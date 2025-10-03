UNAM exige a Israel liberación de Arlin Medrano y otros 5 mexicanos de la Flotilla

La UNAM le exigió a Israel garantizar la integridad física y psicológica de los seis mexicanos detenidos en Gaza, quienes formaban parte de la Global Sumud Flotilla.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigió este jueves a las autoridades de Israel la inmediata liberación y repatriación de Arlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como de los otros cinco mexicanos detenidos por parte del Ejército de Israel que formaban parte de la Global Sumud Flotilla.

Mediante un comunicado, la máxima casa de estudios en México expresó su rechazo y preocupación por la intercepción, abordaje y detención de los más de 400 activistas que buscaron llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ante el genocidio de Israel.

"Demandamos que, conforme al derecho internacional, se garantice la integridad física y psicológica de nuestra estudiante y de los otros cinco connacionales detenidos", puntualizó la UNAM en el documento.

La UNAM explicó en el mismo comunicado que mantiene contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para dar seguimiento a la repatriación de Arlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de la Licenciatura en Administración Pública.

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves la liberación inmediata de los seis mexicanos que viajaban en la Global Sumud Flotilla, la cual fue interceptada por las fuerzas israelíes cuando se encontraba rumbo a la Franja de Gaza.

"La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza, y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

UNAM hace llamado de alto al fuego a Israel

En el documento publicado este jueves, la UNAM también hizo un llamado de alto al fuego a Israel en la Franja de Gaza, luego de casi dos años de la ofensiva en contra del enclave palestino que ha dejado más de 66 mil palestinos muertos, según informó el Ministerio de Salud de Gaza.

"La Universidad hace, nuevamente, un llamado al alto al fuego en Gaza, a la inmediata liberación de los rehenes y a construir una salida negociada al conflicto", insistió la máxima casa de estudios en el comunicado.

En este sentido, la institución universitaria reiteró su compromiso con la construcción de la paz, la convivencia pacífica y el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos de todas las personas.