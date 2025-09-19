Sandra Cuevas admite relación "efímera" con “El Choko”, líder de "La Chokiza"

Redacción/SinEmbargo

18/09/2025 - 11:09 pm

Sandra Cuevas reconoció haber tenido una relación con “El Choko”, detenido líder de "La Chokiza", y aseguró desconocer sus actividades delictivas.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reconoció este jueves haber sostenido una relación sentimental con Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, señalado como presunto líder del grupo delictivo "La Chokiza".

Durante una conferencia en la galería de arte que inauguró en mayo de este año, la exfuncionaria explicó que la relación con “El Choko” comenzó en marzo y concluyó en agosto, antes de su detención ocurrida en Ecatepec, Estado de México, el pasado 10 de septiembre.

Bajo este contexto, aseguró que la relación fue efímera, por lo que subrayó que no mantiene vínculos con el crimen organizado al no tener conocimiento sobre las actividades ilícitas de su expareja sentimental.

“Yo no voy a negar mi relación con Alejandro Mendoza, 'El Choko', sin embargo, quiero decirles que aunque él se portó bien conmigo en las veces que lo vi, mi relación con él fue efímera. Yo conocí a El Choko, el primero de marzo de este año”, destacó.

En su declaración, Cuevas precisó que conoció a Gilmare en un concierto en Tlatelolco y que, pese a aparecer en fotografías y videos públicos, el trato fue superficial. “Lo vi menos de 10 veces y nunca me enteré de que estuviera relacionado con delitos”, afirmó.

“Jamás tuve mayor conversación con él, jamás estuve enterada de que fuera una persona con tantos delitos como lo están ahora señalando. También debo decirlo, no hay una sentencia todavía, todavía no hay una sentencia que nos diga realmente quién es 'El Choko'”, agregó.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reconoció este jueves haber sostenido una relación sentimental con Alejandro Gilmare Mendoza. Foto: Crisanto Rodríguez, Cuartoscuro.

Asimismo, Sandra Cuevas explicó que la relación con "El Choko”, terminó días antes de la rodada que ella organizó en la capital, por lo que no percibió nada irregular en su comportamiento.

“Yo en ese momento no veía nada malo en 'El Choko' porque se supone que cuando alguien es delincuente, lo que quieres es esconderte y él buscaba reflectores, él buscaba ser mediático", concluyó.

Por su parte, las autoridades informaron que Alejandro Gilmare enfrenta cargos por delincuencia organizada, extorsión, homicidio, tráfico de drogas y despojo de propiedades. Actualmente permanece en prisión preventiva tras ser vinculado a proceso.

El Gabinete de seguridad federal destacó que la captura de “El Choko” fue resultado de trabajos de inteligencia en los que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

