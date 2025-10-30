Trump ordena, luego de 33 años, pruebas nucleares de EU tras el ejercicio de Rusia

Trump ordenó iniciar pruebas con armas nucleares por primera vez desde 1992, luego de asegurar que China y Rusia están por alcanzar el liderazgo de Estados Unidos en esta materia.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Minutos antes de reunirse con Xi Jinping, Presidente de China, Donald Trump, anunció este miércoles que ha girado instrucciones al Departamento de Guerra para que inicie de inmediato pruebas con las armas nucleares de las que dispone Estados Unidos (EU), por primera vez en 33 años.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato. ¡Gracias por su atención!", escribió el inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de Truth Social.

The United States has more Nuclear Weapons than any other country. This was accomplished, including a complete update and renovation of existing weapons, during my First Term in office. Because of the tremendous destructive power, I HATED to do it, but had no choice! Russia is… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 30, 2025

En su mensaje, el magnate republicano aseguró que, gracias a los esfuerzos realizados en su primer mandato, EU cuenta con el arsenal de armas nucleares más grande del mundo, situación que podría cambiar en cinco años debido a los avances de China y Rusia en esta materia.

"Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años", indicó.

La medida adoptada por Trum supone un cambio radical en la política nuclear estadounidense, pues la última prueba de armas nucleares en Estados Unidos se realizó en 1992, antes de que el expresidente George H.W. Bush impusiera una moratoria a este tipo de pruebas al término de la Guerra Fría.

Aunque China está ampliando su arsenal, no ha realizado ninguna prueba de armas nucleares desde 1996.

La publicación del presidente se produjo días después de que el presidente Vladímir V. Putin afirmara que Rusia había probado con éxito un misil de crucero con propulsión y capacidad nuclear , y posteriormente, por separado, un torpedo nuclear que Estados Unidos denomina Skyfall. Este torpedo está diseñado para viajar bajo el Pacífico desde la costa este rusa hasta la costa oeste estadounidense. Sin embargo, la demostración de fuerza del Sr. Putin, tras el fracaso de los planes para una cumbre, se limitó a pruebas de los vectores; no detonó ningún arma nuclear