Omar Bravo, ídolo de Chivas, cae en un fango de acusaciones por abuso sexual a menor

Omar Bravo, exfutbolista y máximo goleador histórico de las Chivas de Guadalajara, fue detenido en Zapopan, Jalisco, acusado de abuso sexual infantil agravado contra la hija menor de edad de su pareja. De acuerdo con la denuncia, los ataques habrían ocurrido durante más de seis años, desde que la víctima tenía 11, y existen audios, videos y capturas de pantalla que documentan las agresiones.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Omar Bravo, ídolo de las Chivas de Guadalajara y figura del futbol mexicano, se encuentra en medio de la polémica luego de que fuera detenido el pasado fin de semana por el abuso de la hija de su pareja, una menor de edad.

De acuerdo con José Juan Soltero, abogado de la víctima, el exfutbolista abusó durante más de seis años de la menor, que vivía con ellos. En declaraciones para Grupo Imagen, Soltero detalló que los ataques de Bravo contra la víctima comenzaron cuando ella tenía 11 años y continuaron de manera constante hasta que cumplió 17.

Durante este tiempo, la joven reunió videos audios y 42 capturas de pantalla que documentaban el abuso y las amenazas que recibía por parte del exfutbolista. El abogado José Juan Soltero señaló que Omar Bravo le daba dinero a la víctima para manipularla y la amenazaba con la posibilidad de retirarle el apoyo económico a su madre.

“Hay un audio donde se escucha lo que nosotros consideramos que es la voz de esta persona y las imágenes donde claramente se advierten actos del tipo que se denunció”, dijo el abogado en entrevista con Grupo Imagen.

Omar Bravo fue detenido el pasado 4 de octubre, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado. El exfutbolista fue aprehendido en un operativo realizado en el centro del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco.

La aprehensión fue realizada por elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia tras una denuncia presentada por la madre de la víctima el pasado 30 de septiembre en la que asegura que la menor fue objeto de tocamientos y proposiciones sexuales, además de amenazas de maltrato.

Omar Bravo, de 45 años, fue ingresado al penal de Puente Grande, en Jalisco, en donde permanece a disposición de un juez local en la sal de juicios orales.

El domingo 5 de octubre se llevó a cabo la primera audiencia frente a un Juez, quien declaró la prisión preventiva para Omar Bravo al encontrar razones suficientes para mantener al acusado en el reclusorio Metropolitano. Este viernes 10 de octubre, se celebrará una nueva audiencia en donde se determinará si es vinculado a proceso. En caso de ser hallado culpable, el exfutbolista podría recibir una condena de entre tres y 10 años de prisión.

Mas denuncias contra Bravo

Este día, la Fiscalía del Estado de Jalisco reveló que existen otras dos carpetas de investigación en contra de Omar Bravo, las cuales podrían ser agravantes debido a que cada una es de una víctima diferente.

En declaraciones para Milenio, Lidia Elizabeth Canales Rodríguez de la Fiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia señaló que hay antecedentes en archivo de al menos otros dos señalamientos contra el exfutbolista.

“Sí hay un antecedente al parecer de dos carpetas previas que están en archivo, se está revisando para darles la información precisa, pero la que está abierta y es actual sólo es una […] sólo tenemos el antecedente que es una sola víctima por cada carpeta y necesitamos revisarlas”.

La funcionaria indicó que debido a que el caso involucra a una menor de edad, la información debe permanecer reservada por las autoridades para proteger la identidad de las víctimas y garantizar el debido proceso legal.

Añadió que la Fiscalía realiza una verificación exhaustiva de los expedientes en un archivo de concentración con la finalidad de precisar todos los detalles de las carpetas anteriores y determinar su posible integración en el proceso que actualmente enfrenta Omar Bravo.

En tanto, el Secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó esta semana que existen más denuncias contra Omar Bravo.“Que el delito no quede impune, sin importar la posición o las influencias del imputado”, declaró Zamora, sin dar detalles sobre el contenido de los señalamientos en contra del exjugador internacional.

El funcionario precisó que las denuncias fueron presentadas hace un par de meses ante la Fiscalía estatal y que no se trata de un solo caso, sino de varias acusaciones de abuso sexual que actualmente se encuentran bajo investigación.

¿Quién es Omar Bravo?

Omar Bravo Tordecillas, nació en la ciudad de Los Mochis Sinaloa, el 4 de marzo de 1980. Es un exfutbolista mexicano que militó en equipos de la Liga MX como el Guadalajara, Tigres, Cruz Azul y Atlas. Además jugó en el futbol europeo con el Deportivo La Coruña de España y en la MLS de Estados Unidos con el Sporting Kansas City.

Debutó en el máximo circuito del futbol mexicano con Chivas el 17 de febrero de 2001. Después de una larga trayectoria con el Guadalajara, se convirtió en el goleador histórico del club con 132 anotaciones en más de 400 partidos.

El atacante sinaloense vistió la camiseta rojiblanca en tres etapas de su trayectoria donde conquistó el título de Liga del Apertura 2006, la Copa MX Apertura 2015 y la Supercopa MX 2015-16.

En la selección mexicana de futbol disputó 66 partidos y marcó 15 goles. Omar Bravo participó con México en eventos internacionales como la Copa Oro, la Copa América, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la Copa del Mundo de Alemania 2006, en donde anotó dos tantos frente a Irán.

Su palmarés lo llevó a ser considerado como uno de los embajadores de la ciudad de Guadalajara para la Copa del Mundo del próximo año en México. Al respecto, Juan José Frangí, presidente municipal de Zapopan y encargado de la organización de la Copa del Mundo en el estado señaló que se definirá si pierde su papel como embajador una vez que se esclarezca su situación legal.

“Todo va a determinar en lo que el juez y todo el procedimiento legal determine, si él sale culpable se quitará de la lista”, dijo Frangie ante medios de comunicación. “Tengo una amistad con él y desgraciadamente sucede esto. Es situación de la Fiscalía que tome las medidas. Un jugador muy disciplinado, un jugador muy tranquilo que no tenía ningún vicio ni nada, una gran sorpresa y una tragedia lo que está sucediendo”, señaló.