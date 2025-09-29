Al menos 4 muertos por tiroteo en iglesia de Michigan; identifican al presunto autor

Autoridades estadounidenses informaron que, a raíz de un tiroteo registrado en una iglesia de Michigan, se contabilizan cuatro muertos y ocho heridos. Asimismo, indicaron que el presunto autor del ataque fue identificado como Thomas Jacob Sanford.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Un tiroteo ocurrido este domingo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos (EU), dejó al menos cuatro muertos y ocho heridos. El presunto autor del ataque habría sido identificado como Thomas Jacob Sanford.

Los primeros reportes informaron de una persona fallecida y dos personas más en estado crítico, según el Departamento de Policía de Grand Blanc, que confirmó además que el tirador también murió.

Posteriormente, en un comunicado oficial del mismo Departamento, se dio a conocer que otra persona perdió la vida cuando era atendida en un hospital. "Ha habido una fatalidad más a causa del tiroteo. La persona falleció en un hospital local", confirmó William Renye, jefe de la Policía.

Por la noche, las autoridades brindaron una nueva actualización en la que informaron sobre el hallazgo de dos personas sin vida dentro del templo que fue incendiado por el sospechoso tras llevar a cabo el tiroteo.

Por otra parte, el mismo Renye reveló en conferencia de prensa que el tirador fue identificado como Thomas Jacob Sandford, de 40 años de edad.

El presunto agresor fue abatido en el lugar y las autoridades aseguraron que no existe una amenaza en curso. La iglesia permaneció en fuego por un amplio periodo de tiempo hasta que el cuerpo de bomberos local logró controlar las llamas.

"Ha habido un tirador activo en la iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento", publicó el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook al momento de suscitarse el ataque.

I am receiving briefings about what appears to be a horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI and @ATFHQ agents are en route to the scene now. Such violence at a place of worship is heartbreaking and chilling. Please join me in praying for the… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 28, 2025

Además, consignó que la iglesia sufría "un incendio activo", por lo que instó a la gente de la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", reiteró.

La Gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, subrayó que cualquier tipo de violencia es "inaceptable" tras saber del incidente. "Mi corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc", expresó en sus redes sociales.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos en redes sociales, el atacante habría estrellado su camioneta contra la pared del templo, a la altura de la capilla, antes de abrir fuego y matar al menos a dos niños. Estos datos fueron corroborados oficialmente horas más tarde.

El Presidente Donald Trump también reaccionó al ataque y dijo haber sido informado sobre el "horrendo tiroteo" en Grand Blanc. Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que el FBI tomó el mando de la investigación federal y que brindará apoyo total a las autoridades estatales y locales.

"El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por descubrir. Esto parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá al público informado, como siempre lo hacemos. Mientras tanto, recen por las víctimas y sus familias. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato!", añadió en su publicación, que fue replicada por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

.@DHSGov is actively engaged and monitoring the horrific shooting at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. We are in communication with our interagency partners, and will share more information as soon as it becomes available. Sacred places of worship should never fear… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 28, 2025

Por su parte, la Secretaria Kristi Noem apuntó que el Departamento de Seguridad Nacional, dependencia a su cargo, se encuentra activamente involucrado y monitoreando el tiroteo. A través de su cuenta de X, Noem señaló que está en comunicación constante con socios interinstitucionales y que se compartirá más información conforme esté disponible.

“Los lugares sagrados de culto no deberían temer a la violencia en Estados Unidos. Estoy orando por las víctimas de este atroz ataque y por sus familias”, expresó la funcionaria.

Consulado de México en Detroit ofrece apoyo a comunidad mexicana

Ante los lamentables hechos ocurridos esta mañana en la iglesia de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc Township, MI es importante seguir las indicaciones de las autoridades locales y evitar la zona.

1/2 pic.twitter.com/5eIg08Vrx9 — Consulmex Detroit (@consulmexDET) September 28, 2025

Tras el tiroteo, el Consulado de México en Detroit anunció a través de redes sociales que entabló comunicación con las autoridades locales para verificar si algún connacional se encontraba entre las víctimas del ataque.

Del mismo modo, puso a disposición los números telefónicos 313-580-7426 y 520-623-7874 (del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas) para todas las personas que requieran atención consular.