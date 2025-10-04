México busca asegurar la integridad física de connacionales detenidos en Israel: SRE

04/10/2025 - 5:41 pm

La SRE afirma que México busca garantizar la integridad física de los seis connacionales detenidos en Israel

En un comunicado, la SRE afirmó que la Embajada de México en Israel mantiene comunicación constante con las autoridades israelíes para asegurar la salud e integridad física de los seis connacionales detenidos por formar parte de la Global Summud Flotilla.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que el Gobierno de México busca asegurar la integridad física de los seis mexicanos que fueron detenidos por formar parte de la Global Summud Flotilla. Esto, luego de revelarse que la activista Greta Thunberg es sometida a tortura física y verbal por parte del ejército de Israel.

En un breve comunicado difundido en redes sociales, la SRE indicó que la Embajada de México en Israel mantiene comunicación constante con las autoridades israelíes para "asegurar la salud e integridad física, así como el acceso a comida, agua y medicamentos" de las y los connacionales que actualmente se encuentran detenidos en Ktziot.

La dependencia también señaló que siguen en marcha las gestiones para que los mexicanos puedan ser repatriados "a la brevedad posible".

"De igual forma, la Cancillería realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar posibles rutas y vías de salida conjuntas y garanticen un retorno seguro", concluyó la Secretaría.

Greta Thunberg sufre tortura en Israel: The Guardian

El comunicado de la SRE se da luego de que este sábado The Guardian publicara información en la cual se señala que la activista Greta Thunberg fue sometida a tortura física y verbal por las autoridades de Israel luego de ser secuestrada por las fuerzas israelíes junto con otros 436 activistas, parlamentarios y abogados que forman parte de la Global Sumud Flotilla (GSF), la cual buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

De acuerdo con correspondencia obtenida por el medio y que fue confirmada por otro de los detenidos, Greta Thunberg fue obligada a sostener banderas mientras las fuerzas israelíes le tomaban fotos; sin embargo, se desconoce la identidad de las banderas.

Además, en un correo electrónico enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia a personas cercanas a Greta Thunberg, al cual también tuvo acceso The Guardian, un funcionario que visitó a la activista señaló que se encuentra detenida en una celda infestada de chinches, así como poco suministro de comida y de agua.

“La Embajada ha podido reunirse con Greta [...] Informó que está deshidratada. Ha recibido cantidades insuficientes de agua y comida. También afirmó que ha desarrollado erupciones cutáneas que sospecha que fueron causadas por chinches. Habló de malos tratos y dijo que había estado sentada durante largos periodos sobre superficies duras”, señala el correo electrónico.

Por su parte, el activista turco Ersin Çelik, quien también es integrante de la Flotilla Global Sumud, declaró a la agencia de noticias Anadolu que el caso de Greta Thunberg fue utilizado como advertencia para los demás detenidos, entre quienes también se encuentran seis mexicanos.

“Arrastraron a la pequeña Greta [Thunberg] del pelo ante nuestros ojos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí. Le hicieron todo lo imaginable, como advertencia para los demás", declaró.

En un video difundido ayer en redes sociales, se observa al ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, insultar y humillar a los activistas de la Flotilla, a quienes llamó en repetidas ocasiones terroristas y los señaló como defensores de asesinos:

"Estos son los terroristas de la Flotilla. Estos son los terroristas. Míralos, partidarios de asesinos. Por cierto, sus barcos eran un desastre total. No vinieron realmente. No por la Flotilla. No para ayudar. Más bien, vinieron en apoyo de Gaza, de los terroristas", dijo.

