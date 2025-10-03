Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

El miércoles, la marina de Israel empezó a interceptar los barcos de la flotilla Sumud que se acercaban a Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció este viernes que llevó a cabo las primeras deportaciones de activistas que participaban en la flotilla Sumud de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza interceptada por el ejército del país en aguas internacionales el miércoles y que desató protestas alrededor del mundo. A la par, una nueva flotilla, integrada por 11 embarcaciones y 92 activistas, se dirige a Palestina para intentar romper el cerco israelí.

"Cuatro ciudadanos italianos ya fueron deportados. El resto está en proceso de ser deportados. Israel quiere terminar este procedimiento lo antes posible", señaló la cancillería en un comunicado en la red social X.

El miércoles, la marina de Israel empezó a interceptar los barcos que se acercaban a Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos. Mandatarios, políticos, activistas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos de todo el Globo condenaron al estado por frenar la misión humanitaria.

Las protestas por el secuestro de las y los activistas estallaron esa noche en gran parte de Europa. Italia, España, Alemania, Béligica, Grecia, entre otros, llenaron sus principales plazas de banderas palestinas, al tiempo que se viralizaban en redes sociales las imágenes de las fuerzas israelíes abordando la flotilla y arrestando a sus integrantes, entre los que se encuentran seis mexicanos que integraban la misión.

Procedures are under way to wrap up the Hamas-Sumud provocation and to finalize the deportation of the participants in this sham. Already 4 Italian citizens have been deported. The rest are in the process of being deported. Israel is keen to end this procedure as quickly as… pic.twitter.com/LeM1R25jTP — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 3, 2025

Israel intercepta las 42 embarcaciones de la flotilla Global Sumud

Un poco antes, los coordinadores de la flotilla Global Sumud (que en árabe significa “resistencia” o “firmeza”) denunciaron que Israel detuvo este viernes al último de sus barcos, tras una serie de manifestaciones internacionales en rechazo a esa acción.

La caravana marítima zarpó en septiembre desde Barcelona, España, con la participación de activistas como Greta Thunberg, con el objetivo de llevar asistencia al territorio palestino que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enfrenta una situación de hambruna.

A través de un comunicado en Telegram, los organizadores afirmaron este viernes que la marina israelí “detuvo de manera ilegal las 42 naves, cada una cargada con ayuda humanitaria, voluntarios y la voluntad de desafiar el bloqueo impuesto por Israel sobre Gaza”.

‼️La interceptación forzosa por parte de Israel de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud y la detención de su tripulación frente a las costas de Gaza constituye un ataque descarado contra el activismo solidario que llevan a cabo una misión humanitaria completamente… pic.twitter.com/PlR9YNfnqe — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) October 2, 2025

Mexicanos son llevados a centro de detención israelí

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos, junto con todos los participantes en la Flotilla, al centro de detención de Ketziot. "La connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla se dirige rumbo a Chipre", detalló la Cancillería.

"Funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable", sostuvo la SRE.

Hasta la fecha, México ha enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, "con el propósito de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas, así como pedir garantías e ⁠información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México".

"Asimismo, se informa que se estuvo en contacto permanente con todas y todos ellos desde que zarpó la Flotilla y que la Cancillería se ha mantenido en contacto con sus familiares", agregó la Secretaría.

La SRE informa que los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, para llevar ayuda humanitaria, llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos, junto con todos los participantes en la Flotilla, al centro de detención de Ketziot. La… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 2, 2025

-Con información de DW.