Estudiantes del CCH Sur se movilizan por segundo día por el asesinato de Jesús Israel

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 6:17 pm

Padres de familia y estudiantes del CCH Sur marcharon rumbo a la Rectoría de la UNAM para exigir justicia para su compañero asesinado el lunes pasado y mayor seguridad en el plantel. 

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Padres y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur marcharon por segundo día consecutivo rumbo a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para exigir mayor seguridad y justicia por el asesinato de su compañero Jesús Israel 'N', registrado el lunes pasado al interior del plantel.

Los jóvenes, familiares de la víctima, así como padres y madres del alumnado del CCH Sur y estudiantes de distintas escuelas y facultades de la UNAM partieron desde las instalaciones del plantel ubicado en Jardines del Pedregal, Alcaldía Coyoacán, rumbo a la Rectoría en una “marcha silenciosa”.

Estudiantes del CCH SUR en preparativos para marchar hacia Torre Rectoría UNAM.

Con pancartas en las que se podía leer "No me quiero morir en CCH Sur" y "¿Cuántas vidas más a manos de la violencia?, los manifestantes mostraron su preocupación por el caso y exigieron mayor protección dentro de la institución.

Esta marcha es la segunda que se realiza por el caso del homicidio de Jesús Israel 'N', joven de 16 años que fue víctima de otro alumno identificado por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) como Lex Ashton 'N' quien lo agredió con un arma blanca en el estacionamiento del plantel.

Cabe destacar que la movilización estudiantil estuvo acompañada en todo momento por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

16:15 #PrecauciónVial | Marcha avanza sobre Av. Insurgentes a la altura de la estación del metrobús Centro Cultural Universitario al Norte, @Alcaldia_Coy. #AlternativaVial Av. Paseos del Pedregal. pic.twitter.com/P4u98lscHq

En atención al caso, este miércoles la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario realizó una sesión en la que abordó este hecho y respondió al pliego petitorio entregado ayer por los manifestantes.

Tras el análisis, los integrantes de la Subcomisión acordaron:

  • Iniciar la revisión integral de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas alumnos y las personas trabajadoras del plantel.
  • Proponer medidas adicionales de control y acceso y mejoras a la infraestructura de seguridad del plantel.
  • Implementar y reforzar de manera inmediata estrategias de apoyo psicosocial.

Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó el día de ayer que inició la investigación correspondiente, además de que identificó al agresor como Lex Ashton 'N'.

En un comunicado publicado el lunes, la dependencia dio a conocer que abrió una indagatoria por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas a raíz del ataque con arma blanca perpetrado por un joven encapuchado dentro de dicha institución educativa.

