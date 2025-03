ENTREVISTA ¬ Morena está dividido en una batalla por la corrupción: Sabina Berman

Sabina Berman indicó en entrevista con Café y Noticias que si bien no se puede establecer si Cuauhtémoc Blanco es culpable o inocente, pues eso lo debe determinar una autoridad judicial, “lo que sabemos es que hay acusaciones serias contra él y las debe responder ante la ley como cualquier persona”.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– Morena es un partido “dividido en una batalla por la corrupción”, planteó en entrevista la escritora Sabina Berman. Una parte del partido, ahondó, anhela que el partido cumpla su promesa de no mentir, no robar y no traicionar. Y la otra parte, puntualizó, “está ya envilecido como el resto de la clase política mexicana”.

Sabina Berman criticó en una charla con Café y Noticias, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la defensa de Morena al Diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, a quien protegieron de ser desaforado luego de ser denunciado por su media hermana de abuso sexual. Diputadas morenistas se opusieron a que se le protegiera desde el oficialismo, mientras que otras más lo protegieron cuando subió a tribuna.

“Hay que precisar que esas mujeres de Morena que estaban acuerpando y protegiendo a Cuauhtémoc Blanco, y gritando ‘no estás solo’, no todas las mujeres de Morena (...) son una parte de las mujeres de Morena”, indicó Berman. “La ola que llevaba el impulso para desaforar a Cuauhtémoc eran las otras mujeres de Morena, y creo que son más en cantidad, fueron ellas las que impulsaron la idea de que había que desaforarlo, que dieron las razones muy claras [para hacerlo]”.

Sabina Berman indicó que si bien no se puede establecer si Cuauhtémoc Blanco es culpable o inocente, pues eso lo debe determinar una autoridad judicial, “lo que sabemos es que hay acusaciones serias contra él y las debe responder ante la ley como cualquier persona”.

“No veo que Cuauhtémoc Blanco sea un cuadro especialmente valioso. Cuauhtémoc Blanco en el mismo Morelos, cuando ha intentado dar un discurso, cuando era Gobernador, los mismos cuadros de Morena, los militantes no lo dejaban, lo abucheaba, le coreaban: ‘corrupto’. No es un cuadro valioso tampoco intelectualmente, no estamos esperando su próxima ponencia en el Congreso, tampoco es un cuadro carismático que añade seguidores a Morena. ¿Por qué se le protegió? es la pregunta clave”, cuestionó Sabina Berman.

Morena, la organización política de izquierda que promueve la lucha feminista y contra el patriarcado, defendió en la Cámara a un Diputado que es acusado de violar a una mujer.

Blanco es además señalado de corrupto. El exgobernador de Morelos ganó la jugada con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones. Hubo voto en contra de mujeres de Morena y del Partido del Trabajo, su socio electoral. Pero la alianza con el Partido Verde y con el PRI de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas lo salvó también de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

“Hace unas semanas las mujeres del Congreso se iban a reunir en el pleno para acordar una agenda promujer, qué leyes van a ir aprobando durante los próximos años en pro de la mujeres, y los jefes de las bancadas les dijeron que no, que no podían hacerlo y lo que hicieron las mujeres es bajar la cabeza y decir ‘ok’. Es aberrante”, criticó Berman. “Lo que nos enseña el feminismo es que debieron reunirse en la cafetería del Congreso o en un parque, y tener ahí su sesión y hacer ese acuerdo, y ahora estar unidas, no pueden, al primer ‘no’ del patriarcado, replegarse”.

En ese sentido, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esta mañana que se trata de un tema concerniente al Congreso, además de que debe considerarse el contexto del caso y, en especial, del origen de la denuncia: el exfiscal Uriel Carmona, alguien señalado por encubrir feminicidios, apuntó Sheinbaum.

La Presidenta fue cuestionada sobre si veía una posible ruptura al interior de Morena a raíz de las diferencias que se generaron entre integrantes del partido, en especial de mujeres, quienes expresaron ampliamente su descontento con el voto en contra de desaforar a Cuauhtémoc Blanco, pero ella negó que fuera así.

Para Sabina Berman hubiera sido determinante si la Presidenta Claudia Sheinbaum hubiera dicho: “‘es muy simple, que el señor Blanco debe perder su fuero y ser investigado para saber si es inocente o no’, y todo hubiera cambiado, sería [Ricardo] Monreal el que hubiera bajado la cabeza, en caso de que él hubiera organizado esta protección al presunto violador, a la persona que presuntamente intentó una violación. Pero Claudia Sheinbaum no lo hizo”.

“La gran pregunta para mí es por qué Claudia Sheinbaum no lo hizo y no encuentro la respuesta”, mencionó. “Hay una generación de morenistas que vienen del PRI, que quieren generalizar la noción que esa esperanza de acabar con la corrupción es vana y con ella seguiremos con una clase política corrupta hasta la eternidad”, lamentó Berman.

Sabina Berman apuntó que las mujeres deben darse cuenta que se están enfrentando de cara contra el patriarcado. “Si las mujeres no asumen las lecciones del feminismo, van a perder. ¿Cuáles son las lecciones del feminismo? que somos más y que tenemos aliados entre los hombres, tenemos que formar coaliciones reales, fuertes, no sólo de palabra.”

“Espero que las mujeres que votaron en pro del desafuero de Cuauhtémoc Blanco estén comprendiendo esto, que lo que les indica la circunstancia es que tiene que crear más sólida esa coalición entre mujeres, más firme, y más evidente, más visible, a ojos de todos, incluso ante el patriarcado y de los patriarcas”.

