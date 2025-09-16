RADICALES ¬ “Resistencia”, según Salinas Pliego: antes a los impuestos, ahora a la 4T

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

16/09/2025 - 5:34 pm

En este emisión de RADICALES, los periodistas Álvaro Delgado, Meme Yamel, Héctor Alejandro Quintanar y Daniela Barragán analizaron el proyecto político que lanzó el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien debe 74 mil millones de pesos en impuestos, mismos que se niega a pagar.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego "capitalizó el momento patrio" para su proyecto "faccioso y personal", al que ha llamado "Movimiento Anticriimen y Anticorrupción", un proyecto político sobre el cual se habló en esta edición de RADICALES.

El Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), presentado días antes en las instalaciones de TV Azteca, busca agrupar a ciudadanos, periodistas y figuras públicas bajo principios como la defensa de la vida, la propiedad y la libertad. En los hechos, coincidieron Álvaro Delgado, Meme Yamel, Héctor Alejandro Quintanar y Daniela Barragán, se trata de la nueva plataforma política de la oposición que antes encabezó Claudio X. González.

En ese sentido, Álvaro Delgado destacó que el dueño de Grupo Azteca tienen el propósito de evadir el pago de impuestos, hecho por el que incluso emprendió una batalla judicial. "Me refiero a este mensaje que emitió anoche el magnate Ricardo Salinas Pliego para sí lanzar él personalmente su proyecto político que tiene en realidad un único objetivo: no pagar lo que deben", sostuvo el periodista.

"El magnate Ricardo Salinas Pliego, el oligarca Ricardo Salinas Pliego se parapeta detrás de un proyecto político que no puede ser otro más que lo oligárquico para evadir lo que ha estado evadiendo por muchos años, los 74 mil millones de pesos de impuestos que arrastra desde el Gobierno de Felipe Calderón”, reiteró Delgado, quien consideró que este proyecto también de manera simbólica significa el cambio del liderazgo de la oposición, de Claudio X González a Salinas Pliego.

El magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de Elektra. Foto: Cuartoscuro.

"Este oligarca Claudio x González le cede la estafeta a un oligarca peor todavía, misógino, clasista, homofóbico, por lo menos Claudio x González se disfrazaba de progre para salir a la calle, Ricardo Salinas Pliego ni siquiera pisa la tierra, anda en helicópteros, en aviones, en yates, es un proyecto político que, sin embargo, ahí está en curso”, dijo el periodista.

No obstante, Delegado advirtió que este proyecto sí debería tomarse enserio, ya que quienes lo apoyan están buscando un intervencionismo por parte del Gobierno de Estados Unidos. “Todavía es peor el que toma la estafeta, otro oligarca, junior, hijo de un financiero del fascismo y digo todavía es peor porque el personaje ni siquiera se disfraza, es como es eso, tiene sus ventajas que no engaña tampoco a nadie", dijo.

"En ese sentido, yo escribí que es grotesco y hasta cómico el proyecto de Salinas Pliego incluida su candidatura presidencial eventual, pero los mexicanos deben tomarlo muy en serio porque también representa a la derecha que clama abiertamente la intervención del Gobierno de Estados Unidos, incluido el ejército de ese país a nuestro territorio”, agregó el periodista.

Por su parte, Meme Yamel destacó que este proyecto del dueño de Grupo Azteca es un intento de reagruparse de la oposición, pero que al final proponen lo mismo, sólo que ahora con el rostro de Salinas Pliego, en sustitución de Claudio X Gonzales, quien tras el fracaso político en las elecciones de 2024, decidió transferir el liderazgo del frente que dirigía al magnate propietario de TV Azteca.

“No me sorprende, qué bonito que se vuelvan a reagrupar, es como el Reencuentro, me siento así como el grupo del Reencuentro, ya le cambiaron el nombre, pero sigue siendo como el meme del Spiderman de todos apuntándose unos a otros, porque nomás le cambian el nombre, ya le quitaron el rostro de Claudio x González, de lo quemado que estaba, ya ni siquiera los partidos querían a Claudio x González, pero siguen siendo los mismos”, comentó

Sin embargo, este proyecto, agregó la periodista, plantea las mismas propuestas de la antiguo bloque opositor, deshonesto, que fomenta la polaridad y la evasión fiscal. “Cuando ves lo que dice Zedillo más lo que está diciendo Salinas Pliego, más lo que han dicho muchos otros articuladores de la derecha volvemos a la mismas, aquí no están hablando de honestidad, aquí están hablando de cómo justificar la evasión fiscal, aquí están hablando de ‘nosotros somos los buenos ellos son los malos, nosotros somos las víctimas, ellos no lo son’, está hablando de una estrategia que exhibe de cuerpo entero quiénes”, dijo Yamel.

Hugo Salinas Price es el padre y principal consejero de Ricardo Salinas Pliego. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

La periodista agregó que el publico objetivo de Salinas Pliego, en quienes permea el discurso de éste, son las clases medias, esas que son aspiracionistas, quienes compran "los espejitos y el humo que vende el magnate".

“Las clases medias entre más personas vaya sacando la pobreza más grande se va haciendo la clase media y ahí es donde el discurso de Sabinas Pliego empieza a permear, porque empieza entre aspirar a querer más y el aspiracionismo, que no es lo mismo, es muy bueno vendiendo aspiracionismo, es muy bueno vendiendo espejitos, es muy bueno vendiendo humo", subrayó Yamel.

Daniela Barragán ahondó a su vez en la fascinación que tienen en la oposición por los "juniors"."No sé qué es lo que pasé con la oposición, qué complejo tengan que tienen una fascinación por los junior. Sale Claudio X. González y entra otro junior, Ricardo Salinas Pliego".

El 13 de noviembre de 2022, Claudio X. González, empresario mexicano, durante la marcha del "INE no se toca".
El 13 de noviembre de 2022, Claudio X. González, empresario mexicano, durante la marcha del "INE no se toca". Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.

Barragán cuestionó en ese sentido la adhesión a esta plataforma de personajes como la periodista Lourdes Mendoza y, principalmente, de Mario Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"Mario Amparo ahí termina diciendo de qué lado está porque sí está del lado de la corrupción, como lo dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Faltan los partidos políticos que vamos a ver si se entregan otra vez a los brazos de un empresario, la ves pasada no les salió muy bien, tanto que hasta perdieron a uno de sus aliados, el PRD".

En tanto, Héctor Alejandro Quintanar consideró que el dueño de Elektra es un producto al estilo de Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial por el PRIAN en las elecciones de 2024, pero en una versión "malograda", ya que  “así como se quiso hacer de Xóchitl Gálvez un producto milagro Salinas Pliego es un producto malogrado, completamente”, sostuvo el académico durante su intervención.

"Yo quisiera comparar esta fotografía con la de hace dos años, en la que Xóchitl Gálvez sale arropada con varios ideólogos, yo ya tendría ayuda en llamarles intelectuales, habría que buscarles un término más apropiado porque mucho de lo que han dicho no se sostiene en hechos, en algo que podría defenderse como una verdad", apuntó.

Quintanar ahondó que esta fotografía de Salinas Pliego arropado por sus ideólogos de la derecha representa quitarse las máscaras y mostrarse tal y cual son. "Tenemos ahí a gente que no tiene ningún empacho a respaldar a un sujeto que se refiere a la gente de una manera inadmisible".

