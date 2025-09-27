Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Yucatán tiene lugares hermosos y Pueblos Mágicos que dejan huella, pero hay uno que sin duda llama la atención gracias a que sus casas y construcciones están pintadas de amarillo, además de que cuenta con un convento que es muy visitado por los peregrinos.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- México es un país hermoso, con lugares que sorprenden en casa región y en el sureste mexicano se encuentra uno que destaca porque todas las construcciones se encuentran puntadas de amarillo, además de tener el Convento con el atrio cerrado más grande de América y el segundo más grande del mundo, sólo después de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano y con pirámides que son inclusive más altas que las más populares de Yucatán como las de Chichen Itzá y Uxmal. Se trata de Izamal, uno de los Pueblos Mágicos de Yucatán.

Tres Culturas

Caminar por las calles de Izamal es encontrarse rodeado de casas color amarillo, de historia y belleza. Esta ciudad se fundó en el siglo XVI sobre una ciudad maya, se le conoce como "La Ciudad de las Tres Culturas" porque combina lo prehispánico, el período colonial y la época actual.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) "Izamal significa 'rocío que cae del cielo', en honor al gran sacerdote maya Zama, fundador de la ciudad, creador supremo de todas las cosas".

¿Qué lugares visitar en Izamal?

Falú Flores Balam, Director de Turismo y Desarrollo Económico de Izamal, compartió en entrevista a SinEmbargo que lo mejor para disfrutar de Izamal es llegar con la idea de que es un espacio en el que te vas a relajar y andar sin prisa, "si uno viene ya con ese mindset, todo lo que sucede en Izamal va a ser bueno".

Relajación

Un primer punto a visitar es Coqui Coqui, una casa con bellos espacios, como una bella piscina, además de boticario y perfumería, además de la terraza.

"Izamal tiene un espacio que se llama Coqui Coqui, que es una perfumería de origen yucateco que empezó en Valladolid, pero que hoy en día tiene presencia en seis países. Es una residencia especializada en la relajación, tiene spas, tiene circuitos de masajes y tiene perfumerías".

Pirámides en Izamal

Izamal se construyó sobre una ciudad maya por lo que tiene restos arqueológicos que se encuentran entre calles, en el centro, por esta razón a veces no se dimensiona su gran tamaño.

"Recorrer las zonas arqueológicas, por lo menos que están en el mero centro es algo que no se pueden perder. A diferencia de otras zonas arqueológicas en Yucatán, no están lejos del núcleo urbano, sino que está exactamente como en el centro y sobre todo son monumentales", señaló Falú.

Izamal cuenta con 9 conjuntos arqueológicos, que se pueden visitar ara maravillarse, lo mejor es visitar todos pero en caso de que no haya suficiente tiempo hay 2 que son icónicos y es sencillo llegar a ellos.

Itzamatul es una de las grandes edificaciones de la antigua plaza de Izamal. En esta construcción se identificaron 3 etapas constructivas, la primera cera del 400-600 DC, el segundo cubrió la primera construcción para 700-850 DC y para terminar, la tercera etapa en 950-1150 DC.

"Itzamatl es un templo dedicado, consagrado a Zamná, que es el patrón de la ciudad de Izamal, es el Dios de la sabiduría, del viento y algo que yo les comentaba al principio es que Izamal es una ciudad muy relacionada al mito y a la historia misma de la cosmovisión maya, de hecho la tradición dice que aquí en esta tierra es donde Zamná nombró todas las cosas, entonces, digamos que el alfabeto y las palabras surgieron aquí en Izamal", dijo Falú.

De acuerdo con Flores, las estructuras reciben el nombre de megalítico, "es como el estilo más monumental, están sobre una plataforma gigante y lo interesante [...] es que están al centro de las manzanas, entonces todas las casas que están en la manzana, digamos que en su patio tienen una pirámide gigante".

Kinich Kakmó o Kinich Kak Moo se encuentra al norte del centro histórico de Izamal, es una de las más monumentales de Yucatán,

"Kinich Kak'mó es la tercera estructura más grande o densa de toda Mesoamérica y es la más grande de toda la península de Yucatán. De hecho es 4 metros más alta que el Castillo de Kukulcán y está dedicada a Kinich Kakmó, que es la representación somorfa de del dios solar, la traducción literal es guacamaya de rostro solar", apuntó el Director de Turismo.

Recorrer la ciudad en cuatrimotos

Una opción fuera de lo común es recorrer la ciudad en cuatrimotos, la recomendación es hacerlo a las 4 o 5 de la tarde aproximadamente así podrás ver el atardecer que pinta el cielo de manera especial. El tour se puede realizar con Las Golondrinas Izamal, quienes asignan una cuatrimoto que puede ser por persona o para dos personas, depende de la cantidad de personas en el grupo, a cada participante le asignan un casco y cada cuatrimoto lleva un radio walkie-talkie para irse comunicando.

El recorrido pasa por la ciudad de Izamal, recorres varias calles y pasas frente al convento para continuar a las afueras y visitar una iglesia en medio del campo que actualmente se encuentra en restauración, además de una hacienda henequenera. Esta es otra manera de conocer este bello Pueblo Mágico.

Llegar por la tarde a Izamal

"Aprovechando un poco las dinámicas de los hoteles, realmente uno hace checkin a partir de las 2, 3 de la tarde, yo considero que llegar a Izamal y comer es una muy buena idea, comes, tranquilo, hay muchas opciones de cocina regional, luego es ir al hotel, dejar las cosas y empezar a recorrer la ciudad conforme el sol se empieza a esconder. Cuando la gente hace eso les toca el cambio de la luz, ven la ciudad tornarse dorada y como todavía es una zona bastante cerca de lo rural, vienen muchísimos pájaros se vuelve un espectáculo sonoro en el atardecer", recomendó el Director de turismo.

Al llegar en la tarde se puede descansar y como muchos de los atractivos turísticos cierran, la curiosidad de entrar al otro día genera expectativas.