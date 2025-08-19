¡Cuidado con fraude ligado a Pensión Mujeres Bienestar! Alertan sobre un bono falso
19/08/2025 - 5:44 pm
Las autoridades federales pidieron no dejarse engañar por supuestos bonos o depósitos relacionados con el programa.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió hace unos días a la población sobre intentos de fraude relacionados con la Pensión Mujeres Bienestar, luego de que en redes sociales y servicios de mensajería circulara un falso bono de dos mil 750 pesos dirigido a mujeres de entre 18 y 63 años.
El Gobierno federal aclaró que este supuesto apoyo no existe y que ningún pago o registro en línea corresponde a la Pensión Mujeres Bienestar, programa que fue creado por la mandataria y que tiene como objetivo reconocer el trabajo de toda una vida de las mexicanas.
Por ello, este proyecto está dirigido exclusivamente a mujeres mexicanas de 60 a 64 años, sin importar su condición social o lugar de residencia, y otorga un apoyo económico de tres mil pesos bimestrales.
¿Cuáles son las alertas de fraude?
Durante agosto está abierto el proceso de registro, el cual se realiza únicamente en los Módulos de Bienestar o en los Centros LIBRE, donde el equipo de colaboradores verifican la documentación y confirman la inscripción.
El Gobierno de México aclaró que el trámite es siempre presencial y gratuito, y que no se requieren depósitos, transferencias ni entrega de datos bancarios en ningún momento.
Las autoridades pidieron tener especial cuidado con los siguientes casos:
- Mensajes con enlaces o promesas de bonos: no dar clic ni proporcionar datos.
- Sitios con dominio distinto a "gob.mx": evitar acceso y reportar.
- Solicitudes de pago para gestionar registro: ignorar porque son fraude.
La recomendación es atender únicamente la información difundida en los canales oficiales del Gobierno de México, como el portal de Programas para el Bienestar o páginas gubernamentales que siempre incluyen el dominio "gob.mx" en su dirección electrónica.
“Comparte esta información, sobre todo con las personas más vulnerables. Juntas y juntos, evitemos fraudes”, señaló la Presidencia.