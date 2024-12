CLOSE UP ¬ Monreal se ha victimizado por años para negociar posiciones. Y le funciona

Ricardo Monreal ha insistido en señalar que en Morena no hay piso parejo, sin embargo, con la ayuda del partido guinda ha logrado posiciones que han beneficiado tanto a él como a su familia.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– Ricardo Monreal Ávila ha tenido la capacidad a lo largo de su trayectoria política de mantenerse avante cuando sufre una derrota. Así fue en 1998 cuando rompió con el PRI por no ser seleccionado candidato a la gubernatura de Zacatecas y después ganó en esa elección gracias al respaldo de Andrés Manuel López Obrador, quien le abrió la puerta del PRD. Lo mismo sucedió cuando en 2017 perdió la candidatura de Morena en la Ciudad de México y en 2018 con su derrota para ser el abanderado presidencial.

Alrededor de estos tres episodios, Ricardo Monreal ha insistido en hablar de traiciones y de falta de piso parejo, pero pese a ello ha encontrado acomodo, particularmente gracias a la intervención del hoy expresidente López Obrador, con quien ha tenido importantes diferencias que lo relegaron en el movimiento, diferencias que el propio Monreal reconoce que “han estado relacionadas con mi búsqueda de acuerdos amplios; la integración de la diversidad de perspectivas, incluyendo las de la oposición”.

No solo Monreal ha encontrado posiciones en Morena pese a los acercamientos que ha tenido con la oposición, que en 2017 y 2023 le ofrecieron la candidatura que no logró con el partido guinda —del que siempre ha sostenido que es fundador—, sino que también su familia ha alcanzado candidaturas y cargos.

En 2021, por ejemplo, su hermano David Monreal ganó la candidatura a Zacatecas —que hoy en día gobierna— en medio de reclamos del mismo morenismo que hablaron de una imposición. Ese mismo año, Monreal fue acusado de operar en contra de la candidata de su partido en la Alcaldía Cuauhtémoc —que él encabezó entre 2015 y 2018— Dolores Padierna al no haber logrado que Ernesto Núñez, visto entonces como afín a él, fuera el abanderado.

El resultado fue la pérdida del corazón de la Ciudad de México a manos de Sandra Cuevas, una amiga del propio Monreal. Pese a ello, Morena le dio la candidatura de esa misma Alcaldía a la hija de Ricardo Monreal: Caty Monreal, quien perdió el pasado 2 de junio la elección. Hoy Caty Monreal es titular del Instituto Nacional de la Economía Social, un órgano desconcentrado de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien Ricardo Monreal se ha enfrentado en 2017, 2021 y 2023 por la disputa de candidaturas.

“A pesar de la adversidad, de la intriga y la perversidad, nuestra familia ha simbolizado una generación con vocación para el servicio público y la representación popular, mediante el voto directo de la ciudadanía. De los 14 hermanos y hermanas, cinco hemos actuado en el servicio público y desempeñado responsabilidades al servicio del Estado”, escribe Monreal en su libro La Infamia. En ese sentido, expone que Rodolfo fue presidente municipal en Fresnillo de 2004 a 2007; David, el actual Gobernador de Zacatecas; Susana, Diputada federal de 2006 a 2009, y Saúl, Diputado local (2010-2013), presidente municipal de Fresnillo (2018-2021), y actualmente Diputado federal.

La salida del PRI y la conquista de Zacatecas

Ricardo Monreal afirma en su libro Una oportunidad real que su familia lleva más de 130 años en la región de Zacatecas, entidad en donde inició su trayectoria política de la mano del PRI, partido al que se sumó en su juventud y por el cual ocupó distintas posiciones hasta que se le rechazó la candidatura gubernamental.

“Todo comenzó en 1998. Ese año, aunque afortunadamente contaba con una amplia base de apoyo de las y los zacatecanos, el partido al que pertenecía (el PRI) se negó a respetar los procesos democráticos, llevando a cabo la imposición de otra candidatura más cercana a las élites locales empresariales y al Gobernador saliente. Al no ser respetado el proceso de elección interno, los valores en los cuales siempre he sostenido mi andar político fueron violentados, por lo que en ese momento decidí contender por la gubernatura desde la izquierda partidista”.

Así narra Monreal Ávila su salida en 1998 del PRI —en el que se desempeñó en distintos cargos administrativos como de representación popular por más de dos décadas— en su libro La infamia (MAPorrúa), publicado en el año 2020, en el cual denuncia el intento de cometer un fraude en su contra y la intervención irregular del entonces Presidente Ernesto Zedillo.

