Exalcalde de Teloloapan, Guerrero, es asesinado; Senadora de Morena exige justicia

Antonio Bravo es el segundo militante afín a la Senadora Beatriz Mojica que es asesinado este mes en Iguala, Guerrero.

Por Juan Luis Altamirano y Alejandro Guerrero

Ciudad de México, 27 de octubre (ElSur).- La Senadora guerrerense Beatriz Mojica Morga informó este lunes del asesinato del exalcalde interino en Teloloapan y su colaborador cercano, Antonio "Toño" Bravo Salgado, ocurrido la medianoche de este domingo en la colonia Río Balsas del municipio de Iguala, Guerrero.

Esta mañana la legisladora Mojica Morga lamentó en un comunicado el crimen. Dijo que Bravo era parte de su equipo, lo calificó como un ciudadano comprometido con su comunidad y pidió justicia.

Bravo es el segundo militante afín a la Senadora que es asesinado este mes en Iguala, luego de que el pasado 3 de octubre fue perseguido y ultimado a balazos el abogado Anselmo Campuzano Martínez, en calles cercanas al centro del municipio.

De acuerdo con las primeras versiones, "Toño" Bravo fue degollado y su cuerpo encontrado alrededor de la medianoche dentro de un departamento que rentaba en la calle Francisco Márquez, en el asentamiento ubicado cerca del Periférico Oriente de Iguala.

Según una versión extraoficial, luego del asesinato hubo un robo en el departamento de la víctima y también fue robado su automóvil.

De acuerdo con información de fuentes policiacas, desde el sábado Bravo estaba sin comunicación con sus familiares, luego de asistir al festival El Mitote del Tehuehue. Cuando lo buscaban en su departamento lo hallaron sin vida.

Bravo era abogado, originario de Teloloapan, municipio en el que fue alcalde suplente e interino por unos días del exalcalde Efrén Romero Sotelo.

Había sido regidor del PRD en el gobierno de Ignacio Valladares Salgado y tesorero en la administración del actual diputado local, Robell Urióstegui Patiño.

Además, era colaborador cercano de la senadora Mojica. Desde las elecciones de junio de 2021 renunció a su militancia perredista para sumarse a las filas de Morena.

Pide Mojica justicia

En el comunicado, Mojica dijo que “Toño era un hombre de trabajo, de principios y de servicio. Su pérdida representa no solo un dolor personal, sino una herida a la comunidad. Rechazo enérgicamente cualquier forma de violencia, venga de donde venga, y exijo a las autoridades una investigación seria, transparente y efectiva que permita esclarecer los hechos y castigar a los responsables. La impunidad solo alimenta el miedo y debilita la confianza ciudadana en las instituciones”.

La Senadora indicó que se debe honrar la memoria de Bravo con la exigencia de verdad y justicia, además de enviar solidaridad con la familia de la víctima y que los crímenes de odio no deben caber en la sociedad.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR ACAPULCO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.