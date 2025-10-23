VIDEO ¬ EU ataca otra lancha en el Pacífico y mata a 3; Colombia condena operaciones

Una segunda "narcolancha" fue atacada en el Océano Pacífico, reveló Pete Hegseth, Secretario de Defensa estadounidense, quien afirmó que tres personas murieron a raíz de la acción. Colombia rechazó estas operaciones por parte de Estados Unidos.

Los Ángeles/Ciudad de México, 23 de octubre (LaOpinión/SinEmbargo).- El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio a conocer ayer que el Comando Sur de Estados Unidos (EU) realizó otro “ataque cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico Oriental, eliminando a los tres tripulantes y comparó a los supuestos narcotraficantes con el grupo terrorista Al Qaeda.

“Estos ataques continuarán, día tras día”, dijo Hegseth en su cuenta oficial de Truth Social y agregó que no se trata de “simples narcotraficantes”, sino de el “Al Qaeda” de “nuestro hemisferio y no escaparán de la justicia”.

El Secretario dijo que el ataque fue autorizado por el Presidente Donald Trump y que la nave destruida había sido identificada por la inteligencia por su supuesto “involucramiento en el contrabando de ilícitos”.

Previamente, Hegseth anunció el primer ataque contra una supuesta "narcolancha" en el Pacífico, en lo que parecía marcar una expansión de la campaña militar estadounidense, ya que los anteriores bombardeos tuvieron como objetivo a embarcaciones en el Caribe.

Así, este ataque es el noveno conocido por parte de las fuerzas armadas estadounidenses contra una presunta embarcación de contrabando de drogas desde principios de septiembre.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific. The… pic.twitter.com/PEaKmakivD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025

En el contexto de este nuevo ataque, Trump ordenó el miércoles cortar toda ayuda económica y subsidio a Colombia, y calificó al líder de Bogotá, Gustavo Petro, como “un matón". "Es un mal tipo que produce mucha droga”, afirmó.

El mandatario adelantó que su Administración considera realizar ataques dirigidos a objetivos en tierra, sin precisar el territorio, porque a su criterio ahora las drogas están llegando vía terrestre y dijo que informará al Congreso si realizan este tipo de operativos.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la desproporción de estas acciones, considerándolas ejecuciones sumarias que violan el derecho internacional.

La preocupación se fundamenta en antecedentes como el ataque del pasado 16 de octubre, en el cual hubo dos muertos y dos sobrevivientes, uno de ellos fue liberado por la justicia ecuatoriana al no encontrar evidencias de sus vínculos con el narcotráfico.

Bajo ese contexto, más de 60 ONG's enviaron una carta al Congreso de Estados Unidos para pedirle que detenga la escalada militar de la Administración de Donald Trump en el Caribe y para expresar su “preocupación por las reiteradas ejecuciones extrajudiciales de civiles no identificados”.

Situación que la misma ONU respaldó, al asegurar que “el derecho internacional no permite que los gobiernos directamente asesinen a supuestos narcotraficantes”, subrayando que las presuntas actividades criminales que llevaban a cabo deberían haber sido investigadas y procesadas con apego a la Ley.

Colombia condena destrucción de "narcolancha"

Luego del primer ataque realizado por Estados Unidos en el Pacífico contra una "narcolancha", el Gobierno de Colombia, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó la destrucción de dicha embarcación.

Por medio de un breve comunicado, la Cancillería colombiana criticó dicha acción e hizo un llamado al Gobierno estadounidense a cesar sus ataques y le instó "a respetar las normas que dicta el derecho internacional".

"El Gobierno nacional reitera su llamado al Gobierno de Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra las drogas en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas", indicó el Ministerio.