¡Cuidado con fraude ligado a Pensión Mujeres Bienestar! Alertan sobre un bono falso

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió hace unos días a la población sobre intentos de fraude relacionados con la Pensión Mujeres Bienestar, luego de que en redes sociales y servicios de mensajería circulara un falso bono de dos mil 750 pesos dirigido a mujeres de entre 18 y 63 años.

El Gobierno federal aclaró que este supuesto apoyo no existe y que ningún pago o registro en línea corresponde a la Pensión Mujeres Bienestar, programa que fue creado por la mandataria y que tiene como objetivo reconocer el trabajo de toda una vida de las mexicanas.

Por ello, este proyecto está dirigido exclusivamente a mujeres mexicanas de 60 a 64 años, sin importar su condición social o lugar de residencia, y otorga un apoyo económico de tres mil pesos bimestrales.

⚠ ¡No te dejes engañar! Todos los trámites de los #ProgramasParaElBienestar son GRATUITOS y se realizan de manera presencial. ✅ 🚨 Nadie puede pedirte dinero ni cobrarte por inscribirte o recibir tu apoyo.

¿Cuáles son las alertas de fraude?

Durante agosto está abierto el proceso de registro, el cual se realiza únicamente en los Módulos de Bienestar o en los Centros LIBRE, donde el equipo de colaboradores verifican la documentación y confirman la inscripción.

El Gobierno de México aclaró que el trámite es siempre presencial y gratuito, y que no se requieren depósitos, transferencias ni entrega de datos bancarios en ningún momento.

Las autoridades pidieron tener especial cuidado con los siguientes casos:

Mensajes con enlaces o promesas de bonos: no dar clic ni proporcionar datos. Sitios con dominio distinto a "gob.mx": evitar acceso y reportar. Solicitudes de pago para gestionar registro: ignorar porque son fraude.

📢 La información OFICIAL de los Programas para el Bienestar está aquí. Síguenos en todas nuestras redes y evita fraudes. ⚠

🟣 Instagram: https://t.co/t7ocraJIAg

⚫ Threads: https://t.co/BZI1vmxzRP pic.twitter.com/7GfU65S70r — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) August 16, 2025

La recomendación es atender únicamente la información difundida en los canales oficiales del Gobierno de México, como el portal de Programas para el Bienestar o páginas gubernamentales que siempre incluyen el dominio "gob.mx" en su dirección electrónica.