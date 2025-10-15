¿Sabes cuál es la leyenda de la Xtabay? Aquí cinco leyendas que estremecen a Yucatán

Redacción/SinEmbargo

15/10/2025 - 7:00 am

Leyendas de Yucatán

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Cuatro datos para redescubrir la dimensión histórica y cultural de San Ángel, CdMx

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

¿Sabes cuáles son los grandes tesoros históricos del estado de Nayarit?

Hay leyendas cargadas de misterio, que aún hoy estremecen a quienes las escuchan al caer la noche.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- Yucatán es un lugar hermoso, con personas cálidas, paisajes inolvidables y mucha historia y cultura. Ahí, el Día de Muertos se vive con una intensidad única: el Janal Pixan, o "comida de ánimas", conecta a los vivos con sus ancestros mediante altares llenos de aroma a pib, veladoras, flores y rezos.

Junto al recuerdo amoroso de los ancestros que trae el el Janal Pixan, emergen también los ecos de historias antiguas que han sobrevivido por generaciones. A continuación, compartimos algunas de las leyendas de Yucatán, perfectas para contar en estas fechas en las que, según la tradición, el velo entre este mundo y el otro se hace más delgado.

La Xtabay: la seductora del monte

La Xtabay es una mujer de belleza sobrenatural que habita en los montes y caminos solitarios. Se aparece vestida de blanco, con una cabellera larga y suelta, desprendiendo un aroma dulce e hipnótico. Según cuentan, se aparece a los hombres por las noches, atrayéndolos con su mirada y voz suave.

Quien la sigue, no vuelve. Los que han escapado de su embrujo narran haber sentido como el aire se volvía pesado a la vez que sus cuerpos se paralizaban y sus sentidos se nublaban. Algunos afirman que la Xtabay es el alma de una mujer que en vida fue rechazada por su bondad, y que ahora busca venganza con un beso mortal.

El Huay Chivo: la criatura mitad hombre, mitad bestia

Entre las sombras de la noche rural yucateca se mueve el temido Huay Chivo, un brujo que tiene el poder de convertirse en animal, particularmente en un chivo de ojos rojos y aliento ardiente. Esta criatura ha sido vista acechando milpas, devorando gallinas, o desapareciendo ganado.

Se dice que su andar va acompañado de un hedor insoportable y que su aparición es un mal augurio. Algunos creen que es el castigo eterno para hechiceros que hicieron pactos oscuros, y otros lo ven como un espíritu que protege sus secretos. Lo cierto es que cuando los perros aúllan sin razón y los árboles crujen sin viento, muchos aseguran que el Huay Chivo anda cerca.

La llorona de Yaxunah: lamento entre las ruinas

En el pequeño poblado de Yaxunah, cercano a las ruinas mayas, los lugareños cuentan la historia de una mujer que vaga entre las piedras antiguas llorando por su hijo perdido. A diferencia de otras versiones de la Llorona, en esta se dice que la mujer fue víctima de una traición familiar, y que su alma quedó atrapada en el sitio sagrado, repitiendo su dolor eternamente.

Su grito no es un simple “¡Ay, mis hijos!”, sino un lamento desgarrador que hiela la sangre. Hay quienes dicen que si la escuchas muy cerca, en realidad está lejos... pero si la oyes lejana, mejor corre: la tienes detrás.

Aluxes: los duendecillos guardianes

No todas las leyendas son malignas, pero los aluxes, aunque traviesos, también pueden convertirse en un tormento si se les falta al respeto. Son pequeños seres del monte, invisibles para la mayoría, pero muy reales para quienes trabajan la tierra.

Se cree que si no se les ofrece tributo —como comida, cigarros o licor— al iniciar una construcción o una milpa, los aluxes pueden desatar lluvias, enfermar animales o hacer que las herramientas desaparezcan misteriosamente. Son los protectores invisibles del entorno, pero también los dueños del monte. En esta temporada de muertos, muchos les colocan pequeñas ofrendas para mantenerlos apaciguados.

