Rusia lanza un ataque contra Kiev, capital de Ucrania, y mata a al menos 4 personas

Europa Press

28/09/2025 - 2:17 pm

Al menos cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas como consecuencia de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Kiev, la capital ucraniana.

Volodímir Zelenski denunció que Rusia lanzó cerca de 500 drones. En tanto, Moscú afirmó que se lograron los objetivos del ataque.

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS).- Al menos cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas como consecuencia de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Kiev, la capital ucraniana, en particular sobre el distrito de Solomiansk.

Entre los fallecidos hay una menor de edad, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. El ataque cayó sobre una veintena de localizaciones de seis distritos de la capital ucraniana sobre las 05:45 hora local.

Otras 30 personas resultaron heridas debido a estos ataques que cayeron sobre Belotserkiv, Obujov, o Borispol, entre otros distritos, que el Presidente Volodímir Zelenski calificó como "masivos".

"Un ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes", denunció Zelenski, quien cifró "en casi 500" los drones y en más de 40 los misiles que Rusia utilizó durante 12 horas para disparar no sólo contra Kiev, sino contra otras localidades como Jmelnitski, Sumi, Nikolaev, Odesa, o Chernígov.

"Este vil ataque se produjo prácticamente al cierre de la semana de la Asamblea General de la ONU, y así es exactamente como Rusia declara su verdadera postura. Moscú quiere seguir luchando y matando, y merece la mayor presión del mundo", dijo el Presidente ucraniano en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Al menos cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas como consecuencia de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre un distrito de Kiev.
Trabajadores de emergencia demuelen un edificio residencial dañado en el sitio de un ataque aéreo, en el distrito de Shevchenkivskyi de Kiev, Ucrania, el 10 de julio de 2025. Foto: Peter Druk, Xinhua

Zelenski afirmó que Rusia puede continuar esta guerra gracias a los réditos de la venta de energía, en clara alusión a los aliados de Kiev para que terminen de cortar el suministro, al tiempo que hizo un guiño al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus esfuerzos para "detener cualquier importación rusa".

"Ha llegado el momento de tomar medidas decisivas, y contamos con una respuesta contundente de Estados Unidos, Europa, el G7 y el G20", añadió.

En paralelo, un ataque de las fuerzas rusas sobre Zaporiyia dejó decenas de heridos. "El enemigo lanzó al menos ocho ataques contra el territorio de la ciudad de Zaporiyia, desde la o1:00 horas de la madrugada hasta las 05:30 horas", comunicó el Gobernador de la provincia, Ivan Fedorov.

El mayor número de afectados se registró en el distrito de Shevchenkivski. En total, más de 70 personas resultaron heridas por estos ataques a gran escala, según cifró el Ministro del Interior, Igor Klimenko. "En algunos lugares, el ataque enemigo destruyó barrios enteros", denunció.

"Este ataque ruso es un atentado contra la humanidad, una manifestación pública de odio hacia todo lo pacífico", sostuvo el Ministro del Interior.

Al menos cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas como consecuencia de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre un distrito de Kiev.
El pasado 17 de junio Kiev, la capital de Ucrania, fue la más afectada por el ataque, donde un misil balístico impactó en un edificio de apartamentos de nueve pisos, dejando un saldo de 14 muertos y 60 heridos, añadió el Ministro, citado por la agencia de noticias Interfax-Ucrania. Foto: Peter Druk, Xinhua

El ejército ucraniano informó de que Rusia utilizó en esta ocasión cerca de 650 proyectiles, entre ellos 600 drones. En total, logró repeler 611 entre drones y misiles de crucero.

Rusia destaca el éxito de los ataques

El Ministerio de Defensa ruso destacó este domingo el éxito del "ataque masivo" contra la industria militar-industrial ucraniana gracias al uso de "armas de precisión de largo alcance, aéreas y marítimas, y drones de ataque".

"Se alcanzaron los objetivos del ataque, todos los objetos designados fueron alcanzados", señaló en un comunicado, en el que se desglosa otras operaciones de las Fuerzas Armadas en las últimas horas.

