Cuauhtémoc Blanco acude a la Fiscalía de Morelos; Sheinbaum pide continuar el caso

Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, acudió la mañana de este jueves a la Fiscalía de Morelos para rendir su declaración sobre el presunto caso de abuso sexual del que se le acusa.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acudió la mañana de hoy a la Fiscalía del estado para declarar respecto a las acusaciones que se le imputan sobre un presunto acto de abuso sexual que habría cometido en contra de su media hermana.

Medios de comunicación reportaron que fue alrededor de las 9:10 horas cuando el legislador arribó a las instalaciones de la Fiscalía General del estado de Morelos (FGE) para rendir sus declaraciones sobre el caso.

A su llegada, el exgobernador indicó a los medios presentes que no tenía miedo por las acusaciones en su contra y afirmó que se trata de un acto de venganza política impulsado por el exfiscal Uriel Carmona. Asimismo, agradeció a las diputadas y los diputados que votaron en contra de que le fuera retirado el fuero.

"Siempre voy a dar la cara por ellos, por los diputados que me han defendido en la Cámara", comentó Cuauhtémoc Blanco, quien ofreció especial agradecimiento a "las diputadas del movimiento", mismas que, dijo, "están sufriendo mucho por esta violencia política".

El exgobernador de Morelos afirmó que el hecho de conservar su fuero no influye de ningún modo en el caso. "Nadie me protege, yo siempre he dado la cara", comentó Blanco, y apuntó que lo único que pide a la Fiscalía de Morelos es que se esclarezca debidamente el caso. "Esto es una revancha política del exfiscal [Uriel Carmona]. Eso es directamente de él. Yo lo denuncié anteriormente en la Ciudad de México por extorsión", declaró.

Aunado a las declaraciones de Blanco ante medios de comunicación, diversas fuentes hicieron circular en redes sociales el discurso que habría ofrecido el exmandatario federal ante la Fiscalía de Morelos. En éste señaló que su asistencia se debió a que considera "importante que la autoridad llegue hasta las últimas consecuencias de este asunto tan penoso".

"Hay una denuncia, y también un presunto responsable, por lo que la Fiscalía debe de contar con los mejores elementos y datos de prueba para poder llevar a cabo su trabajo", se lee en el discurso que el equipo legal de Cuauhtémoc Blanco habría hecho llegar directamente a algunos comunicadores.

"Finalizo reconociendo y diciendo enérgicamente que el fuero que ostento como Diputado federal no me protege, de acuerdo al Artículo 61 de la Constitución, de la posible comisión de algún delito. Por lo que siempre estaré disponible para coadyuvar a que este asunto se resuelva lo más pronto posible".

Investigación contra Blanco debe seguir: Sheinbaum

La asistencia de Cuauhtémoc Blanco a la Fiscalía de Morelos se da luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado al exgobernador para que se presente de forma voluntaria ante las autoridades, con el objetivo de que se dé seguimiento a la investigación que hay en su contra.

Durante su conferencia matutina de este jueves 27 de marzo, la mandataria federal abordó nuevamente el tema de la reciente votación que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, donde se votó por mayoría que no se retirara el fuero a Blanco para enfrentar la justicia.

Al respecto, Sheinbaum apuntó que la decisión tomada en la Cámara de Diputados no quiere decir que se haya puesto punto final a la investigación en contra del legislador, y señaló que sería "muy bueno, por ejemplo, que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar a la Fiscalía".