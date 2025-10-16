La FGE tipifica como terrorismo ataques con drones a sus instalaciones en Tijuana, BC

Como terrorismo es como investigarán el ataque con explosivos desde tres drones la noche del miércoles 15 de octubre en las instalaciones de la FGE en Tijuana.

La Presidenta Claudia Sheinbaum evitó comentar sobre los ataques con drones registrados contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, al asegurar que el Gabinete de Seguridad "lo informó por la mañana". 

Tijuana, 16 de octubre (Zeta).- Como terrorismo es como investigarán el ataque con artefactos explosivos arrojados desde tres drones registrado a las 19:00 horas de la noche del miércoles 15 de octubre de 2025 en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la delegación de Playas de Tijuana. Es histórico e inédito, confirmó la Fiscalía, ya que no hay antecedentes de ataques con drones contra instalaciones de Gobierno en Baja California.

Terrorismo y lo que resulte, conforme se den los hechos ya vamos viendo qué otro tipo penal se puede actualizar”, declaró la Fiscal General, María Elena Andrade Ramírez que reconoció que los ataques podrían estar relacionados con el incendio a dos instalaciones de la FGE a mediados del mes de septiembre.

“Puede ser el mismo grupo. Acuérdate que los hechos son muy recientes, pero conforme a la evidencia consideramos que sí, pero ahorita no tengo la respuesta exacta”, respondió la Fiscal Andrade a ZETA.

Como terrorismo es como investigarán el ataque con explosivos desde tres drones la noche del miércoles 15 de octubre en las instalaciones de la FGE en Tijuana.
De acuerdo con información preliminar, el artefacto habría sido lanzado mediante un dron, provocando daños en el edificio, en cuatro vehículos particulares y en dos unidades oficiales. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro

Sincronizadamente, pasadas las siete de la tarde, llegaron los drones a la colonia Sección Jardines de Playas de Tijuana, se acercaron a los patios de las instalaciones de la FGE a una altura menor a los tres metros para dejar caer los explosivos de manufactura doméstica, causando la detonación de balines y clavos que causaron daños materiales.

Aunque en el boletín informativo de la FGE se especifica que los daños fueron materiales en seis vehículos, la Fiscal Andrade especificó que hay daños sólo en cuatro unidades. Que el ataque fue planeado y ejecutado a distancia, asegurando que se cuenta con la tecnología para investigar el ataque.

“Estos artefactos explosivos con hechizos, es decir que son unas botellas de plástico que contienen clavos, balines y fragmentos de metales en dicha botella de plástico, las cuales se accionan. Las llevan con el dron, las trasladan a una distancia muy lejana que pueden ser kilómetros y accionan un tipo de pólvora y ese artefacto expanda estos materiales que contiene en su interior. Es decir, no es una bomba molotov ni tampoco se activa mediante un mecanismo de fuego, sino es el daño que pueden hacer con esos metales o fragmentos en su interior", indicó la Fiscal. En este incidente salieron dañados tres vehículos particulares y uno oficial.

"Los daños fueron en carrocería y vidrios", detalló la Fiscal Andrade durante la exposición en conferencia de prensa.

“Lo que observamos en trayecto y lo que tenemos ahí en cámaras es que el aparato viaja de algún sector. Tiene algún aditamento el dron donde al momento que llega al punto donde debe soltar el artefacto hechizo y al momento que hace contacto con el piso es cuando hace la detonación y las diversas esquirlas, cuestiones metálicas, hasta canicas. Entonces es hechiza. Es cuestión de segundos. El dron soltó el artefacto y se retiró”, explicó Miguel Ángel Gaxiola, Fiscal especializado en homicidios en Baja California.

Minutos después del ataque, la mesa de coordinación de seguridad montó filtros policiacos en accesos a Playas de Tijuana y Playas de Rosarito, aumentó la vigilancia en instalaciones de seguridad, incluyendo el Centro de Control y Cómputo, el C5.

Mientras las autoridades federales y estatales desarrollaban el peritaje de la zona donde detonaron los explosivos, se registraron disparos tratando de interrumpir o tumbar el sobrevuelo de un dron en la zona. Lo que presumen los agentes policíacos, es que se trató de elementos de la Guardia Nacional que actuaron desde la vulnerabilidad del ataque con drones. Pero la Fiscal Andrade no pudo explicar lo que ocurrió en ese momento.

“En cuanto a los disparos quiero ser muy clara: no hubo disparos en este ataque a la Fiscalía, si en la segunda parte, pero no hubo disparos de los agresores”, precisó Andrade y luego confesó que los disparos fueron en defensa por la presencia de un dron. “Sí se llevaron acabo esos disparos. Hay que tomar en cuenta que fue un ataque repentino, que también se vieron vulnerados en su seguridad. Ahí estaba el dron pero no se sabe si detrás de la barda podía haber otro tipo de peligro”, explicó.

La Fiscal Andrade insiste en que los ataques contra la Fiscalía General del Estado son la respuesta del crimen organizado por los cateos realizados y el arresto de líderes de células criminales.

