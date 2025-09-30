EU sí planea derrocar a Maduro, revela NYT. Rubio y otros radicales presionan a Trump

Redacción/SinEmbargo

30/09/2025 - 11:49 am

Los principales asesores de Donald Trump presionan para derrocar a Nicolás Maduro. Y estas presiones se han intensificado en los últimos días en EU, dice NYT.

Donald Trump firmó una orden secreta que ordena al ejército estadounidense usar la fuerza contra los cárteles de la droga, a quienes su Administración ha calificado de terroristas.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– Los principales asesores del Presidente Donald Trump presionan para derrocar a Nicolás Maduro. Y estas presiones se han intensificado en los últimos días, y funcionarios de la Administración están discutiendo una amplia campaña que aumentaría la presión militar para tratar de forzar su salida, dice The New York Times citando a funcionarios estadounidenses. Esta conspiración colonialista está dirigida por Marco Rubio, Secretario de Estado, y por el Asesor de Seguridad Nacional.

Trump firmó una orden secreta que ordena al ejército estadounidense usar la fuerza contra los cárteles de la droga, a quienes su Administración ha calificado de terroristas. Y a la par, el Pentágono comenzó a desarrollar una gran fuerza naval en el Caribe. Luego vinieron los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones civiles. Tres operaciones en aguas internacionales desde el 2 de septiembre, que han causado la muerte de al menos 17 personas. No hay ni fundamento legal que respalde las acciones militares ni informes que vinculen a los 17 muertos como narcotraficantes de Venezuela.

“Rubio argumenta que Maduro es un líder ilegítimo que supervisa la exportación de drogas a Estados Unidos, lo que, según él, representa una ‘amenaza inminente’. En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha lanzado ataques letales contra embarcaciones civiles que, según el Gobierno, transportaban drogas para bandas venezolanas. Sin embargo, Rubio está desarrollando una estrategia más agresiva, utilizando información de inteligencia proporcionada por la CIA, según informaron los funcionarios. El Pentágono ha desplegado una fuerza de más de seis mil 500 soldados en la región”, dice el Times.

Los principales asesores de Donald Trump presionan para derrocar a Nicolás Maduro. Y estas presiones se han intensificado en los últimos días en EU, dice NYT.
El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, ofrece una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el 15 de septiembre de 2025. Foto: Presidencia de Venezuela/Folleto vía Xinhua

El director de la agencia de inteligencia, John Ratcliffe, y Stephen Miller, el principal asesor de política interna de Trump, apoyan el enfoque de Rubio, agregaron los funcionarios. Los dos son los nuevos “halcones”, rudos, de ultraderecha.

El ejército estadounidense “ha estado planeando posibles operaciones militares dirigidas a sospechosos de tráfico de drogas en Venezuela como próxima fase, aunque la Casa Blanca aún no ha aprobado tal paso, dicen funcionarios actuales y anteriores. Esas operaciones tendrían como objetivo interferir con la producción y el tráfico de drogas en Venezuela, así como apretar el cerco en torno a Maduro. Dado que los funcionarios del gobierno afirman que Maduro está en la cima de la red de cárteles de Venezuela, pueden argumentar que sacarlo del poder es en última instancia una operación antinarcóticos”, agrega The New York Times.

“Rubio cita repetidamente la acusación formal que el Departamento de Justicia presentó en 2020 contra él y otros funcionarios venezolanos por cargos de narcotráfico. Recientemente, describió a Maduro como un ‘fugitivo de la justicia estadounidense’ y líder de ‘una organización terrorista y de crimen organizado que se ha apoderado de un país’”, dice el diario. Al mismo tiempo, dos figuras importantes de la oposición venezolana dicen que su movimiento ha estado planeando qué hacer si Maduro cae y han estado hablando con la administración Trump sobre esa posibilidad.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó ayer lunes que el Presidente Maduro firmó un decreto que le otorga poderes especiales en caso de una incursión militar extranjera. “Cualquier tipo de agresión externa… si se atreviesen las Fuerzas Armadas militares de los Estados Unidos se considera una agresión externa y se activaría de manera inmediata este decreto de sección de conmoción externa”, dijo Rodríguez durante una sesión del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz en Caracas.

