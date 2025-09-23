Alumnos marchan en Rectoría por homicidio en CCH Sur y exigen seguridad en la UNAM

Redacción/SinEmbargo

23/09/2025 - 5:02 pm

Un grupo de estudiantes marcharon este martes en Ciudad Universitaria, tras el homicidio de un alumno en CCH Sur. La Fiscalía capitalina investiga al presunto agresor.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La tarde de este martes, alumnos de distintas escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marcharon hasta Rectoría, en Ciudad Universitaria, para exigir seguridad en los planteles adscritos a la institución, tras el homicidio de un joven de 16 años registrado ayer en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, en el que un trabajador resultó herido.

De acuerdo con los reportes, la movilización comenzó a las 13:00 horas con una concentración en las islas de Ciudad Universitaria, donde se efectuó una asamblea y, posteriormente, un homenaje al estudiante Jesús “N”, quien falleció a causa del ataque.

Los contingentes caminaron hacia Rectoría portando pancartas con las leyendas "No me quiero morir en CCH Sur" y "¿Cómo puede hablar mi espíritu si están matando a mi raza?". También emitieron consignas en las que pedían justicia y mayor protección dentro de la institución, después del incidente que cobró la vida de uno de su compañeros el lunes pasado.

La marcha fue convocada en redes sociales bajo el nombre de “Jornada por la seguridad estudiantil” y estuvo acompañada por diversas agrupaciones estudiantiles.

Durante la concentración, los manifestantes señalaron que, además del homicidio ocurrido en CCH Sur, persisten casos de violencia y acoso que afectan la tranquilidad del alumnado en diferentes espacios universitarios.

A raíz de ello, los participantes anunciaron que mañana, miércoles 24 de septiembre, se llevará a cabo otra movilización en el plantel del CCH Sur, denominada “marcha silenciosa”, a fin de honrar la memoria del estudiante asesinado.

¿Qué ocurrió en CCH Sur?

El ataque ocurrió el pasado lunes 22 de septiembre, cuando Jesús “N”, de 16 años, fue agredido con un arma blanca dentro de las instalaciones del CCH Sur en la Alcaldía Coyoacán.

El presunto responsable fue identificado como Lex Ashton “N”, de 19 años, quien también lesionó a un trabajador de 65 años que intentó detener la agresión y requirió atención médica.

Tras cometer el ataque, el joven intentó huir; sin embargo, al verse acorralado por personal y alumnos, se lanzó desde un segundo piso del plantel, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el agresor había publicado mensajes y fotografías en redes sociales, donde mostraba armas blancas, guantes, una sudadera con capucha, una pañoleta y tubos de spray, que usó en el ataque.

Al respecto, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó que lo ocurrido no tiene precedentes en la vida universitaria y reiteró que la Administración central permanecerá atenta al desarrollo de las investigaciones para que se haga justicia.

Como parte de las medidas, la Secretaría General fue instruida para convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. El objetivo es revisar de manera urgente los protocolos vigentes en el plantel y fortalecer las acciones de prevención.

Con ello, el rector subrayó que la seguridad en los espacios universitarios sólo puede alcanzarse con la participación de toda la comunidad y en coordinación con los distintos órdenes de Gobierno.

A su vez, la UNAM informó además que el trabajador lesionado fue dado de alta y confirmó que las clases en el plantel Sur del CCH permanecerán suspendidas mientras continúan las investigaciones.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) inició una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas contra el presunto agresor.

La dependencia señaló que el estudiante permanece bajo custodia policial en un hospital y que se realizan diligencias ministeriales, periciales y policiales para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.

