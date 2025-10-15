Fiscalía de Guerrero detiene a adolescente por asesinato del cura Bertoldo Pantaleón

Redacción/SinEmbargo

15/10/2025 - 5:59 pm

Una multitud despidió con porras y aplausos el féretro del sacerdote Bertoldo Pantaleón en la iglesia de San Francisco de Asís tras una misa de cuerpo presente.

Tras la detención de Miguel Ángel "N" por su probable responsabilidad en el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón, la Fiscalía de Guerrero informó sobre el arresto de un adolescente, quien también habría participado en la serie de disparos que acabó con la vida del cura.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) anunció este miércoles, en un comunicado, la detención de un adolescente por su probable responsabilidad en el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue atacado a balazos el pasado 4 de octubre, en el municipio de Eduardo Neri.

Las autoridades estatales precisaron que el adolescente habría participado junto con un adulto, quien fue detenido el 10 de octubre, en el delito de homicidio calificado, por lo que fue puesto a disposición de una Jueza de Control para continuar con su proceso conforme a derecho.

En este sentido, se explicó que las dos personas fueron arrestadas gracias a los trabajos coordinados de inteligencia e investigación de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal (SSPGro).

Apenas el viernes pasado, la SSPC dio a conocer la detención de un sujeto identificado como Miguel Ángel "N" en el municipio de Chilpancingo, también vinculado con el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue hallado muerto el 6 de octubre en la carretera federal México-Acapulco, cerca de la comunidad de Milpillas, ubicada en el municipio de Eduardo Neri, en la región Centro.

En ese marco, el Secretario Omar García Harfuch reveló en su cuenta de X una fotografía del presunto implicado en el homicidio, además de subrayar que las autoridades seguirán trabajando para que no exista impunidad por el caso.

En primera instancia, la SSPC señaló al chofer del cura como el principal sospechoso del asesinato, situación por la que autoridades estatales y federales iniciaron su búsqueda.

La muerte del padre fue confirmada por la Parroquia San Cristóbal de Mezcala, cuyo lugar le había sido asignado por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. Pantaleón Estrada, de 58 años de edad, era originario de la comunidad de Changata, ubicada en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región Tierra Caliente.

Cabe decir que la zona en la que el sacerdote fue hallado sin vida se encuentra en una región minera que es disputada desde hace años por grupos del crimen organizado.