Y ahonda sobre esa historia en su otro libro Una oportunidad: “En este proceso para resolver la situación, una persona del PRD me invitó a conversar en privado. Me platicó que había escuchado de todas mis dificultades y que le daba mucha pena lo que me iba a decir, pero que igual lo haría, y señaló: “el PRI y su cúpula nunca van a cambiar. Lo tienes que aceptar y asumir las consecuencias”. Esa persona era Andrés Manuel López Obrador”.

En 2008, luego del fraude electoral de 2006, Monreal dejó el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, del cual era Vicecoordinador y se sumó al del PT para que este partido de Alberto Anaya no se quedara sin bancada ni prerrogativas. No obstante, su salida significó la separación del Sol Azteca.

No obstante, fue en 2012 que junto a ese partido se sumó a la segunda candidatura presidencial de López Obrador, de la cual fue su coordinador. Una campaña en la que Andrés Manuel quedaría en un segundo lugar en medio de señalamientos de compra de votos en la que habría incurrido el PRI y su candidato Enrique Peña Nieto.

El reproche a AMLO de 2017

Luego de la ruptura de López Obrador con Morena, Ricardo Monreal presume haber sido de los fundadores del movimiento con el cual integró ese año una bancada con la ayuda de Movimiento Ciudadano. Tres años después, ganaría la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde se le acusó de querer imponer una herencia con los siguientes alcaldes. Desde ese puesto, buscó la candidatura de la Ciudad de México, la cual perdió en 2017 frente a Claudia Sheinbaum Pardo, un episodio que relata en su libro Una oportunidad como una traición.

“Estaba seguro de que triunfaría, pero fue Claudia Sheinbaum quien resultó la favorita de Andrés y ganadora de la encuesta, en la que de repente me encontré en el tercer lugar", escribió. “Confieso que durante semanas mi enojo fue profundo y sin precedentes. Nunca antes en mis casi 40 años en la política había vivido algo similar. Por primera vez en 20 años de amistad y acompañamiento surgían grietas en mi relación con Andrés. Llegué a pensar que éstas serían irreparables y que Morena ya no era mi partido".

Monreal manifestó públicamente su inconformidad y amagó con dejar el partido, incluso no descartó ser candidato independiente o de algún otro partido. Al final, el asunto se zanjó cuando se reunió con López Obrador, quien en aquel entonces dijo que hablaría con él para que no se fuera a Movimiento Ciudadano o al PAN o al PRD o al PRI. “Los que ya están con Morena queremos que no se vayan, ese es el caso de Ricardo y por eso voy a hablar con él”, dijo Andrés Manuel en noviembre de 2017.

De esta manera, permaneció dentro del movimiento por el cual accedió a un lugar en el Senado de la República, un posición desde la cual enfrentó, por una parte, señalamiento de mal manejo de recursos, como reveló la periodista Daniela Barragán de SinEmbargo con respecto a los libros de su autoría que la Cámara Alta compró a sobreprecio mediante firmas falsificadas de otros senadores que así lo denunciaron.

A eso se suma lo que ha sostenido Adán Augusto López Hernández, actual líder morenista del Senado, quien acusó “negocitos añejos” de Monreal en la conducción de las finanzas de la Cámara Alta que, además, tienen hedor a corrupción.

El piso parejo y el guiño al PRIAN

De cara a la designación de la candidatura presidencial de Morena, la única de las tres que se eligió en un proceso electivo, Monreal acusó en distintas ocasiones a Claudia Sheinbaum de “intrigas palaciegas” ante López Obrador e incluso de la falta de un piso pareja al sostener que ella era la favorita del entonces Presidente.

En septiembre, cuando se realizaron las encuestas, Monreal quedó en penúltimo lugar, solo por encima de Manuel Velasco, del Partido Verde, el aliado en turno del partido en el poder. Pese a ello, y ante el rechazó que hizo Marcelo Ebrard de los resultados en un primer momento, logró obtener, como de costumbre, un buen lugar en Morena, como líder del partido en la Cámara de Diputados.

Días después de perder la candidatura presidencial de Morena, reconoció a la prensa que que la percepción que hay sobre su persona es la de alguien que se alejó del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y de que dentro del partido lo acusan de las derrotas electorales en las alcaldías de la Ciudad de México en 2021, una posición que persiste en los círculos más duros de la militancia morenista.

