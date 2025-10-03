ENTREVISTA ¬ Mexicanos secuestrados por Israel siguen incomunicados, denuncia abogado

David Peña, representante de las familias de los mexicanos que iban en la Flotilla Global Sumud, dijo en entrevista en A Las Dos que se desconoce el paradero de los connacionales, pues siguen incomunicados.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– Los seis mexicanos que viajaban en la Global Sumud Flotilla, secuestrada ayer por fuerzas israelíes cuando se dirigía a la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria, permanecen incomunicados –al igual que cientos de tripulantes detenidos– y sus familias desconocen su paradero exacto, informó David Peña, representante de las familias de la delegación mexicana.

Peña dijo que tampoco hay certeza de que, en caso de que Israel cumpla con su intención de deportarlos en lugar de repatriarlos, el Gobierno de México vaya a brindar el apoyo o la asistencia necesaria para su retorno.

"Las abogadas y abogados ya tuvieron contacto con algunos de ellos (de los detenidos totales de la flotilla) y nos informaron que habían tenido cuando menos contacto visual con un grupo de cuando menos 200 integrantes de la flotilla. No se sabe si en esos está todavía las y los mexicanos”, dijo el abogado en entrevista en el programa de A las Dos, que se trasmite por SinEmbargo Al Aire.

El abogado explicó que hasta el momento existen dos fuentes de información sobre la situación: la oficial, que proviene del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la proporcionada por el colectivo de abogados Adalah, que da asistencia legal a los tripulantes de la flotilla.

En cuanto al Gobierno mexicano, dijo que hasta la mañana les habían informado que los mexicanos detenidos habían sido trasladadas al puerto de Ashdot y que de ahí iban a ser trasladados a un centro de detención. Sin embargo, dijo, no se ha podido establecer contacto directo con los activistas:

“No se había podido tener contacto con ellos ni en el arribo al puerto, ni en el momento del traslado. Esa es la información por parte de la comunicación oficial del consulado de la Embajada”, explicó.

En cuanto a la información proporcionada por los abogados de Adalah indicaron que los detenidos de la flotilla habrían sido trasladados al centro de detención de Ketziot, en Israel y que ya pudieron ver a algunos de ellos, pero entre los que ya pudieron observar se desconoce si están los seis mexicanos.

“Las abogadas y abogados ya tuvieron contacto con algunos de ellos. Nos informaron hace como dos horas que habían tenido cuando menos contacto visual con un grupo de cuando menos 200 integrantes de la flotilla. No se sabe si en esos está todavía los las y los mexicanos”, indicó el abogado.

Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los seis mexicanos llegaron al puerto de Ashdod y que "de ahí serán transferidos, junto con todos los participantes en la flotilla, al centro de detención de Ketziot".No obstante, Peña indicó que aun no hay confirmación visual o contacto para verificar que los seis mexicanos sí hayan sido trasladados e Ketziot.

“Todavía no tenemos confirmación. El primero, la preliminar, fue del gobierno que le dijo el gobierno de Israel que iban a ser trasladados allá (Ketziot), pero no hay verificación. Y esta información que sí sabemos, cuando menos que hay un grupo de aproximadamente 200 personas detenidas ahí, que ya fue confirmado por el grupo de abogados que están allá en Israel acompañando y defendiendo a los compañeros detenidos”.

El representante de las familias denunció que hasta ahora ni ese grupo ni los seis mexicanos, al igual que los demás detenidos, han podido tener acceso a defensa legal ni a asistencia consular.

“Ya habían sido detenidos, trasladados e ingresados a un centro de detención sin que hubieran tenido una asistencia legal y desde luego tampoco asistencia consular”, dijo.

Cuestionado de cuál es el panorama que se espera, Peña dijo que Israel ha informado a las representaciones diplomáticas que aplicará un protocolo de deportación, aunque éste podría retrasarse debido al número de personas detenidas y a que hay días feriados en Israel.

“La información que había dado el gobierno israelí era que iba a seguir el protocolo de deportación. Más o menos el protocolo establece 72 horas de retención en estos centros de detención del gobierno israelí y después se actualiza este protocolo de deportación”, detalló.

Hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México solicitó este jueves a Israel la liberación inmediata de los seis mexicanos que viajaban en la Global Sumud Flotilla y la repatriación de los mismos.

"La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza, y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, Peña destacó que las autoridades israelíes ya advirtieron que no contemplan repatriaciones a los países de origen, sino traslados en vuelos chárter hacia una ciudad en Europa que todavía no ha sido definida.

“Lo que está pensando (Israel), de acuerdo a la información que nos dieron ayer, es que se van a hacer los charters a una ciudad en Europa, se va a regresar a la gente a una ciudad de Europa todavía no definida, ni el país tampoco, y que se estarían enviando en vuelos charters con los detenidos a Europa, no a los países de origen”, explicó.

Frente a este escenario, las familias mexicanas han solicitado que el gobierno federal garantice el retorno desde Europa a México. “Eso esperaríamos. Nosotros lo solicitamos hace tres días en una reunión en Relaciones, porque eventualmente previmos ese escenario y le dijimos a Relaciones Exteriores: ‘Oigan, si son trasladados a otro país, ustedes asuman el cargo, el regreso’. Y nos dijeron: ‘No, pues es que hay que ver caso por caso para ver si podemos nosotros cubrir el regreso, digamos, el retorno asistido a México’”, relató Peña.

El abogado insistió en que las familias necesitan certeza de que la Secretaría de Relaciones Exteriores asumirá ese compromiso: “Creo yo, esperaría que Relaciones Exteriores asuma cuando menos ese regreso, ese costo, lo que implica el regreso a México de la ciudad o del país donde sean llevados por parte de Israel. O sea, todavía no hay certeza de que lo haga Relaciones Exteriores, esperemos que así, pero pues ese dato ya cierto, para que las familias puedan estar más tranquilas, no lo estamos teniendo”.