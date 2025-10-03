SRE: Mexicanos detenidos en Israel "están bien"; serán repatriados "lo antes posible"

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla se encuentran en buen estado, además de que aceptaron ser repatriados a México de forma voluntaria.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Los seis mexicanos que participaron en la Global Summud Flotilla y que fueron detenidos por el ejército israelí hace unos días se encuentran bien y accedieron a su repatriación voluntaria, informó hoy por la tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de un breve comunicado que difundió en sus redes sociales, la SRE dio a conocer que el Embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó hoy con los seis connacionales que viajaban en uno de los barcos de la flotilla con el objetivo de llevar ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.

De acuerdo con lo dado a conocer por la dependencia, todos los mexicanos se encuentran actualmente en el centro de detención Ktziot y están en buen estado.

"Los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades de Israel, para que la repatriación proceda lo antes posible", añadió la Secretaría en su mensaje.

La SRE también señaló que otra connacional que viajaba en una embarcación de apoyo legal de la flotilla también se encuentra en buen estado y hay comunicación constante con ella por parte de la Cancillería de México en Israel.

Todos los connacionales, indicó la dependencia, "agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto".

Por último, la Secretaría afirmó que se mantiene comunicación permanente con las familias de cada uno de los mexicanos detenidos en territorio israelí. Asimismo, reafirmó su compromiso para salvaguardar la integridad y seguridad de cada uno en todo momento.