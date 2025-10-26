App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

Redacción/SinEmbargo

26/10/2025 - 5:34 pm

Las personas beneficiarias de Programas del Bienestar, como pensiones, becas y apoyos, pueden administrar su dinero con la aplicación del Banco del Bienestar disponible para dispositivos móviles.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- ¿Sabías que existe una aplicación del Banco del Bienestar para dispositivos móviles? Así es, y mediante ésta las personas que son beneficiarias de alguno de los Programas del Bienestar o que tienen una cuenta en el Banco del Bienestar, pueden administrar su dinero; si perteneces a uno de esos grupos, aquí te decimos cómo descargarla y todo lo que puedes hacer desde la app.

Las mexicanas y mexicanos que obtienen ayuda de alguna de las pensiones, becas o apoyos entregados por la Secretaría del Bienestar reciben los recursos correspondientes mediante depósitos realizados en una Tarjeta del Bienestar, misma que les es entregada al concluir su registro.

Al tener una cuenta del Banco del Bienestar, las beneficiarias y beneficiarios de programas sociales pueden administrar sus recursos, disponer de dinero en efectivo e incluso realizar compras en línea o usando su tarjeta bancaria.

¿Cómo descargar y activar la app del Banco del Bienestar?

La aplicación del Banco del Bienestar es una excelente alternativa para que personas son movilidad limitada (como personas adultas mayores o con alguna discapacidad) puedan administrar el dinero que reciben de los Programas del Bienestar: para instalar y activar la app es necesario seguir estos pasos:

  1. Ingresa a la tienda de aplicaciones (Play Store en Android o App Store en iOS) y descarga la app.
  2. Acepta los términos y condiciones.
  3. Regístrate con tu número de celular
  4. Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta del Banco del Bienestar y tu NIP.
  5. Crea una contraseña segura y confírmala.

Cabe mencionar que la aplicación del Banco del Bienestar sólo está disponible para dispositivos móviles que utilizan sistema operativo Android o iOS.

¿Qué puedes hacer desde la aplicación?

Con la aplicación del Banco del Bienestar las beneficiarias y beneficiarios de los Programas del Bienestar podrán administrar su dinero de forma fácil, segura y sin tener que ir a una sucursal, ya que pueden realizar distintas operaciones desde su dispositivo móvil, por ejemplo:

  • Comprobar que se realizó el depósito bimestral del apoyo entregado por los Programas del Bienestar.
  • Revisar el historial de compras y retiros realizados.
  • Consultar los movimientos realizados en cualquier momento y lugar.

