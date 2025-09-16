VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

Redacción/SinEmbargo

15/09/2025 - 10:50 pm

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da "grito" y se lanza contra "los comunistas".

El dueño de Grupo Salinas aseguró que México está en manos de personajes peligrosos y convocó a una “resistencia cultural” para defender la vida, la propiedad y la libertad.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas, que adeuda al Sistema de Administración Tribuntaria (SAT) 74 mil millones de pesos en impuestos, acusó está noche que el actual Gobierno de México es "criminal y corrupto" e hizo un llamado para unirse al "Movimiento Anticriimen y Anticorrupción", lanzado por él la semana pasada.

En un VIDEO lanzado desde sus redes sociales, y acompañado de su esposa, el empresario regiomontano realizó además su propio Grito de Independencia a minutos de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizara esta ceremonia solemne desde el balcón central de Palacio Nacional.

Con la bandera de México y la imagen de la Virgen de Guadalupe como escenario, el empresario defendió la vida, la propiedad y la libertad y se dejó la garganta con el grito: “¡Viva México!", para cerrar su mensaje.

"¡Es momento de unirnos por un México próspero! Mi esposa, María Laura Medina, y yo estamos convencidos de que todos merecemos vivir en un país en paz y sin corrupción; un país donde el gobierno no esté aliado con los delincuentes y donde, al menos, se nos garantice vivir tranquilos. ¿Tú estás a favor de un México sin violencia y sin corrupción, o prefieres que continúe la corrupción?", publicó en X.

El mensaje, difundido en plena celebración nacional, marcó un nuevo episodio en la confrontación pública entre el empresario y el gobierno federal. Salinas Pliego, quien enfrenta una disputa legal por créditos fiscales millonarios, aprovechó el simbolismo del 15 de septiembre para posicionarse como líder de una “resistencia cultural” frente a lo que calificó como un “régimen de partido único”.

Durante el video, el magnate acusó al Gobierno de solapar la violencia criminal y de promover una ideología “comunista y perversa”, comparando la administración actual con los regímenes de Venezuela, Cuba y la China de Mao.

“México está en manos de personajes peligrosos”, advirtió, mientras llamaba a rechazar la envidia, el resentimiento y la división entre mexicanos.

El Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), presentado días antes en las instalaciones de TV Azteca, busca agrupar a ciudadanos, periodistas y figuras públicas bajo principios como la defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Entre los asistentes al evento de lanzamiento estuvieron Sergio Sarmiento, Javier Alatorre, María Amparo Casar y Benjamín Salinas Sada.

Salinas anunció que próximamente se habilitará una página web para afiliarse al movimiento, y pidió a sus seguidores multiplicar el mensaje “por diez”, en una estrategia de difusión ciudadana. “No se trata solo de acompañarlo”, añadió su esposa, “sino de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos”.

El mensaje concluyó con un enérgico “¡Viva México!” repetido varias veces, en paralelo a la ceremonia oficial encabezada por la Presidenta Sheinbaum en el Zócalo capitalino.

