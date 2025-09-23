La Fiscalía de la CdMx identifica al asesino de estudiante en CCH Sur. Tiene 19 años

Lex Ashton “N”, de 19 años, fue señalado por la Fiscalía de la CdMx como probable responsable de asesinar a un estudiante y lesionar a un trabajador del CCH Sur.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que inició una investigación por el asesinato de un estudiante al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur (CCH Sur), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de que identificó al agresor como Lex Ashton “N”.

En un comunicado publicado el lunes, la dependencia dio a conocer que abrió una indagatoria por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas a raíz del ataque con arma blanca perpetrado por un joven encapuchado dentro de dicha institución educativa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas del 22 de septiembre, cuando el presunto atacante agredió con un arma blanca a otro estudiante identificado como Jesús Israel “N”, de 16 años, quien falleció tras ser apuñalado por el agresor en el estacionamiento del plantel.

#TarjetaInformativaFGJCDMX | La #FiscalíaCDMX inició una investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas, derivado de los hechos ocurridos hoy al mediodía en el CCH Sur. Por la naturaleza autónoma de la UNAM, las autoridades educativas fueron quienes atendieron la… pic.twitter.com/Pej4Suw1jd — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 23, 2025

Luego del ataque, un trabajador administrativo del CCH Sur, identificado como Armando “N” de 65 años, trató de contener a Lex Ashton "N", sin embargo, durante esta acción el hombre fue apuñalado por el agresor, por lo que fue trasladado a un hospital.

El joven encapuchado intentó escapar tras cometer la agresión, pero al darse cuenta que estaba siendo perseguido subió a un edificio del plantel y saltó al vacío, por lo que resultó con ambas piernas fracturadas. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CdMx.

La Fiscalía capitalina detalló que, debido a la naturaleza autónoma de la UNAM, las autoridades educativas fueron las encargadas de atender la emergencia dentro del plantel y entregaron al presunto responsable a policías, quienes pusieron al joven a disposición de las autoridades correspondientes.¿

La FGJ.CdMx, en colaboración con agentes de la SSC, llevan a cabo las diligencias ministeriales, policiales y periciales correspondientes, con el fin de esclarecer lo ocurrido y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.