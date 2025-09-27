"La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza", es detenida en Ecatepec por la Semar

"La Güera" es señalada por las autoridades como lideresa de "La Chokiza", grupo criminal que opera en el Estado de México y que está relacionada con extorsión mediante préstamos "gota a gota".

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Zulema "N", alias "La Güera", presunta lideresa del grupo criminal "La Chokiza" fue detenida en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía municipal.

La mujer de origen colombiano fue arrestada junto con un hombre de la misma nacionalidad, identificado como Carlos Andrés "N"; ambos son señalados por las autoridades de estar vinculados con dicha organización delictiva relacionada con extorsión y otros delitos, la cual opera en municipios del oriente de la entidad mexiquense.

Según información difundida por la Semar, las dos personas fueron detenidas por elementos de la Fuerza de Tarea Marina y de la Policía Metropolitana de Ecatepec, quienes realizaban un patrullaje terrestre sobre la avenida General Manuel Ávila Camacho.

"La Güera" y Carlos Andrés "N" fueron detenidos por elementos de seguridad cuando viajaban a bordo de una motocicleta de color negro, cuando circulaban por dicha vialidad.

Al realizar una inspección a ambas personas, oficiales les hallaron cuatro bolsas de plástico que contenían hierba con características propias de la mariguana, por lo que fueron puestos bajo custodia y su vehículo quedó bajo resguardo.

La y el detenido fueron trasladados al Centro de Justicia de Ecatepec y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica y migratoria. Ambos se están en espera de la reclasificación de delitos con base en los elementos de prueba obtenidos.

La Semar informó que "La Güera" es señalada como presunta lideresa del grupo criminal "La Chokiza", mismo que está vinculado con delitos de extorsión a través de la modalidad de préstamos "gota a gota", con la cual delincuentes prestan dinero a personas con intereses sumamente altos.