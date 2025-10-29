México pide a EU mejorar protocolo en el mar; Marina no rescató a sobreviviente: CSP

Redacción/SinEmbargo

29/10/2025 - 12:40 pm

México exige a EU respeto a combate a embarcaciones del crimen organizado: Sheinbaum

Sheinbaum pidió reforzar los protocolos de seguridad marítima entre ambas naciones y evitar acciones unilaterales que puedan vulnerar la soberanía mexicana.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de México respondió este miércoles con firmeza al ataque realizado por fuerzas estadounidenses contra una embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas en aguas internacionales del Pacífico, en coordenadas cercanas al territorio nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al gobierno de Estados Unidos reforzar los protocolos de cooperación marítima y evitar cualquier acción unilateral que comprometa la soberanía del país.

“Nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados", declaró durante su conferencia matutina.

La mandataria federal confirmó que el operativo no ocurrió dentro de aguas nacionales, pero sí en una zona marítima próxima a México. Por ello, instruyó al Canciller Juan Ramón de la Fuente a convocar al Embajador estadounidense Ron Johnson para revisar y actualizar el protocolo de actuación conjunta.

“Recuerden que ayer hubo una intervención de Estados Unidos para una lancha que llevaba presuntamente droga en las aguas internacionales… pero ya en lo que tiene que ver con la ubicación de nuestro país”, señaló Sheinbaum.

También explicó que el modelo vigente establece que, ante la detección de embarcaciones sospechosas en el mar, Estados Unidos debe notificar a México para que la Secretaría de Marina  (Semar) intervenga. Este mecanismo, dijo, ha funcionado y debe respetarse.

“Lo que queremos es que ese protocolo se mejore en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con los Estados Unidos, pero que se siga operando… no queremos que nunca haya violación a nuestra soberanía, ni tampoco que haya este tipo de operaciones en la zona económica”, puntualizó.

El lunes pasado, EU lanzó un ataque que dejó un saldo de 14 personas muertas y un sobreviviente, cuyo rescate aún no ha sido concretado por la Marina mexicana. La nacionalidad de los fallecidos y del sobreviviente permanece sin confirmarse.

