La SRE hace llegar medicinas a mexicanos presos en Israel; dialoga con sus familias

05/10/2025 - 8:51 pm

En un comunicado, la SRE informó que la Cancillería de México gestionó la entrega de medicamentos a los seis connacionales que actualmente están presos en Israel por su participación en la Global Sumud Flotilla.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- En un nuevo estado sobre la situación de los seis mexicanos que se encuentran presos en Israel por su participación en la Global Sumud Flotilla, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se tuvo nuevamente comunicación con cada uno, además de que se les han gestionado medicamentos que requieren.

A través de un comunicado que compartió la SRE en sus redes sociales, dio a conocer que el Embajador de México en Israel se entrevistó con las y los connacionales actualmente cautivos en el centro de detención de Ktziot, como parte de las acciones del Gobierno de México para asegurar su salud e integridad física.

El Embajador, indicó la dependencia, ha conversado con todas las personas mexicanas "y gestionado algunos medicamentos que requieren, a través de los canales diplomáticos".

En su mensaje, la SRE también reveló que el equipo de la Cancillería mexicana sostuvo una nueva reunión con las familias de las y los connacionales arrestados en Israel, con el objetivo de "informarles sobre los avances de su próxima repatriación y las gestiones realizadas desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Israel".

Por último, la dependencia reafirmó su compromiso de velar por la integridad y el respeto a los derechos humanos de los seis mexicanos, "así como por garantizar su regreso seguro a nuestro país".

¿Quiénes son los seis mexicanos detenidos en Israel?

Las y los connacionales que viajaban con la Global Sumud Flotilla son:

  • Ernesto Ledesma Arronte - periodista.
  • Arlín Medrano - periodista.
  • Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán - ingeniera biomédica.
  • Carlos Pérez Osorio - documentalista.
  • Sol González Eguía - psicóloga.
  • Diego Vásquez - bailarín y coreógrafo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó en días anteriores que todos ellos se encuentran en buen estado, además de que aceptaron su repatriación voluntaria a México.

Asimismo, apuntó que el Gobierno de México busca asegurar su integridad física. Esto, ante reportes sobre que la activista sueca Greta Thunberg ha sido víctima de tortura física y verbal por parte del ejército israelí.

De acuerdo con correspondencia obtenida por el medio y que fue confirmada por otro de los detenidos, Greta Thunberg fue obligada a sostener banderas mientras las fuerzas israelíes le tomaban fotos; sin embargo, se desconoce la identidad de las banderas.

Además, en un correo electrónico enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia a personas cercanas a Greta Thunberg, al cual también tuvo acceso The Guardian, un funcionario que visitó a la activista señaló que se encuentra detenida en una celda infestada de chinches, así como poco suministro de comida y de agua.

