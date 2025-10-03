Netanyahu celebra detención de la Global Sumud Flotilla por el Ejército de Israel

Europa Press

02/10/2025 - 7:05 pm

El Primer Ministro de Israel felicitó a su Ejército por la operación Yom Kipur, la cual fue señalada por la Global Sumud Flotilla como un crimen de guerra.

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha felicitado este jueves al Ejército por impedir la entrada de decenas de buques de la Global Sumud Flotilla, la iniciativa que buscaba romper el bloqueo naval con la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y ayudar así a desmontar "una campaña de deslegitimación" contra Israel.

"Felicito a los combatientes y comandantes de la Armada, que han llevado a cabo su operación durante Yom Kipur de la manera más profesional y eficiente posible", ha señalado Netanyahu en un mensaje publicado en redes sociales por su oficina.

View this post on Instagram

A post shared by Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

La Global Sumud Flotilla ha asegurado que la interceptación de sus barcos en aguas internacionales por parte de las fuerzas israelíes constituye un crimen de guerra, y ha reclamado una intervención de los gobiernos y organizaciones internacionales para garantizar la seguridad de los detenidos, y "exigir su liberación inmediata".

El Ministerio de Exteriores israelí ha asegurado este jueves que ninguno de los barcos de la flotilla ha logrado traspasar el "bloqueo naval" impuesto por el Ejército sobre Gaza y ha confirmado la detención de todos los activistas, a los que ha prometido deportar a Europa. "La provocación ha terminado", ha zanjado.

Europa Press

Europa Press

