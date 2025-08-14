Dron de EU voló Edomex a petición nuestra; fue para investigar crimen organizado: CSP

Las autoridades mexicanas solicitaron el apoyo de Estados Unidos para desplegar un dron en la región controlada por el crimen organizado.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó este jueves que el dron estadounidense que sobrevoló Valle de Bravo y Tejupilco, en el Estado de México (Edomex), fue utilizado para una “investigación especial” relacionada con el crimen organizado.

El equipo pertenece a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y fue solicitado por el Gobierno de México debido a que cuenta con tecnología no disponible en el país.

“Este fue el caso que planteó ayer el Secretario de Seguridad [Omar García Harfuch], pero es a petición del Gobierno de México. Se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México”, explicó la mandataria en su conferencia matutina.

El dron, que partió desde Texas, fue detectado sobrevolando zonas donde opera el grupo criminal "La Familia Michoacana", particularmente en los límites entre el Estado de México y Guerrero.

Esta organización, liderada por los hermanos José Alfredo “La Fresa” y Johnny “El Pez” Hurtado Olascoaga, mantiene control sobre las actividades comerciales, de transporte y producción en la región.

Sheinbaum Pardo detalló que este tipo de colaboración no es nueva, pero que debe cumplir con condiciones específicas, como la vigilancia permanente de autoridades mexicanas durante el despliegue y la delimitación precisa del área de operación.

“Ellos lo operan porque es un avión de ellos, pero es a petición de México en una cierta zona donde se busca una característica”, aclaró.

Aunque no reveló el objetivo específico del sobrevuelo, la titular del Poder Ejecutivo confirmó que se trató de una acción vinculada a seguridad.