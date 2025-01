Sandra Cuevas asegura que Ricardo Monreal "vendió su cabeza" a Sheinbaum

Sandra Cuevas manifestó que no quiere volver a ver a Ricardo Monreal Ávila, luego de que quien fuera su "jefe político" la traicionara.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, confirmó ayer que Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, era su "jefe político" y que operó para favorecer a la oposición en la Ciudad de México (CdMx) en 2021, pero que luego la traicionó, pues el zacatecano "vendió su cabeza" a la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El segundo capítulo que me causó mucho dolor y tristeza, y que cambió mi vida fue precisamente la traición de quien era mi jefe político, de quien era la persona con la que estaba yo trabajando, con la que hice equipo y que al final terminó negociando mi cabeza con la oposición, con Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo.

La exfuncionaria también confirmó que trabajó junto con Monreal para ayudar a la oposición a ganar en Ciudad de México en 2021. "Para que no quede duda, el trabajo que teníamos con el doctor Ricardo Monreal era que la oposición brillara, que a la oposición le fuera bien. Por eso, en 2021 les fue muy bien, pero esa historia se va a contar después”, declaró en una conferencia de prensa.

En la presentación de un proyecto político llamado "Organización por la Familia y la Seguridad de México", en el que pidió la unión de la oposición de cara a las elecciones intermedias de 2027, Sandra Cuevas afirmó que le tenía cariño y respeto a Monreal, pero que lo perdió cuando, después de la traición, el morenista ni siquiera pudo verla a la cara.

Para sorpresa de nadie Sandra Cuevas acusa a Ricardo Monreal de haber sido su jefe político, que él quería que la oposición brillara y le fuera bien, que terminó negociando su cabeza y que no tuvo el valor de hablar con ella pic.twitter.com/N32gRN7KLX — Tania (@tania__rd) January 29, 2025

“Ni siquiera tuvo el valor de hablarme las cosas de frente. Yo le tengo respeto, le tenía un cariño; sin embargo, lo que yo recibí de él fue traición: que me vendiera, que me probara, que me violentara, que amenazara a mi familia y a mí. Sin embargo, lo único que tengo para él es que Dios lo bendiga. Su pago lo tendrá en el trayecto de su vida”, añadió Cuevas.

“Yo solamente no quiero volver a tener jamás un acercamiento con él y es lo único que les puedo decir”, concluyó.

Sandra Cuevas ha sido vinculada con Ricardo Monreal, quien gobernó la Alcaldía Cuauhtémoc de 2015 a 2018 y con quien también se relacionó al Alcalde en esa demarcación, Néstor Núñez, a quien Morena le cerró la puerta para la reelección en 2021.

El impedir la reelección de Núñez fue atribuido a una decisión dentro de la cúpula morenista para cerrarle el paso al avance de Monreal en la capital, la cual buscó gobernar en 2018. Las mismas versiones refieren que la entonces Jefa de Gobierno y hoy Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, optó por una alianza con el grupo de los bejaranos, por lo cual impulsó a Dolores Padierna para ser Alcaldesa en Cuauhtémoc.

El enemigo de México se llama: Morena. Por esa razón, hoy, a través de la @orgfmsegmx hice un llamado a construir una única y verdadera oposición, sin la creación de más partidos pero sí de movimientos políticos que salgan a territorio con miras a ganar elecciones. #SCMR2T pic.twitter.com/EK22YjJqQ3 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 29, 2025

En respuesta, el Senador Monreal operó a favor de Cuevas, quien para sorpresa de la cúpula morenista le arrebató el centro de la Ciudad de México a Padierna, uno de los cuadros más experimentados del partido que gobernó esa demarcación como Jefa Delegacional de 2000 a 2003.

“Es una mujer íntegra, es una mujer digna, le expreso toda mi solidaridad, porque no soy de los que ocultan su amistad”, expresó Monreal cuando en marzo de 2022 un Juez de control de Ciudad de México ordenó que la funcionaria fuera suspendida de manera temporal al haber golpeado a dos policías, un episodio por el que tuvo que pedir disculpas públicas.