Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 6:56 am

Activistas Gaza

Artículos relacionados

El miércoles, la marina de Israel empezó a interceptar los barcos de la flotilla Sumud que se acercaban a Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció este viernes que llevó a cabo las primeras deportaciones de activistas que participaban en la flotilla Sumud de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza interceptada por el ejército del país en aguas internacionales el miércoles y que desató protestas alrededor del mundo. A la par, una nueva flotilla, integrada por 11 embarcaciones y 92 activistas, se dirige a Palestina para intentar romper el cerco israelí.

"Cuatro ciudadanos italianos ya fueron deportados. El resto está en proceso de ser deportados. Israel quiere terminar este procedimiento lo antes posible", señaló la cancillería en un comunicado en la red social X.

El miércoles, la marina de Israel empezó a interceptar los barcos que se acercaban a Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos. Mandatarios, políticos, activistas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos de todo el Globo condenaron al estado por frenar la misión humanitaria.

Las protestas por el secuestro de las y los activistas estallaron esa noche en gran parte de Europa. Italia, España, Alemania, Béligica, Grecia, entre otros, llenaron sus principales plazas de banderas palestinas, al tiempo que se viralizaban en redes sociales las imágenes de las fuerzas israelíes abordando la flotilla y arrestando a sus integrantes, entre los que se encuentran seis mexicanos que integraban la misión.

Israel intercepta las 42 embarcaciones de la flotilla Global Sumud

Un poco antes, los coordinadores de la flotilla Global Sumud (que en árabe significa “resistencia” o “firmeza”) denunciaron que Israel detuvo este viernes al último de sus barcos, tras una serie de manifestaciones internacionales en rechazo a esa acción.

La caravana marítima zarpó en septiembre desde Barcelona, España, con la participación de activistas como Greta Thunberg, con el objetivo de llevar asistencia al territorio palestino que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enfrenta una situación de hambruna.

A través de un comunicado en Telegram, los organizadores afirmaron este viernes que la marina israelí “detuvo de manera ilegal las 42 naves, cada una cargada con ayuda humanitaria, voluntarios y la voluntad de desafiar el bloqueo impuesto por Israel sobre Gaza”.

Mexicanos son llevados a centro de detención israelí

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos, junto con todos los participantes en la Flotilla, al centro de detención de Ketziot. "La connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla se dirige rumbo a Chipre", detalló la Cancillería.

"Funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable", sostuvo la SRE.

Hasta la fecha, México ha enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, "con el propósito de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas, así como pedir garantías e ⁠información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México".

"Asimismo, se informa que se estuvo en contacto permanente con todas y todos ellos desde que zarpó la Flotilla y que la Cancillería se ha mantenido en contacto con sus familiares", agregó la Secretaría.

 

-Con información de DW.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Adán Augusto, El Mil Usos

"Adán Augusto resulta ser un 'Mil Usos' tan afortunado, que para él las leyes fiscales parecen funcionar...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La guerra en Sinaloa y la guerra de EU; ¿Viene la tormenta?

"La extensión de la guerra interna del Cártel de Sinaloa y la intervención unilateral del gobierno estadunidense...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Autoritarismos en la región, resistencia en pie

"El silencio siempre favorece al poder, nunca a los pueblos. Hoy, frente a los autoritarios y sus...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
marcha 2 de octubre enfrentamientos.
1

Eran más de 350 encapuchados. Robaron y lesionaron. Fueron a provocar, dice SSC

Activistas Gaza
2

Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
3

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

4

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

El Senado de la República aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró su rechazo a la retroactividad.
5

ENTREVISTA ¬ La Reforma al Amparo frena a evasores y a criminales: Jaime Cárdenas

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
6

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
7

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

8

ENTREVISTA ¬ Las balas del 2 de octubre mataron en vida a Díaz Ordaz: Glockner

9

FGJ-CdMx captura a presunto feminicida de Alma Elena, joven hallada en la Narvarte

Otra caravana migrante se ha formado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con cientos de personas. Su objetivo ya no es llegar a la frontera norte, sino a CdMx.
10

Nueva caravana migrante avanza desde Chiapas. Su objetivo ya no es EU. ¿A dónde va?

11

Notas sobre el PRI y Televisa

Alejando "N", alias "El Chuacheneger" y/o "El Diablito".
12

"El Chuacheneger", jefe de plaza del CJNG en Tabasco, es detenido por las autoridades

¿Qué hacer el fin de semana?
13

Mucho café, chocolate, pan de muerto, risas y Warhol en la CdMx este fin de semana

14

ADELANTO ¬ El destape de Díaz Ordaz, la figura del "horror, la fealdad y el castigo"

La Presidenta Sheinbaum sostuvo que es innecesaria una Ley de Amparo “retroactiva”. "Desde mi punto de vista no era necesario poner ese transitorio”, dijo.
15

El transitorio sospechoso: ¿Por qué la Presidenta rechazó cambio a la Ley de Amparo?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
¿Qué hacer el fin de semana?
1

Mucho café, chocolate, pan de muerto, risas y Warhol en la CdMx este fin de semana

Activistas Gaza
2

Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

El Senado de la República aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró su rechazo a la retroactividad.
3

ENTREVISTA ¬ La Reforma al Amparo frena a evasores y a criminales: Jaime Cárdenas

4

Factureras evadieron 54 mil 698 mdp desde 2022, informa la Procuraduría Fiscal

5

FGJ-CdMx captura a presunto feminicida de Alma Elena, joven hallada en la Narvarte

Venezuela denuncia acercamiento de aviones cazas de EU a sus costas.
6

Cazas estadounidenses se acercan a costas de Venezuela; "no nos intimidan": Maduro

7

ENTREVISTA ¬ Las balas del 2 de octubre mataron en vida a Díaz Ordaz: Glockner

8

“El Moto Ratón”, objetivo prioritario en BCS, es detenido; aseguran drogas y armas

9

UNAM exige a Israel liberación de Arlin Medrano y otros 5 mexicanos de la Flotilla

La organización México Tiene Vida ya cuenta con registro como partido político local en el estado de Nuevo León y es presidido por Jaime Ochoa Hernández.
10

#PuntosYComas ¬ El proceso para conformar nuevos partidos avanza a cuentagotas

Alejando "N", alias "El Chuacheneger" y/o "El Diablito".
11

"El Chuacheneger", jefe de plaza del CJNG en Tabasco, es detenido por las autoridades

12

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización