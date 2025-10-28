Rusia reitera disposición de Putin a reunirse con Trump; Ucrania lanza drones a Moscú

Rusia afirmó que Putin está dispuesto a reunirse con Trump para hablar de un posible fin a la invasión en Ucrania, esto mientras el ejército ucraniano atacó con drones a Moscú.

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS).- El asesor presidencial de Rusia, Yuri Ushakov, aseguró este lunes que el Presidente ruso, Vladímir Putin, continúa dispuesto a reunirse con su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, tras el intento fallido de encuentro en Hungría.

"No hay directrices concretas todavía, pero sigue habiendo voluntad de celebrar un encuentro si se llega a un acuerdo previo a nivel técnico", explicó Ushakov en declaraciones a la televisión rusa VGTRK recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

Ushakov recordó que la reunión mantenida el 15 de agosto en Anchorage, Alaska, entre ambos mandatarios, y que la misma se organizó y se celebró rápidamente en cuanto se tomó la decisión pertinente.

El propio Trump confirmó la semana pasada la cancelación de la reunión prevista con su homólogo ruso en Hungría, en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania y después de que Washington impusiera sanciones contra dos petroleras rusas.

Ucrania lanza ataques con drones contra Moscú y sus alrededores

Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron este martes ataques con drones contra la capital de Rusia, Moscú, y sus alrededores por segunda noche consecutiva, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el Presidente ruso, Vladímir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso indicó en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante la madrugada de este martes fueron derribados 17 aparatos ucranianos, entre ellos uno en la región de Moscú y 13 en la adyacente región de Kaluga. A ellos se suman otros tres en Briansk.

Por su parte, el Alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, manifestó que los servicios de emergencia fueron enviados al lugar en el que cayó un dron destruido por los sistemas de defensa aérea cuando iba "de camino" a la capital, sin más detalles al respecto.

El ataque, sobre el que Kiev no se ha pronunciado, tiene lugar un día después de que Rusia anunciara la interceptación de cerca de 200 aparatos aéreos no tripulados, incluidos unos 35 que se dirigían a la capital, igualmente sin pronunciarse sobre daños materiales o víctimas en la ciudad.