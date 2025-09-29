Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Las mexicanas que tienen de 60 a 62 años de edad empezarán a recibir el apoyo de tres mil pesos bimestrales de la Pensión Mujeres Bienestar a partir de noviembre del 2025.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar y reveló que hubo un ajuste en las fechas.

Este programa social fue creado por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el propósito de entregar apoyos de tres mil pesos bimestrales a todas las mexicanas de 60 a 64 años, esto para contribuir a su independencia financiera.

Las beneficiarias de dicho apoyo reciben los recursos directamente a través de depósitos realizados en una tarjeta del Banco del Bienestar, la cual le es entregada personalmente a cada persona.

¿Cómo será la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar?

Durante la conferencia de prensa presidencial de este lunes, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reveló que hubo un ajuste en las fechas para la entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, por lo que ahora se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre.

Las mujeres de 60 a 62 años que se registraron para solicitar el apoyo el pasado mes de agosto recibirán un mensaje SMS al número de celular que proporcionaron al momento de su inscripción, en el que se les indicará la fecha, la hora y el lugar al que deberán acudir para recoger su tarjeta.

En caso de no recibir dicho mensaje, las solicitantes podrán consultar cuándo y a qué módulo deben acudir a recoger su plástico en el buscador habilitado en el sitio web oficial de la Secretaría de Bienestar.

Para poder recibir la tarjeta del Banco del Bienestar, es necesario que las beneficiarias cumplan con los siguientes requisitos: