Alumno del CCH Sur mata a otro estudiante, hiere a trabajador y se tira de edificio
22/09/2025 - 3:24 pm
Artículos relacionados
El agresor atacó y asesinó al estudiante; hirió a un trabajador que intentó contenerlo y, al no poder huir, se lanzó desde un tercer piso, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, de la UNAM, murió esta tarde tras ser atacado con arma blanca por otro alumno que ingresó al plantel vestido de negro y encapuchado.
— CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) September 22, 2025
Redacción/SinEmbargo
Lo dice el reportero
+ Sección
Opinión
Sheinbaum y su justicia selectiva
"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Gaza y el desprecio por el derecho internacional
"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
Poder decir
"Lo que ha pasado en Estados Unidos, con dos de los programas nocturnos de mayor audiencia y...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección
Opinión en Video
+ Sección