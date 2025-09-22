Alumno del CCH Sur mata a otro estudiante, hiere a trabajador y se tira de edificio

Redacción/SinEmbargo

22/09/2025 - 3:24 pm

Un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, de la UNAM, murió esta tarde tras ser atacado con arma blanca por otro alumno que ingresó al plantel vestido de negro y encapuchado.

Artículos relacionados

El agresor atacó y asesinó al estudiante; hirió a un trabajador que intentó contenerlo y, al no poder huir, se lanzó desde un tercer piso, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas. 

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, de la UNAM, murió esta tarde tras ser atacado con arma blanca por otro alumno que ingresó al plantel vestido de negro y encapuchado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Poder decir

"Lo que ha pasado en Estados Unidos, con dos de los programas nocturnos de mayor audiencia y...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

SOMA, el arte de ser coleccionista

"El sentido último de esta subasta no es enriquecer las arcas de SOMA, que es una institución...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Las acciones de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento.
2

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó "genocidio" a lo ocurrido en la Franja de Gaza desde que inició la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás.
3

Sheinbaum lo llama “genocidio” y recuerda que México reconoció a Embajadora palestina

Valle de Bravo
4

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

El final de Adán.
5

El final de Adán

La derecha trumpista ha convertido a Charlie Kirk en una especie de pastor para nuevas generaciones más conservadoras, que recuperaron el poder del EU blanco.
6

Oraciones, censura y venganza: la nueva derecha cristiana en EU se radicaliza aún más

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se registró un sismo de magnitud 5.4 cerca de la costa de Jalisco, sin que se reporten daños mayores.
7

Un sismo de magnitud 5.4 pega en Jalisco; no reportan daños y Semar descarta tsunami

Manuel Velasco, Jorge Emilio González y Arturo Escobar, políticos del Partido Verde.
8

Caciques locales del Partido Verde encabezan una rebelión silenciosa contra Morena

En un operativo conjunto, fue detenido Iván Rodríguez Ramírez, alias "El Chícharo", señalado como presunto líder de una facción de La Unión Tepito.
9

"El Chícharo", presunto líder de facción de La Unión Tepito, es detenido con otros 6

Guárdense las diferencias entre un hombre noble, Eliseo, y un despojo de ser humano: Salinas Pliego, quien se llama a sí mismo “Don Ricardo” o “Tío Richi”.
10

Un hombre sin recato

11

El programa de Jimmy Kimmel vuelve. Los ataques de Trump causaron oleada de críticas

Claudia Sheinbaum afirmó que "es muy lamentable" el caso de “Papayita”, quien murió en Coahuila tras haber ingerido una bebida adulterada con desengrasante.
12

Es muy lamentable: CSP sobre caso "Papayita"; Gabinete de Seguridad estará pendiente

Francia ha reconocido al Estado Palestino.
13

Francia se une a la ola de países que anuncian el reconocimiento del Estado palestino

La tormenta tropical "Narda" que se formó en el Océano Pacífico provocará lluvias intensas en al menos cuatro estados de la República Mexicana, alertó el SMN.
14

La tormenta tropical "Narda" provocará lluvias intensas en 4 estados: SMN

15

Los músicos colombianos B-King y Regio Clown son encontrados muertos en el Edomex

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, de la UNAM, murió esta tarde tras ser atacado con arma blanca por otro alumno que ingresó al plantel vestido de negro y encapuchado.
1

Alumno del CCH Sur mata a otro estudiante, hiere a trabajador y se tira de edificio

El Gobierno de México confirmó que ha detectado el primer caso de gusano barrenador en un animal en Nuevo León (NL), entidad fronteriza con Estados Unidos (EU).
2

México confirma el primer caso de gusano barrenador en el norte del país: está en NL

3

Los músicos colombianos B-King y Regio Clown son encontrados muertos en el Edomex

4

El programa de Jimmy Kimmel vuelve. Los ataques de Trump causaron oleada de críticas

La derecha trumpista ha convertido a Charlie Kirk en una especie de pastor para nuevas generaciones más conservadoras, que recuperaron el poder del EU blanco.
5

Oraciones, censura y venganza: la nueva derecha cristiana en EU se radicaliza aún más

Francia ha reconocido al Estado Palestino.
6

Francia se une a la ola de países que anuncian el reconocimiento del Estado palestino

En un operativo conjunto, fue detenido Iván Rodríguez Ramírez, alias "El Chícharo", señalado como presunto líder de una facción de La Unión Tepito.
7

"El Chícharo", presunto líder de facción de La Unión Tepito, es detenido con otros 6

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se registró un sismo de magnitud 5.4 cerca de la costa de Jalisco, sin que se reporten daños mayores.
8

Un sismo de magnitud 5.4 pega en Jalisco; no reportan daños y Semar descarta tsunami

Claudia Sheinbaum afirmó que "es muy lamentable" el caso de “Papayita”, quien murió en Coahuila tras haber ingerido una bebida adulterada con desengrasante.
9

Es muy lamentable: CSP sobre caso "Papayita"; Gabinete de Seguridad estará pendiente

Maduro envió una carta a Trump, en la que planteó la posibilidad de reabrir canales de diálogo a través de Richard Grenell, enviado especial de la Casa Blanca.
10

Maduro manda carta a Trump: le propone diálogo directo a través de enviado especial

La tormenta tropical "Narda" que se formó en el Océano Pacífico provocará lluvias intensas en al menos cuatro estados de la República Mexicana, alertó el SMN.
11

La tormenta tropical "Narda" provocará lluvias intensas en 4 estados: SMN

El Buque Escuela Cuauhtémoc volverá a zarpar.
12

Buque Escuela Cuauhtémoc volverá a zarpar tras ser reparado; aún falta dictamen de EU