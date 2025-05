ENTREVISTA, 1 ¬ Monreal usó alcaldes de CdMx para golpear a Claudia: Sandra Cuevas

En entrevista por primera ocasión con "Los Periodistas", Sandra Cuevas habló sobre la relación política que tuvo con Ricardo Monreal Ávila, personaje con la que se le vinculó durante su periodo como Alcaldesa de Cuauhtémoc. La ahora empresaria aseguró que el hoy Diputado trató de impedir a toda costa que Claudia Sheinbaum fuera la abanderada del partido para la contienda. A continuación la primera parte de la entrevista.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- Sandra Cuevas Nieves, exalcaldesa de Cuauhtémoc (2021-2024), reveló que Ricardo Monreal Ávila, actual Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, utilizó a los alcaldes de la oposición para orquestar una campaña de golpeteo en contra de la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en "Los Periodistas", programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la hoy empresaria dio algunos detalles de la relación que tuvo con Ricardo Monreal, un personaje al que calificó como un traidor.

"El doctor Monreal nos asesoraba a todos los alcaldes (de la oposición) de cómo debíamos pegarle a la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que yo hice y lo que yo haga, siempre voy a dar la cara. Yo no digo mentiras. O sea, si yo digo pues le pegué y le dije, fui yo. Nunca me voy a esconder."

Sandra Cuevas detalló que operó junto a Monreal para favorecer a la oposición en la Ciudad de México y para ayudar a la oposición a ganar terreno en la capital. Sin embargo, dijo, el entonces Senador la traicionó, situación que provocó un rompimiento.

—¿Cuál es el origen de la relación con Ricardo Monreal y por qué terminó tan de mala manera?—se le cuestionó.

—Cuando yo gano la Alcaldía Cuauhtémoc, que solamente yo sé cómo se ganó, y que el señor Ricardo Monreal se recargó en Sandra Cuevas porque a él convenía en ese momento que la gente mencionara que algo había ganado, porque el señor la realidad es que es perdedor. El señor es un gran estratega político. El señor tiene muchas cualidades, muchas virtudes, pero sus elecciones las ha perdido —Cuevas.

La exalcaldesa detalló que tras su triunfo en las elecciones intermedias de 2021, Ricardo Monreal se acercó a ella para ofrecerle un falso apoyo y así, mantenerse cerca de la Alcaldía y no perder el control.

"Lo hemos visto hacer campaña y la gente no lo quiere y no lo quiere por traidor. Es un traidor, por eso terminó nuestra relación, porque nosotros teníamos acuerdos. El señor no sé, creo que me lleva más de 40 años. Yo siempre lo respeté, siempre hubo con él un trabajo en equipo, siempre fui disciplinada, fui leal hasta que él rompió esta relación por traidor. Porque vendió lo que era Sandra Cuevas, sin ni siquiera avisarme. Yo gano la Alcaldía Cuauhtémoc y él quiso ser mi amigo. No yo de él".

Cuevas detalló que a pesar de ya no estar en el poder, Monreal mantenía a un gran número de colaboradores en la Alcaldía que seguían operando para él y que se encargaban de reportarle todo lo que ocurría al interior.

"Y así fue, entonces ganamos y el doctor se recarga en mí. A mí tener la amistad del doctor Ricardo Monreal en su momento me era agradable, pero posteriormente todo se rompió. Y se rompió porque cuando yo ya tenía el control absoluto de la Alcaldía y logré sacar a todo su personal, porque yo empecé a observar quiénes le seguían reportando, la gente de vía pública que le seguía reportando, de verificaciones, de obras dije: 'Esto no es el gobierno de Ricardo Monreal.' Y él me pedía favor y me hablaba por al teléfono y yo con toda la educación le decía, 'doctor, no le puedo ayudar.' Fuera Ricardo Monreal. Fue pasando el tiempo y entonces a él ya no le pareció, porque él se creyó que sí era su Alcaldía."

Sandra Cuevas indicó que tras varios choques con Monreal, decidió terminar la relación política que tenían, pues dijo que él quería imponer a su hija, Catalina Monreal como la próxima Alcaldesa de Cuauhtémoc.

"¿Qué seguía? Pues hacer a Sandra Cuevas a un lado y toda esa gente que trabajaba para mí, que yo invité, pero que no eran mis amigos, eran sencillamente trabajadores de estructura, toda esa gente la compra, la convence por detrás, a mis espaldas y les dice: 'Va mi hija, necesito que traicionen a Sandra Cuevas, yo les voy a dar trabajo a todos ustedes, el trabajo que ahorita tienen es la misma plaza que van a tener con Catalina.' Me traiciona, pero al mismo tiempo también habla con Santiago Taboada y con Jorge Romero que son sus amigazos."

—¿Ricardo Monreal tiene dinero de la alcaldía, de los mandos de la alcaldía?

—Sí, por supuesto. El poder del doctor Ricardo Monreal para seguir operando su campaña alterna que ha llevado ya durante muchos años en contra de Morena es a través de verificaciones, de obras. Son las áreas de una Alcaldía que más le remuneran a él. En este caso, él creyó que la Alcaldía Cuauhtémoc le iba a seguir reportando. Situación que no pasó. Había gente que se quedó en lo que buscábamos al perfil ideal.

Sandra Cuevas explicó que muchas de las polémicas que ocurrieron durante su administración fueron planeados por Ricardo Monreal con el objetivo de crear una imagen negativa de ella y así favorecer la campaña de su hija Catalina.

