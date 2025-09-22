Alumno del CCH Sur mata a otro estudiante, hiere a trabajador y se tira de edificio

El agresor atacó y asesinó al estudiante; hirió a un trabajador que intentó contenerlo y, al no poder huir, se lanzó desde un tercer piso, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, de la UNAM, murió esta tarde tras ser atacado con arma blanca por otro alumno que ingresó al plantel vestido de negro y encapuchado.