Como terrorismo es como investigarán el ataque con explosivos desde tres drones la noche del miércoles 15 de octubre en las instalaciones de la FGE en Tijuana.
Un ataque con explosivos fue registrado la noche del miércoles en las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, ubicadas en Playas de Tijuana. El hecho generó una amplia movilización de fuerzas de seguridad, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro

“Ahorita ya rebasamos los dos mil cateos de enero a la fecha. Llevamos dos mil 066 cateos de enero a la fecha, más los de esta noche no los he contado. Es un número sin precedentes, es estar trabajando y a lo mejor no dejar en su estado de comodidad a criminales”, señaló la Fiscal Andrade.

Una de las líneas de investigación que la FGE podría seguir sobre los ataques es el reciente arresto de un extorsionador en Tijuana, investigación que se desarrolló en las instalaciones de Playas. “Acabamos de detener a una persona por una extorsión de un tema de mucho riesgo y en su oportunidad daremos más noticias”, dijo la Fiscal General.

Presumiendo tecnología pero sin detallar en qué consiste, la Fiscal Andrade confía que el tercer ataque contra instalaciones de la FGE no se repetirá ni quedará impune, dijo. “Según la evidencia, se corroboran esos tres en cuanto al anterior caso, tenemos siete personas detenidas. La Fiscalía cuenta con la tecnología necesaria para poder continuar con las investigaciones”, explicando que en los otros ataques sí hubo detenidos, tras la identificación de los agresores por cámaras de seguridad.

El sobrevuelo de drones ahora será tomado con mayor seriedad, ya que el caso de este miércoles no llamó la atención pues está normalizado que haya vuelo de aeronaves no tripuladas por la zona debido a actividades de recreación o artísticas, incluso del sobrevuelo de helicópteros norteamericanos. Lo que aún no se determina es si pedirán mayores restricciones a la Aeronáutica de Estados Unidos que realmente controla las zonas restringidas en el espacio aéreo, o si lo harán mediante algún legislador mexicano.

EU emite alerta por violencia en Tijuana

Una alerta por violencia emitió el Consulado de los Estados Unidos (EU) en México ante el incremento de ataques violentos contra instalaciones de justicia en territorio mexicano, específicamente por lo que ocurrió a las 19:00 horas en la delegación de Playas de Tijuana, donde un ataque con drones y detonaciones de arma de fuego afectó la Unidad Especializada Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

El Consulado General de EU en Tijuana emitió una advertencia urgente, instando a sus ciudadanos a evitar la zona, mantenerse informados y contactar a familiares.

“Hay reportes de un ataque contra la oficina de la Fiscalía de Baja California en Playas de Tijuana. Siga las noticias locales y manténgase alejado de la zona. Informe a sus amigos y familiares de su situación. Para asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses, llame al (55) 5080 2000 desde México y al 011 52 55 5080 2000 desde EU”, se lee en la publicación en sus redes sociales formales.

Este incidente se suma a una serie de advertencias emitidas por la representación diplomática estadounidense en México. En enero de 2025, la Embajada en Ciudad de México lanzó una alerta de nivel cuatro para Tamaulipas, citando tiroteos frecuentes y la presencia de artefactos explosivos improvisados en zonas rurales y caminos secundarios.

En febrero se extendieron advertencias similares para estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas, debido a altos niveles de violencia, secuestros y crimen organizado.

Estas alertas no sólo buscan proteger a ciudadanos estadounidenses, sino también reflejan una creciente preocupación por el uso de tecnología bélica no convencional como drones en ataques contra instituciones de seguridad mexicanas.

La alerta en Tijuana marca un punto de inflexión en la percepción de riesgo en zonas fronterizas. El uso de drones en ataques a instalaciones judiciales representa una evolución táctica que preocupa tanto a autoridades mexicanas como a diplomáticos extranjeros.

Aunque México no figura en la lista de países con advertencia de “no viajar” en su totalidad, la fragmentación del riesgo por estados evidencia una estrategia de contención y monitoreo constante.

Textualmente, el comunicado del gobierno estadounidense dice:

Location: Playas de Tijuana

Event: We have received confirmation of the report of an attack on offices belonging to the Baja California state attorney general’s office in the Playas de Tijuana area. Initial reports indicate the attack included explosives with multiple explosions reported.

Actions to Take:

Avoid the area around any ongoing police presence.
Monitor local media for updates.
Inform your family and friends of your status.
For emergency assistance for U.S. citizens, call (55) 5080 2000 from Mexico and 011 52 55 5080 2000 from the United States.

Assistance:

Contact Form
U.S. Embassy and Consulates in Mexico
From Mexico: (55) 5080 2000
From the United States: 011 52 55 5080 2000
Department of State – Consular Affairs: +1-888-407-4747 or +1-202-501-4444
Links:

Mexico International Travel information
U.S. Citizens in Mexico WhatsApp Channel
U.S. Passports
Smart Traveler Enrollment Program (STEP)
Department of State on Facebook and X
U.S. Embassy in Mexico on Facebook and X

