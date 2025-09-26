VIDEO ¬ Riña desata caos en FES Acatlán; detienen a los tres alumnos involucrados

La institución pidió no difundir especulaciones y aclaró que no hubo uso de armas.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Tres personas fueron detenidas este jueves en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de protagonizar una riña dentro de las instalaciones, que movilizó al personal de vigilancia del plantel.

De acuerdo con los reportes iniciales, los involucrados iniciaron una confrontación verbal que rápidamente derivó en golpes, lo que obligó a la intervención de los cuerpos de seguridad internos. Tras la contención del problema, los tres participantes fueron asegurados y trasladados hacia el área de estacionamiento contigua a la facultad.

Posteriormente, las autoridades del plantel entregaron a los detenidos a elementos de la policía, quienes los trasladaron ante el Ministerio Público en Naucalpan, Estado de México, para determinar su situación jurídica. Con ello, se cumplió el protocolo de actuación establecido para este tipo de casos dentro de la universidad.

🚨‼️ OTRA VEZ VIOLENCIA EN LA UNAM‼️JOVEN ARMADO DETENIDO EN FES ACATLÁN 🔪🚔😱 🟡 Esta tarde se armó tremendo pleito dentro de la FES Acatlán, en #Naucalpan, #Edoméx. Un estudiante con gorra y playera vino fue esposado y sacado en patrulla por presuntamente llevar un arma… pic.twitter.com/c6vKkVP4Wg — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 26, 2025

Al respecto, la FES Acatlán aclaró que durante la riña no se utilizó ningún tipo de arma y que ninguno de los involucrados resultó con lesiones de gravedad. La institución destacó que la situación fue controlada de manera inmediata por el personal de vigilancia.

Asimismo, exhortó a la comunidad a no difundir versiones sin confirmar y mantenerse informada únicamente a través de los canales institucionales.

Finalmente, expresó su reconocimiento al personal de vigilancia por la rápida reacción ante la riña, lo que permitió restablecer el orden sin que se registraran incidentes de mayor gravedad dentro de la facultad.

La cercanía de ambos hechos ha encendido las alertas en torno a la seguridad en los planteles universitarios.

El lunes un estudiante identificado como Lex Ashton agredió con arma punzocortante a Jesús Israel "N", quien falleció tras el altercado, y que también hirió a un trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur que intentó detenerlo.

Tras el ataque, padres y estudiantes del la comunidad protestaron durante dos días consecutivos para exigir mayor seguridad y justicia por el asesinato de su compañero al interior del plantel.

Los jóvenes, familiares de la víctima, así como padres y madres del alumnado del CCH Sur y estudiantes de distintas escuelas y facultades de la UNAM partieron desde las instalaciones del plantel ubicado en Jardines del Pedregal, Alcaldía Coyoacán, rumbo a la Rectoría en una “marcha silenciosa”.

En atención al caso, la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario realizó una sesión la tarde de ayer en la que abordó este hecho y respondió al pliego petitorio entregado ayer por los manifestantes.

Tras el análisis, los integrantes de la Subcomisión acordaron: