VERSUS ¬ La Presidenta envió mensajes poderosos a varios. Empezando con los corruptos

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema del primer año de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México y el discurso que ofreció ante miles de personas que llenaron la plancha del zócalo este domingo 5 de octubre.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- En su primer año de gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no solo consolidó su liderazgo político, sino que envió mensajes claros a quienes intentan frenar su proyecto: desde los corruptos que buscan evadir al fisco, hasta los actores que pretenden dividir al movimiento que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez.

Durante su discurso en el Zócalo capitalino, con el que cerró su gira nacional de informes, Claudia Sheinbaum reafirmó la continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación y dejó claro que su administración no será rehén de intereses económicos ni políticos.

“Es una Presidenta con altísimos márgenes de aceptación. Todo lo que ella haga va a tener consecuencias en México porque tiene una presencia muy fuerte en la población”, destacó el periodista Alejandro Páez. “Si la Presidenta se propone hacer trenes, los va a hacer; si se propone polos de bienestar, los va a concretar. Tiene los votos, las herramientas y la determinación para ir muy lejos”, señaló Alejandro Páez.

El periodista también anticipó que tras cumplirse el primer año de Gobierno de la Presidenta, es muy probable que haya un reacomodo interno en los liderazgos del movimiento.

“Ella viene de un proyecto muy poderoso, el de López Obrador. Eso deja a gente que no necesariamente eligió, pero que ha sido útil. En el segundo tramo veremos nuevos liderazgos dentro de la 4T”, señaló.

Por su parte, la periodista Ana Lilia Pérez subrayó el gesto político de Sheinbaum hacia su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició el movimiento de la 4T.

"Ayer la Presidenta cierra con su presencia en el Zócalo una gira que hizo por todas las entidades donde planteó el informe de su primer año de gestión. A mí me gustó mucho escuchar de voz de la Presidenta un reconocimiento al expresidente López Obrador, primero para acabar con ese argumento falso de la oposición que han traído y llevado y que desde que empezó su sexenio buscan que se deslinde del expresidente. Ella plantea que son parte del mismo movimiento, la Presidenta tiene su propia forma de mandar, pero me gusta que refrenda que es parte den proyecto de nación que comenzó en 2018".

La también académica coincidió con Páez en que la Presidenta Sheinbaum se encuentra en un momento político extraordinario, pues cuenta con una alta aprobación ciudadana y consolidación institucional.

"La Presidenta llega muy bien posicionada con cifras históricas en el nivel de aceptación. La Presidenta está en un nivel ideal para sacar adelante el proyecto sobre el cual va caminando. Se han planteado muchas reformas que son muy importantes para proyectos clave".

En su discurso de este domingo, la Presidenta Sheinbaum dejó en claro que en México se ha terminando los privilegios fiscales, la evasión impune y los pactos silenciosos con el poder económico.

En tanto, Alina Duarte consideró que la Presienta Sheinbaum dio un mensaje que no estuvo enfocado en el presente, sino con una visión a futuro.

“Se consolida esta idea de lo que es la soberanía, tanto hacia lo externo como hacia lo interno”, explicó. “Me pareció potente que la Presidenta no se deslinde del gobierno anterior. Ella sabe que no podría haber profundizado estas políticas sin ese primer sexenio. Por eso, la derecha insiste en que se deslinde: porque entiende que necesita fracturar esos orígenes”.

Alina añadió que el nuevo proyecto de industrialización —que Sheinbaum ha denominado Plan México— es una apuesta por cambiar la lógica económica del país.

“No solo mira hacia atrás, sino hacia adelante. Plantea un modelo de desarrollo que rompa con la dependencia que dejaron 30 años de neoliberalismo. Y sí, los mensajes fueron claros, tanto para el trumpismo internacional como para los trampistas nacionales, como Salinas Pliego”.

En el mismo sentido, Perla Velázquez identificó tres ideas centrales del mensaje presidencial: la defensa del humanismo mexicano, la continuidad del proyecto con López Obrador y el combate frontal a la corrupción.