"Cuando pasa lo de Kiosco Morisco que van y quitan a un sonidero. Jamás di yo la orden. Jamás di yo la orden de que quitaran a los sonideros porque a mí me encanta la música. Quien la da es quien le llevó la campaña Catalina Monreal que era en ese momento jefe de vía pública y gente de Ricardo Monreal [...] Empiezo a hacer un análisis y dije, 'A ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí los golpeteos me los está dando el propio Ricardo Monreal'. ¿Por qué? Porque ya ganó Sandra, está trabajando bien, está trabajando bien con los liderazgos, pero nosotros necesitamos crearle un caos en su gobierno para que en la siguiente pueda entrar mi hija. Él ya lo traía en su cabeza, sin saber que su hija, perdón, es una cretina. Ella no sabe de política, ella tiene el privilegio de que su papá le esté ayudando en sus encargos, pero ella por sí misma no sabe de política. Entonces es ahí cuando yo saco a toda la gente que quedaba del doctor Ricardo Monreal, empiezan a ver algunas diferencias".

La empresario cuestionó los motivos por los que la Presidenta Claudia Sheinbaum mantiene Ricardo Monreal, un personaje señalado de atacar a su propio partido, en el movimiento de la Cuarta Transformación.

"Por qué la doctora Claudia Sheinbaum, siendo tan inteligente, que hoy me trago mis palabras, porque la señora después de tanto ataque y después de todo, me incluyo, lo que le hicimos y le dijimos, llegó a ser la Presidenta de este país. ¿Por qué aceptas a una persona que sabes que es un traidor? Y que en sus entrañas está traicionarte y estar pensando cómo le vas a hacer para quitarla, porque él nunca la quiso, porque si hay alguien que el Doctor Ricardo Monreal no soporta es Claudia Sheinbaum Pardo, por qué decir pues prefiero tenerlo aquí para que me evite menos problemas, en lugar de quitarle el poder, quítale todo. ¿Quién lo va a aceptar? No lo va a aceptar nadie".

Denuncia amenazas de Monreal

El pasado 21 de mayo, la exalcaldesa presentó una denuncia en contra de Ricardo Monreal a quien hizo responsable de todo lo que le pueda pasar. “Me mandó decir a mí y a mi familia que nos iba a levantar”.

Durante la inauguración de su galería de arte ubicada en la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la exfuncionaria arremetió contra el actual coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“He recibido amenazas directamente de Ricardo Monreal y he presentado las denuncias correspondientes por esos hechos, tanto por amenazas como violencia política [...] Hago responsable de todo lo que me puede llegar a pasar a mí o a mi familia, al doctor Ricardo Monreal Ávila y a la actual titular de la Alcaldía Cuauhtémoc."

Al respecto, Sandra Cuevas señaló que tras ser traicionada por Monreal, el Diputado utilizó recursos de la Alcaldía para impulsar la campaña de su hija, Catalina, pero al encontrar oposición de la entonces Alcaldesa, comenzaron las amenazas.

"Después de lo que me hace el doctor Ricardo Monreal a mí, a la Alcaldía dije, 'Bueno, ya se la robó, se robó 5 meses de Alcaldía, metió a toda su gente, agarraron recursos para ayudarle a Catalina, compró a la poca gente que tenía yo'. Después de eso, todavía se atrevió a mandarme amenazarme a mí y a mi familia, que nos iba a levantar. Sí, amenazas de muerte."

Cuevas detalló que tras la ruptura, Monreal la buscó en su casa para pedirle que apoyara a Catalina Monreal, propuesta que rechazó. "De ahí se parte la relación. Él todavía va a buscarme a mi casa una semana antes de la elección, a mi casa y tengo los videos. 'Yo la quiero mucho, ayúdeme. Ayúdame a que mi hija gane'."

Sandra Cuevas aseguró que decidió hablar después de un año de haber dejado la Alcaldía debido a una campaña de desprestigio que mantiene Ricardo Monreal con apoyo de Alessandra Rojo de la Vega, actual Alcaldesa de Cuauhtémoc.

"¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque van a decir, 'Bueno, esta mujer ya pasó un año y sigue hablando de lo mismo.' No, no, no, no, no. Tengo 1 año que yo salí de ser Alcaldesa de Cuauhtémoc y yo me dediqué a trabajar porque no voy a estar rogando puestos ni le voy a estar pidiendo a nadie que me dé chamba. Si no me quieren dar chamba en la política, pues ni modo, hay que buscarle de otra cosa. Por eso formé mi empresa. Yo estoy en lo mío, en lo mío y estoy feliz. Sin embargo, de unos meses a la fecha la encargada de la Alcaldía Cuauhtémoc se alió nuevamente con el doctor Ricardo Monreal y entonces entre los dos están haciendo una línea discursiva de Sandra Cuevas que es corrupta, extorsionadora, que lavo dinero, que soy lo peor de lo peor"

Cuevas dejó en claro que mientras Ricardo Monreal continúe con los ataques en su contra, ella seguirá revelando detalles de las operaciones del Diputado en contra de su propio partido.

"Si el doctor Ricardo Monreal está fabricando toda esta línea en medios de comunicación, pagando youtubers, pagando infinidad de medios para que me estén pegando y no se está quieto y no le fue suficiente con lo que le pasó a su hija Catalina Monreal después de perder como perdió y me sigue pegando, pegando y pegando, pues entonces yo voy a hablar lo que tengo que hablar. Porque ahora el que va a perder es usted. Y el que va a salir de Morena es usted para que sepan el tipo de traidor y de persona que es. Yo se lo dije de frente, y hoy se lo vuelvo a decir ante medios. Yo no le tengo miedo ni a usted ni a su familia. Respéteme para que yo lo respete".