El ánima sola de Izamal

En las calles empedradas de Izamal, uno de los pueblos mágicos de Yucatán, algunos caminantes nocturnos han visto una figura solitaria, vestida de negro, caminando cerca del convento. No habla, no voltea... pero deja una estela de frío y tristeza.

Se dice que es el alma de una mujer que fue rechazada por la Iglesia en vida, y que ahora ronda buscando redención. Lo más espeluznante es que aparece especialmente durante el Día de Muertos, como si supiera que es su oportunidad para ser recordada.

Una tradición viva entre lo espiritual y lo sobrenatural

El Janal Pixan no solo es una celebración de vida, sino también un recordatorio de la conexión profunda que los yucatecos mantienen con sus raíces, su tierra y sus leyendas. Estas historias siguen vivas gracias a la tradición oral y a quienes, año tras año, las cuentan con respeto y emoción, recordándonos que en estas fechas, el misterio también tiene un lugar en la mesa.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

+ Sección

Galileo

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

El historiógrafo Jesús Vargas habla de la derecha en Chihuahua.
2

La derecha controló la educación y así derechizó a Chihuahua, dice Jesús Vargas

Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
3

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
4

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

5

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Gaby Mejía, regidora y exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada con su hermano.
6

Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada; también matan al hermano

Los Toriles
7

¿Sabes cuáles son los grandes tesoros históricos del estado de Nayarit?

En las redes de contrabando, algunos aduanales facilitaban documentación con información falsa para encubrir los volúmenes de combustible.
8

Aduanales y contrabando

El doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, cometido en Argentina por un militante ultraderechista cercano a ideólogos de Milei, conmocionó a la sociedad.
9

Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

10

Refresqueras utilizan como paleros y cabilderos a exfuncionarios de élite del peñismo

Marina del Pilar Visa
11

EU le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios en México. Pregunta: ¿Quiénes son?

12

ENTREVISTA ¬ Eso de quitar visas es puro teatro político de Trump: Mike Vigil (exDEA)

Los recursos naturales de México, en especial los petroleros, fueron saqueados. Lejos de corregir la injusticia, la historia ha sido demasiado indulgente.
13

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.
14

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

Donald Trump advirtió a Javier Milei que, de no ganar las elecciones legislativas en unas semanas, el dinero no llegará a Argentina y EU "no será generoso".
15

Trump pone a Milei en aprietos: o gana elecciones o no habrá más dinero de rescate

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Trump amenaza a Hamás.
2

Trump amenaza a Hamás sobre armas: "Se desarmarán. Y, si no, los desarmaremos"

La Profepa levantó la clausura impuesta el pasado 3 de octubre al zoológico estatal “La Pastora”, debido al cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas.
3

La Profepa reabre zoológico "La Pastora"; fundación informa mejoría de osa Mina

Gaby Mejía, regidora y exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada con su hermano.
4

Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada; también matan al hermano

Kristi Noem
5

Cárteles y extremistas ofrecen recompensas por asesinar a agentes del ICE, alerta EU

El Secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el día de hoy el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.
6

Campaña Invernal de Vacunación 2025: ¿Cuándo y a dónde acudir para protegerte?

Evangélicos cerca de conseguir su registro
7

#PuntosYComas ¬ Evangélicos cerca de conseguir su registro como partido político

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
8

RADICALES ¬ Una historia conocida: opositores lucran con el dolor de los damnificados

Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
9

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

El doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, cometido en Argentina por un militante ultraderechista cercano a ideólogos de Milei, conmocionó a la sociedad.
10

Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

11

ENTREVISTA ¬ Eso de quitar visas es puro teatro político de Trump: Mike Vigil (exDEA)

CIBanco entró en proceso de liquidación el pasado 10 de octubre.
12

¿Tenías ahorros en CIBanco? El IPAB te explica paso a paso cómo recuperar tu dinero