El decreto, explicó la vicepresidenta, permitiría al mandatario movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, tomar control militar de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas del país, así como activar planes de seguridad ciudadana y cerrar fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

“La Constitución es muy clara, y ha establecido también, que no se permitirá a nadie dentro o fuera del territorio que promueva, que apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela”, agregó Rodríguez.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
2

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Trump urge a élite militar de EU a prepararse.
3

Trump urge a la élite militar a estar lista para enfrentarse a una "invasión interna"

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló que Ricardo Salinas Pliego politiza la deuda fiscal que tiene en México y va a medios en Estados Unidos para victimizarse.
4

CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
5

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: "No pienso irme solo". Y fue al CCH, y...

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
6

"Algo malo pasará", amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
7

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
8

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
9

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
10

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

Un año con la oposición rota
11

Un año con la oposición rota

La Presidenta Sheinbaum anunció que su Administración presentará una normativa nueva para transporte de gas LP, a raíz de la explosión de una pipa en la CdMx.
12

Gobierno federal alista nuevas reglas para transportar gas LP tras explosión de pipa

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
13

Los "incels", como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

El colectivo "Justicia para nuestros deudos" se manifestó frente a Palacio Nacional para pedir que el Gobierno federal atraiga el caso del crematorio Plenitud.
14

Colectivo exige a Sheinbaum que Gobierno federal atraiga caso del crematorio Plenitud

Gente mueren en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego
15

VIDEO ¬ Gente muere en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego

Los principales asesores de Donald Trump presionan para derrocar a Nicolás Maduro. Y estas presiones se han intensificado en los últimos días en EU, dice NYT.
1

EU sí planea derrocar a Maduro, revela NYT. Rubio y otros radicales presionan a Trump

La Presidenta Sheinbaum anunció que su Administración presentará una normativa nueva para transporte de gas LP, a raíz de la explosión de una pipa en la CdMx.
2

Gobierno federal alista nuevas reglas para transportar gas LP tras explosión de pipa

El colectivo "Justicia para nuestros deudos" se manifestó frente a Palacio Nacional para pedir que el Gobierno federal atraiga el caso del crematorio Plenitud.
3

Colectivo exige a Sheinbaum que Gobierno federal atraiga caso del crematorio Plenitud

Trump urge a élite militar de EU a prepararse.
4

Trump urge a la élite militar a estar lista para enfrentarse a una "invasión interna"

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló que Ricardo Salinas Pliego politiza la deuda fiscal que tiene en México y va a medios en Estados Unidos para victimizarse.
5

CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Miguel Ángel García-Hernández, un migrante mexicano, murió tras varios días en coma. Fue una de las víctimas del
6

Mexicano muere luego de pasar varios días en coma tras tiroteo contra ICE en Dallas

La Presidenta Sheinbaum presentará un plan integral de salud mental a raíz del paro de actividades en la UNAM debido a supuestas amenazas de grupos de "incels".
7

Comunidades virtuales “incels” preocupan al Gobierno. CSP anuncia programa integral

La Presidenta enumera los avances de su primer año.
8

De los trenes a la Reforma Judicial: la Presidenta enumera los avances del primer año

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, anunció la detención de Juan Pablo “N”, alias “El Chuki”, "identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa".
9

“El Chuki”, presunto piloto aviador del Cártel de Sinaloa, es detenido en Badiraguato

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
10

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Ley de Amparo genera opiniones divididas en el Senado
11

Ley de Amparo crea debate en Parlamento Abierto; organizaciones plantean inquietudes

Trump y demócratas, sin consenso; posible cierre administrativo.
12

Fracasa reunión entre Trump y demócratas; crece riesgo de cierre del Gobierno federal