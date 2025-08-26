Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

Salinas Pliego se sinceró y aseguró que no descarta buscar la Presidencia de la República ante el rumbo que está tomando el país bajo la dirección de la Cuarta Transformación.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– Ricardo Salinas Pliego afirmó que, de ser necesario, buscará ser candidato a la Presidencia de México en 2030 para recuperar el rumbo del país, que considera perdido.

En la segunda parte de una entrevista con el periodista Ramón Alberto Garza, en el canal "Código Magenta", el empresario dueño de Grupo Salinas dijo "no es algo que yo esté buscando activamente [ser candidato a la Presidencia] porque mi vocación es distinta, pero también al mismo tiempo digo, si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos nos van a reclamar […] Y si es necesario, pues haré lo que sea necesario”.

Sin embargo, declaró que no está "tan seguro que estén dadas las condiciones para que yo pueda ser un candidato ganador”.

“Queremos un país que tenga innovación y entonces llegaremos a un país donde tengamos una prosperidad compartida para todos, que estemos mejor. Porque hoy, la verdad, no estamos mejor que antes”, aseveró.