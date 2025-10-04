FOTOS y VIDEOS ¬ Cientos de miles en Europa encienden en ira por el genocidio en Gaza

Redacción/SinEmbargo

04/10/2025 - 12:55 pm

En Barcelona, Roma, Londres, París y Lisboa miles se han reunido para exigir al unísono el fin del genocidio en Gaza.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Algunas de las ciudades más importantes de Europa se suman este fin de semana a una jornada de protestas en solidaridad con Palestina y para exigir que se detenga el genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Las imágenes de Roma, Londres, París y Lisboa desbordadas están dando la vuelta al mundo.

En España, más de 80 municipios españoles salieron a las calles este fin de semana para realizar movilizaciones en apoyo al pueblo palestino y contra el asedio en Gaza, impulsadas por diversas organizaciones sociales, sindicatos y colectivos de apoyo a Palestina. "Es hora de pararlo todo", advertían miles, prometiendo una huelga general si el Gobierno español no toma más acciones para sancionar a Israel.

En Madrid, la protesta fue convocada por la Asociación Hispano Palestina Jerusalén (AHPJ), la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (Rescop), la Campaña por el Embargo de Armas a Israel y las Asambleas de Madrid con Palestina.

La marcha comenzó este sábado 4 de octubre a las 18:00 horas en Atocha y llegó hasta la Plaza de Callao.

En Barcelona, más de 600 organizaciones, sindicatos y entidades catalanas desbordaron las calles en una manifestación que arrancó a las 12:00 horas desde Jardinets de Gràcia, con caravana de taxistas, tractores y bomberos y un programa de conciertos al finalizar.

Estas movilizaciones se desarrollan en paralelo en ciudades como Valencia, Sevilla, Gijón o Málaga, y coinciden en fechas próximas al aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, que marcaron el inicio de la actual guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Desde entonces, el conflicto ha dejado más de 66 mil 200 muertos y cerca de 169 mil heridos.

La marcha ha sido convocada por la coalición Prou Complicitat amb Israel y tiene el apoyo de más de 600 organizaciones y sindicatos.

Entre la ciudadanía acudió Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente y la Secretaria general de ERC, Oriol Junqueras y Elisenda Alamany; la presidenta de los Comuns en el Parlamento, Jéssica Albiach, y las coordinadoras del partido, Gemma Tarafa y Candela López, y la portavoz de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), Su Moreno.

Ayer, en Australia, miles de personas en Sídney y Melbourne también mostraron su condena al Estado de Israel. Varias personalidades famosas, como el exministro de Asuntos Exteriores australiano Bob Carr, la Alcaldesa de Sídney, Clover Moore, y parlamentarios australianos, participaron.

En Francia varias estarán presentes en las protestas. La marcha de París comenzó a las dos de la tarde en la Plaza de la República, donde miles se concentraron. Turquía, Portugal y Reino Unido, también salieron a las calles en manifestaciones multitudinarias con cientos de banderas de Palestina.

Israel deporta a activistas de la flotilla Sumud

El Ministerio de Exteriores israelí confirmó que 137 tripulantes de los barcos de la Global Sumud Flotilla procedentes de 14 países han comenzado el proceso de deportación a sus países, vía Turquía, tras las intercepciones de los últimos días cuando intentaban romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la Franja de Gaza.

Israel, que describe a estos deportados como "provocadores", dijo que los expulsados de este sábado eran ciudadanos de Estados Unidos, Italia (26, según ha confirmado en redes sociales el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani), Reino Unido, Jordania, Kuwait, Libia (siete, según el Ministerio de Exteriors turco), Argelia, Mauritania, Malasia, Bahréin, Marruecos, Suiza, Túnez y Turquía (36, según su portavoz de Exteriores, Öncü Keçeli).

