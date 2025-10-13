"La guerra ha terminado": Trump firma Plan de Paz para la Franja de Gaza desde Egipto

Europa Press

13/10/2025 - 12:03 pm

Trump firma plan de paz en Gaza.

Más de 20 líderes internacionales asistieron al acto en Egipto para respaldar la iniciativa de paz.

- Información  en desarrollo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS).- El ambicioso plan de paz propuesto por Donald Trump para la Franja de Gaza, una iniciativa que había propiciado hasta el momento la liberación de los últimos rehenes israelíes que llevaban secuestrados desde el 7 de octubre de 2023, se firmó este lunes en una ceremonia en Sharm el Sheij, Egipto.

"Han hecho falta tres mil años para llegar a este punto", destacó el Presidente estadounidense durante una simbólica firma precedida por un breve discurso en el que dedicó elogios a sus homólogos de Egipto y de Turquía, Abdelfatá al Sisi y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, y al Emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, sentados junto a él en la mesa.

"Quiero dar las gracias al Estado de Qatar por sus esfuerzos y a su emir, un líder increíble", afirmó antes de referirse a Erdogan, "cuyo país tiene uno de los mejores ejércitos del mundo".

"El Presidente Erdogan es un hombre increíble y le doy las gracias por su maravillosa amistad", añadió. Por último, mencionó al dirigente egipcio, Al Sisi, "líder de un país con una civilización de seis mil años". "El acuerdo entre Israel y Hamás se mantendrá", recalcó.

Detrás se situaron los más de 20 líderes que acudieron a dar su apoyo a este acto, entre ellos el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Trump también les agradeció su presencia. "Nunca ha habido una reunión como la que tenemos hoy", declaró.

Trump matizó que la cuestión de la entrega de los cuerpos de rehenes retenidos aún por las milicias gazatíes "estaba pendiente" e indicó que había "operaciones en marcha para localizar los cuerpos".

Trump declara el fin de la guerra en Gaza

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “la guerra de Gaza ha terminado”, un hito que, según sus propias palabras, parecía “impensable” y que abrió la puerta a la “paz en Oriente Próximo”, al término de una cumbre de paz en Sharm el Sheij, Egipto, a la que asistieron más de una veintena de líderes mundiales.

Trump aplaudió durante su discurso la liberación de los últimos 20 rehenes vivos en poder de Hamás, paso previo a la entrega de otros 28 cuerpos, y señaló que la ayuda humanitaria comenzaba a entrar con más fluidez en la Franja, donde la ONU declaró formalmente la hambruna el pasado mes de agosto.

El mandatario estadounidense expresó su esperanza de que el acuerdo que él mismo promovió entre Israel y Hamás representara “más que el fin de la guerra de Gaza” y marcara “un nuevo comienzo para todo Oriente Próximo”. Añadió que aspiraba a que la región fuera “fuerte, estable y próspera”, y que todos los países “rechazaran el terrorismo de una vez por todas”. También sugirió nuevas adhesiones a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

“He leído en muchas ocasiones que la Tercera Guerra Mundial empezaría en Oriente Próximo. No va a pasar”, sentenció Trump, quien planteó entre los nuevos retos a corto plazo “restaurar lo básico” para la población gazatí y avanzar en la reconstrucción, para lo cual la Franja debía estar “desmilitarizada”.

“Ahora comienza la reconstrucción, quizás lo más fácil”, afirmó el Presidente, entre mensajes constantes de gratitud y reconocimiento a los líderes presentes, entre los que se incluía el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, pero no el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Trump reconoció desde la tribuna la presencia de Abbas, sin aludir en ningún momento a Netanyahu, con quien se había reunido horas antes en Israel. Según el Gobierno israelí, Netanyahu no acudió a la cumbre debido a la coincidencia con el inicio de la festividad judía de Simjat Torá.

Mensajes directos

La ceremonia también incluyó un discurso del Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien, más allá de aplaudir el hito del acuerdo que reunió a los líderes en Sharm el Sheij, pidió el Nobel de la Paz para Trump por su “contribución extraordinaria” a la resolución de conflictos. “Es el mejor candidato”, señaló.

En otro momento, durante el repaso a los líderes asistentes, Trump aludió a la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, como “una mujer joven y guapa”, algo por lo que reconoció que sería criticado en EU. “Me arriesgaré”, declaró entre risas, tras preguntar a Meloni si le molestaba que la llamara “guapa”.

Además, se dirigió al Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para bromear sobre sus discrepancias públicas respecto al gasto en defensa. “¿Están ya trabajando en el tema del PIB? Nos acercaremos”, comentó Trump, para acto seguido reconocer que España estaba haciendo “un trabajo fantástico”.

Europa Press

Europa Press

Opinión

