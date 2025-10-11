Autoridades detienen a posible cómplice en asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón

Autoridades continúan la búsqueda del chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, señalado como el principal sospechoso de su asesinato.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció este viernes la detención de un presunto cómplice que habría participado en el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en el estado de Guerrero.

En un comunicado, la dependencia detalló que el arresto del sujeto, identificado como Miguel Ángel "N", se dio a raíz de una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado en grado de coparticipe.

Como resultado de labores de investigación y vigilancia implementadas por elementos de dependencias de Seguridad estatales y federales, autoridades lograron identificar a un hombre que presuntamente está vinculado con el crimen

Uniformados que realizaban recorridos de seguridad en el municipio de Chilpancingo lograron ubicar a Miguel Ángel "N", por lo que le marcaron el alto y, tras comprobar su identidad, procedieron con su detención para posteriormente ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El operativo que llevó a la identificación y detención de uno de los presuntos responsables del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue encabezado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), con la colaboración de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la SSPC

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compartió una fotografía del presunto implicado en el crimen en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, en la cual también recalcó que las autoridades seguirán trabajando para que no haya impunidad.

En seguimiento a labores de investigación en el estado Guerrero, en una operación encabezada por @FGEGuerrero y @SSPGro, en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N”, relacionado… pic.twitter.com/5oQjFzTSYu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 10, 2025

Cabe mencionar que el propio titular de la SSPC reveló que el chofer del cura fue señalado como el principal sospechoso de su asesinato, por lo que autoridades estatales y federales iniciaron su búsqueda.

Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la comunidad de Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri del estado de Guerrero, fue hallado sin vida el pasado lunes 6 de octubre, dos días después de que se denunció su desaparición.

De acuerdo con reportes preliminares, citados por el diario El Sur, el cuerpo del sacerdote fue hallado dentro de un vehículo en una brecha cerca de la carretera federal México-Acapulco, además de que mostraba múltiples impactos por arma de fuego.