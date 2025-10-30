EU ataca a otra lancha en el Pacífico; acusa "narcotráfico" y mata a cuatro personas

El Gobierno de Estados Unidos informó que las cuatro personas que iban a bordo de la lancha murieron por el ataque del Departamento de Guerra en el Pacífico.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este miércoles sobre un nuevo ataque contra otro buque, presuntamente operado por una organización terrorista, que se encontraba en el Pacífico y en el que cuatro personas perdieron la vida.

"Hoy temprano, por orden del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD, por sus siglas en inglés) en el Pacífico Oriental. Este buque, al igual que los demás, era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque —y murieron— durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque", indicó en su cuenta de X.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific. This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

El Secretario amenazó a supuestos narcoterroristas que introducen drogas en costas estadounidenses, por lo que señaló que "el hemisferio occidental ya no es un refugio seguro" para dichas personas, ya que el Departamento de Guerra "continuará persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen".

El ataque de hoy fue el número 15 de Estados Unidos en aguas internacionales desde el inicio de la campaña militar del Comando Sur que comenzó en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. La mitad de estas operaciones se han llevado a cabo en el Pacífico en contra de embarcaciones que dicho país asegura que tienen vínculos con el narcotráfico.