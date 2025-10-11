¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

Nancy Chávez

11/10/2025 - 6:35 am

Doña Evelia en Motul

Los huevos motuleños son una deliciosa opción para iniciar el día y Doña Evelia les agrega su sello con un ingrediente especial y atención personalizada. 

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Seguramente has escuchado y comido huevos motuleños de desayuno o almuerzo, un delicioso platillo que nos ayuda a comenzar con gran sabor el día, pero ¿cómo se preparan?, ¿de dónde vienen? y ¿en dónde están los mejores?

Los huevos motuleños reciben su nombre por Motul de Carrillo Puerto, el Pueblo Mágico de Yucatán del que son originarios y hasta donde viajamos para conocer el mejor lugar para comerlos.

¿Cómo se preparan?

De acuerdo con Larousse Cocina, son "huevos estrellados montados en una tortilla frita untada con frijoles refritos y bañados con salsa de jitomate, luego es adornado con jamón picado, chícharos y queso rallado".

Los mejores huevos motuleños

En el centro de Motul se encuentra el Mercado 20 de noviembre, ahí está el local de Doña Evelia, quien desde hace más de dos décadas sirve este platillo, con lo que ayudó a darle un "renacer" a los huevos motuleños.

"Comenzamos hace 24 años con este proyecto que en realidad no pensamos que fuera a surgir o que fuera a hacer renacer [...] los huevos motuleños. Llegó un momento en que aquí en Motul, los huevos motuleños ya casi nada nadie los hacía", explicó Doña Evelia Arce.

La señora Evelia incluyó este platillo en el menú gracias a que sus hijos lo pidieron y lo elogiaban, ella pensaba que le decían eso sólo por ser sus hijos, pero la realdad es que su sazón conquistó muchos paladares.

"La verdad, con la bendición de Dios y gracias a los muchachos que venían a comer, desde el primer día que pusimos en el menú los huevos motuleños, como dice la chaviza, fue un éxito total y rotundo".

Motul
Motul es uno de los Pueblos Mágicos de Yucatán. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

¿Cuál es el origen de los huevos motuleños?

Doña Evelia nos compartió la historia de este platillo:

"Los huevos motuleños no los crea doña Evelia, los crea don Siqueff en 1922 en una visita que tuvo, de las que le decían visitas de estado, llega José Vasconcelos, que era secretario de educación, el muralista Diego Rivera, el licenciado Jaime Torres Bodet y otras personalidades del gobierno de esa época. Llegan a Yucatán para ver si de verdad era factible o si de verdad se necesitaba fundar el Instituto Literario del Sureste, actualmente la Universidad Autónoma de Yucatán. Felipe Carrillo Puerto era gobernador, él es nato de aquí de Motul, los trae a Motul y le pide al señor Siqueff, que era el dueño del mejor restaurante que existía, que les diera servicio para determinado número de personas", explicó la señora.

"A lo que le dice don Jorge:
-¿Sabes qué, Felipe? No tengo los insumos suficientes.
-Ve qué haces, pero a mí me das el servicio."

"Llega la hora de la comida y sirven las tortillas fritas con frijoles refritos, el huevo estrellado, como nosotros le llamamos o huevo frito. Otra tortilla con frijol encima y los bañan con una salsa de tomate. Termina la comida y pregunta don José Vasconcelos a Felipe: 'Felipe, ¿qué es esto que comimos?' Y le contesta inmediatamente Carrillo Puerto: 'Estos son unos auténticos huevos motuleñps'. O sea, que salió el nombre al momento".

Después el señor Siqueff elaboró la receta con tomate, cebolla, jamón, chicharros, y usaba jamón serrano.

Doña Evelia en Motul
Los mejores huevos motuleños los prepara la señora Evelia. Fotos: Nancy Chávez, SinEmbargo

El sello propio

La señora Evelia retoma la receta pero le agrega su sello personal lo que la convierte en un éxito. "En la casa de ustedes nos enseñan que todo lo que lleva abundante tomate debe llevar chile habanero. Y así aprendimos a hacer nosotros la salsa, con el chile habanero que le da un sabor especial. La salsa, como ustedes comprobaron, no pica, pero tiene un sabor especial", contó.

Y agregó: "Desde el primer día hasta el día de hoy hace 24 años, usamos los mismos ingredientes, de la misma calidad y sin restarle nada. Debe de ser como es. Y tratar al cliente como si estuviera en su casa: ¿Cómo le gusta el huevo? Le gusta cocido, término medio, revuelto, sólo claras, sólo yemas, en omelet, para que el cliente se sienta satisfecho de lo que está comiendo".

Un éxito mundial

La receta de Doña Evelia ha llegado a otros países, nos contó que forma parte de varios libros, como 365 Sabores en Yucatán.

"También estamos en un libro de mujeres mayas sobresalientes de una de edición española de hace muchos años, el día que llegaron a entrevistarme, yo no estaba en condiciones de atenderlos porque tuve un accidente, estaba yo recuperándome de una cirugía, pero sí aparezco en el libro, sólo que sin foto", explicó.

Los huevos motuleños que prepara Doña Evelia tienen gran sabor, historia, atención y sin duda, son los mejores. Así que si un día visitas Motul, ya sabes dónde desayunar.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

