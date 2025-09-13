Edomex: Cae banda que despojaba casas; hay 13 detenidos y 72 inmuebles asegurados

Una banda dedicada al despojo en el Estado de México fue detenida gracias a los trabajos de investigación implementadas por el Mando Unificado Zona Oriente del Estado de México, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, como parte de las acciones de la Operación Restitución, fueron detenidos 13 presuntos integrantes de una banda dedicada al despojo de viviendas en el Estado de México, además de que se aseguraron 72 inmuebles.

En un comunicado, la dependencia detalló que la detención de las personas señaladas como presuntos delincuentes se logró como resultado de cateos realizados por autoridades de los tres niveles de Gobierno en los municipios de Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y Ecatepec.

Dicho operativo es resultado de las acciones implementadas por el Mando Unificado Zona Oriente del Estado de México, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y contó con la participación de elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía y la Policía mexiquense, además de la Policía Municipal de Ecatepec.

Cómo resultado de las labores de investigación e inteligencia realizados por el Gabinete de Seguridad Nacional, en colaboración con la Fiscalía del Estado de México, fue posible identificar varias células delictivas que utilizaban diversas viviendas en Ecatepec para sus operaciones criminales, entre ellas el despojo de inmuebles.

Gracias a la información recabada se pudo establecer que el modus operandi de estás bandas consistía en identificar a personas en condiciones de vulnerabilidad para despejarlas de sus viviendas de forma violenta. También ubicaban casas deshabilitadas para entrar de manera furtiva y apoderarse del inmueble, con el propósito de exigir a sus dueños un pago para devolver las propiedades.

Derivado de las indagatorias, autoridades determinaron la ubicación de uno de los principales líderes de la banda dedicada al despojo, identificado como Alejandro "N", por lo que se desplegó un operativo en el Fraccionamiento Las Américas del municipio de Ecatepec para arrestarlo.

Mediante labores de gabinete y campo se obtuvo la ubicación de uno de los principales líderes de las operaciones delictivas en el municipio mexiquense, vinculado con homicidio, extorsión, narcomenudeo y despojo.

Los agentes pudieron identificar al sujeto cuando manipulaba un arma de fuego, por lo que Alejandro “N” fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Como parte de la investigación de este caso, autoridades ubicaron fraccionamientos en diversos municipios del Edomex en los que operaba la banda dedicada al despojo, por lo que se recopilaron datos de prueba suficientes para que un Juez de Control otorgará las órdenes de cateo.

Autoridades ejecutaron una operación conjunta para ejecutar los cateos en los municipios de Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y Ecatepec, los cuales dieron como resultado la detención de 12 personas, además de que se aseguraron 72 inmuebles, 60 de ellos ubicados en el fraccionamiento Los Héroes Ecatepec.

En los domicilios intervenidos se hallaron 16 armas de fuego, cartuchos, 10 vehículos, tres motocicletas, dosis de droga, documentación diversa, así como equipos de cómputo.