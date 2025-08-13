ENTREVISTA ¬ Élites de derecha tomaron la UNAM y Lorenzo controla los OPLES: Arreola

En entrevista con "Los Periodistas", Álvaro Arreola afirmó que Lorenzo Córdova mantiene control sobre los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), los cuales utiliza como espacios donde coloca a sus amigos por todo el país.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Las élites de la derecha en México tomaron desde hace varios años la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un espacio que está completamente derechizado y que actualmente es controlado por personajes como Lorenzo Córdova Vianello, afirmó Álvaro Arreola Ayala, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Máxima Casa de Estudios.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite por el canal de SinEmbargo Al Aire en la plataforma de YouTube, el especialista electoral criticó que la UNAM haya dejado de ser un espacio de discusión y análisis para convertirse en semillero de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Creo que hay que decirlo con todas sus letras: la UNAM y el resto de las universidades públicas están haciendo nada, están contribuyendo en nada con posicionamientos ideológicos, académicos, teóricos sobre una Reforma Electoral desde hace 30 años; la UNAM está vetada por si misma para discutir procesos electorales", afirmó Arreola Ayala, quien es Maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Doctor en Historiapor la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad Nacional Autónoma de México.

Asimismo, Álvaro Arreola afirmó que una muestra de la injerencia que tiene Lorenzo Córdova es su control sobre los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), los cuales desaparecerían con la probable aprobación de la Reforma Electoral que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Desde 2014, el Consejo General del INE nombraron a todos sus colegas y a sus amigos de todas las entidades federativas como funcionarios. Los OPLES son pequeñas células orgánicas de Lorenzo y de Edmundo Jacobo, no sólo por eso deben desaparecer, sino porque se convirtieron en lo peor que puede hacer una organización y una dependencia del Poder Ejecutivo federal o estatal, se convirtieron en los negocios de los partidos políticos. Es un reparto cínico de corrupción y por eso mismo deberían desaparecer los OPLES", dijo quien es pionero en los estudios sobre elecciones mexicanas.

Tras concluir su periodo como Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, el 4 de abril de 2023, Lorenzo Córdova Vianello regresó al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Sin embargo, una investigación realizada por el periodista Álvaro Delgado reveló que preservó su plaza de investigador con violaciones a la legislación universitaria y al amiguismo de las autoridades, como consta en numerosos documentos.

El Estatuto de Personal Académico (EPA) de la UNAM sólo autoriza una licencia académica sin goce de sueldo de seis años como máximo, pero este mismo órgano y el Consejo Interno del IIJ —que ocupan sus amigos— decidió ampliarla, en dos ocasiones, hasta 2023, violando esa disposición jurídica.

No sólo eso: el Consejo Interno del IIJ —que es el principal centro de investigación jurídica de México— y el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM violaron el principio de legalidad, porque no fundaron ni motivaron sus resoluciones para las dos prórrogas de la licencia académica de Córdova Vianello y hasta invocaron disposiciones no aplicables al caso concreto.

Los directivos de los órganos de la UNAM autorizaron en dos ocasiones —una en 2020 y otra en 2021— la licencia de Córdova Vianello para que retomara la plaza de investigador, titular “B”, de tiempo completo.

De este modo, Córdova Vianello brincó de la élite dorada del INE, encumbrado como Consejero Presidente por el PRI de Enrique Peña Nieto y por la coalición Va por México, a la élite dorada de la UNAM, donde retomó su plaza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que le resguardaron sus amigos.

Al respecto, Álvaro Arreola aseguró que la UNAM dejó de ser un espacio de crítica, reflexión y análisis para pasar a ser parte de la burocracia electoral.

"Se perdió todo un bastión de análisis crítico-jurídico, porque finalmente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se dedicó desde 1996 a formar parte de la burocracia electoral y además ser asesores del Poder Judicial. La UNAM, no sé por qué, habrá que preguntárselo al Rector actual, no quiere convertirse en un escenario de discusión crítica", dijo el también investigador sobre la legislación electoral.

El académico indicó que Lorenzo Córdova y estas élites se apropiaron del concepto de transición a la democracia. "Ellos se apropiaron de un concepto que los sostiene ideológicamente y de manera sectaria desde hace 30 años, el concepto de transición a la democracia, los reúne, los congratula, publicaron libros, artículos justificando solo la alternancia que veíamos en México el resto de los mexicanos que no estábamos de acuerdo que eso era una transición", expuso.

Finalmente, Álvaro Arreola indicó que la UNAM está pagando de un unilateralismo que mantiene a la academia dormida y totalmente derechizada.

"La Universidad está pecando de un unilateralismo, de una sola visión pedagógica; didáctica, política, no se discuten. Hoy los temas primordiales en la UNAM no son los partidos, la crisis política, la pobreza, la desigualdad, no, son otras cosas. Tenemos una academia completamente dormida, completamente superada. ¿Quién debe intervenir para superar todo esto? Los jóvenes. Hoy la academia en ciencias sociales, en ciencias políticas, en historia, está de bruces derechizada, totalmente derechizada", concluyó el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Máxima Casa de Estudios.