ENTREVISTA ¬ Diputada de Morena cuestiona defensa de Blanco: ni del movimiento es

La Diputada morelense Meggie Salgado sostuvo en entrevista con Los Periodistas que el Diputado Cuauhtémoc Blanco tuvo que haberse retirado y haber pedido licencia a su cargo y enfrentar los señalamientos en su contra “para cuidar el movimiento que él no hizo crecer, que él no fundó”.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– El Diputado y exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo debió pedir licencia para enfrentar los señalamientos que hizo en su contra su media hermana ante la Fiscalía de Morelos por el delito de violación sexual en grado de tentativa, sostuvo la Diputada federal morelense Meggie Salgado, quien recordó que el exfutbolista ni siquiera es fundador del movimiento.

“Desde mi punto de vista debimos haber asumido las cosas con una responsabilidad distinta. Me queda claro también que había muchas legisladoras y legisladores que no estaban informados de lo que estaba pasando”, comentó Salgado en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. “El Diputado Blanco tuvo oportunidad de retirarse, él desde mi punto de vista tuvo que haberse retirado, haber pedido licencia, porque no considero justo protegerlo, yo sí pienso que él tuvo que haberse hecho a un lado para cuidar el movimiento que él no hizo crecer, que él no fundó”.

Este 25 de marzo, Día contra la violencia contra las mujeres, la mayoría del pleno de la Cámara de Diputados votó a favor de desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Entre reclamos de legisladoras, 291 diputados votaron a favor del dictamen de desechar la solicitud de desafuero, hubo 12 abstenciones y 158 diputados y diputadas votaron en contra, entre ellas Meggie Salgado.

“Es un día lamentable y considero que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Está el tablero, la ciudadana puede darse cuenta y constatar cuál es el compromiso de cada uno. Yo soy de Morelos, como morelense entiendo que ha sido diferente la manera en que se ha abordado esto. Los morelenses estaban pegados viendo cómo se desarrollaba todo el evento del día de hoy y para nosotros como morelenses es desalentador”, expuso Salgado

Aunque no estaba aprobado por los diputados en el orden del día que el señalado hablara, la Diputada de Morena Adriana Quiroz invitó al Diputado Cuautémoc Blanco a subir a la tribuna, arropado por algunas legisladoras morenistas. Entre gritos y empujones de diputadas de Morena y opisición, el Diputado denunciado por agresión sexual pudo decir desde el pleno: “Todo esto que se me está haciendo es injustificado”.

La Diputada Meggie Salgado aclaró que nunca se trató de culpar a nadie, sino de darle la razón a la víctima y de utilizar la perspectiva de género. “Somos 251 legisladoras, yo estaba super animada y muy confiada en que las mujeres íbamos a marcar un precedente porque quienes estamos ahí queremos, en teoría, un país mejor. A mí me sorprendió el resultado, yo ayer daba por hecho que teníamos todos los números para arrasar. Yo daba por hecho de que todo estaba del otro lado y al toparme con esto el día de hoy para mí es una gran decepción”.

“Las mujeres hemos llegado en un tren bala a la presidencia de la República, a las gubernaturas y a todos esos espacios de representación y toma de decisiones y justo por llegar en este tren bala es importante decir que no todas y no todos están preparados para este momento. Atrás, en lo oscurito se siguen reuniendo los liderazgos de hombres pensando que todo se va a manejar como antes”, denunció.

Cuestionada si se refería a Ricardo Monreal, líder de los Diputados de Morena, negó referirse a él y señaló que no solamente se trata de lo que ocurre en la Cámara de Diputados. “Estoy hablando de muchos espacios de la vida pública de nuestro país. Podríamos hacer una encuesta en oficinas, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en Secretarías, en todos los espacios y no es malo decirlo, más bien ponerlo sobre la mesa, qué tanto están preparados los hombres para entender que las mujeres no llegamos de florero ni de maceta, las mujeres tenemos capacidad, estamos preparadas y tenemos poder decisión”.

La discusión de este martes tuvo momentos álgidos, incluidos los posicionamientos de diputadas de Morena que pedían no otorgar “el escudo” del fuero al exgobernador de Morelos. Tras la decisión de los legisladores, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, pidió no ignorar ni solapar que las fiscalías no integren de forma correcta las carpetas de investigación, “esto sólo provoca impunidad”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/