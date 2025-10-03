UNAM exige a Israel liberación de Arlin Medrano y otros 5 mexicanos de la Flotilla

Redacción/SinEmbargo

02/10/2025 - 10:05 pm

Artículos relacionados

La UNAM le exigió a Israel garantizar la integridad física y psicológica de los seis mexicanos detenidos en Gaza, quienes formaban parte de la Global Sumud Flotilla.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigió este jueves a las autoridades de Israel la inmediata liberación y repatriación de Arlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como de los otros cinco mexicanos detenidos por parte del Ejército de Israel que formaban parte de la Global Sumud Flotilla.

Mediante un comunicado, la máxima casa de estudios en México expresó su rechazo y preocupación por la intercepción, abordaje y detención de los más de 400 activistas que buscaron llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ante el genocidio de Israel.

"Demandamos que, conforme al derecho internacional, se garantice la integridad física y psicológica de nuestra estudiante y de los otros cinco connacionales detenidos", puntualizó la UNAM en el documento.

La UNAM explicó en el mismo comunicado que mantiene contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para dar seguimiento a la repatriación de Arlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de la Licenciatura en Administración Pública.

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves la liberación inmediata de los seis mexicanos que viajaban en la Global Sumud Flotilla, la cual fue interceptada por las fuerzas israelíes cuando se encontraba rumbo a la Franja de Gaza.

"La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza, y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

View this post on Instagram

A post shared by El Facto (@elfactonoticias)

UNAM hace llamado de alto al fuego a Israel

En el documento publicado este jueves, la UNAM también hizo un llamado de alto al fuego a Israel en la Franja de Gaza, luego de casi dos años de la ofensiva en contra del enclave palestino que ha dejado más de 66 mil palestinos muertos, según informó el Ministerio de Salud de Gaza.

"La Universidad hace, nuevamente, un llamado al alto al fuego en Gaza, a la inmediata liberación de los rehenes y a construir una salida negociada al conflicto", insistió la máxima casa de estudios en el comunicado.

En este sentido, la institución universitaria reiteró su compromiso con la construcción de la paz, la convivencia pacífica y el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Inaceptable

"Y hay que decirlo así, tal cual es: el ejército terrorista y genocida de Israel acaba de...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Los lastres vivientes de la 4T

"Esta lista la encabeza Adán Augusto López que pasó de ser una figura de predominancia no sólo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
"Alito" amagó con una denuncia "nacional e internacional" contra Sheinbaum, luego de que ésta señalara posible lavado de dinero en terrenos expropiados.
1

Dije que parecía haber adquirido propiedades con recursos ilícitos: CSP sobre "Alito"

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
2

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
3

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

4

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

Alejando "N", alias "El Chuacheneger" y/o "El Diablito".
5

"El Chuacheneger", jefe de plaza del CJNG en Tabasco, es detenido por las autoridades

marcha 2 de octubre enfrentamientos.
6

Eran más de 350 encapuchados. Robaron y lesionaron. Fueron a provocar, dice SSC

El Gobierno de Israel confirmó que la activista sueca Greta Thunberg y el resto de tripulantes de la Global Sumud Flotilla son trasladados a un puerto israelí.
7

VIDEO ¬ Thunberg es trasladada a puerto israelí tras detención; Suecia vigila el caso

8

ADELANTO ¬ El destape de Díaz Ordaz, la figura del "horror, la fealdad y el castigo"

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
9

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Otra caravana migrante se ha formado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con cientos de personas. Su objetivo ya no es llegar a la frontera norte, sino a CdMx.
10

Nueva caravana migrante avanza desde Chiapas. Su objetivo ya no es EU. ¿A dónde va?

11

Netanyahu celebra detención de la Global Sumud Flotilla por el Ejército de Israel

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
12

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
13

Uso y abuso del fuero: de Anaya y "Alito", a Cabeza de Vaca y Cuauhtémoc Blanco

La Presidenta Sheinbaum sostuvo que es innecesaria una Ley de Amparo “retroactiva”. "Desde mi punto de vista no era necesario poner ese transitorio”, dijo.
14

El transitorio sospechoso: ¿Por qué la Presidenta rechazó cambio a la Ley de Amparo?

La delegación mexicana que formaba parte del Global Sumot Flotilla, una iniciativa internacional que buscaba abrir un corredor humanitario y ofrecer ayuda al pueblo gazatí.
15

ENTREVISTA ¬ Mexicanos secuestrados por Israel siguen incomunicados, denuncia abogado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

UNAM exige a Israel liberación de Arlin Medrano y otros 5 mexicanos de la Flotilla

La organización México Tiene Vida ya cuenta con registro como partido político local en el estado de Nuevo León y es presidido por Jaime Ochoa Hernández.
2

#PuntosYComas ¬ El proceso para conformar nuevos partidos avanza a cuentagotas

Alejando "N", alias "El Chuacheneger" y/o "El Diablito".
3

"El Chuacheneger", jefe de plaza del CJNG en Tabasco, es detenido por las autoridades

4

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

5

Netanyahu celebra detención de la Global Sumud Flotilla por el Ejército de Israel

La delegación mexicana que formaba parte del Global Sumot Flotilla, una iniciativa internacional que buscaba abrir un corredor humanitario y ofrecer ayuda al pueblo gazatí.
6

ENTREVISTA ¬ Mexicanos secuestrados por Israel siguen incomunicados, denuncia abogado

marcha 2 de octubre enfrentamientos.
7

Eran más de 350 encapuchados. Robaron y lesionaron. Fueron a provocar, dice SSC

8

ADELANTO ¬ El destape de Díaz Ordaz, la figura del "horror, la fealdad y el castigo"

Monreal prevé que la Cámara de Diputados corregirá transitorio de la Ley de Amparo.
9

Diputados corregirán Ley de Amparo; "daremos congruencia a la Constitución": Monreal

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
10

Uso y abuso del fuero: de Anaya y "Alito", a Cabeza de Vaca y Cuauhtémoc Blanco

En algún momento, los canadienses se sintieron integrados a EU. Pero la relación entre ambos países ha tocado un punto bajo desde la llegada de Trump al poder.
11

Para los canadienses, EU dio un viraje para mal: de buen vecino a lamentable acosador

Otra caravana migrante se ha formado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con cientos de personas. Su objetivo ya no es llegar a la frontera norte, sino a CdMx.
12

Nueva caravana migrante avanza desde Chiapas. Su objetivo ya no es EU. ¿A dónde va?