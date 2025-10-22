ANÁLISIS ¬ Trump se da un tiro en un pie si retira ayuda a Colombia y sube aranceles

Deutsche Welle

22/10/2025 - 2:19 pm

La crisis diplomática entre Colombia y EU dio otro giro. El anuncio del retiro de ayuda de Trump va contra sus propios objetivos en ese país, aseguran expertos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump reorienta su ira: ahora es hacia Latinoamérica. Amenaza a Petro, acosa a Maduro

Colombia y EU tienen un acercamiento para "subsanar" relaciones tras ataques de Trump

Trump llama narco al Presidente de Colombia y lo amenaza. “Está engañado”, dice Petro

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos da un nuevo y preocupante giro. El anuncio del retiro de ayuda financiera de Trump va en contra de sus propios objetivos en Colombia, aseguran expertos.

Por Cristina Papaleo

Berlín, 22 de octubre (DeutscheWelle).- El pasado domingo 19, el Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su Gobierno pondría fin a la ayuda financiera a Colombia, acusando al Presidente de ese país sudamericano, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico” y de "fomentar” la producción de drogas.

Petro, por su parte, quien ya había redoblado sus críticas contra Trump desde que éste ordenó un despliegue militar en el Caribe, con el ataque a embarcaciones que transportaban presuntamente drogas, negó toda acusación y calificó al Presidente de Estados Unidos (EU) de "grosero e ignorante con Colombia".

Si bien el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, afirmó el lunes que Washington no prevé anunciar un aumento de los aranceles a ese país, al menos, por el momento, el Gobierno de Petro denunció una "amenaza” de "invasión de EU" y llamó a consultas a su Embajador en Washington.

De concretarse las amenazas de retiro de apoyo financiero de Trump "eso sería un golpe muy duro para Colombia, sobre todo en la cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países", dice a DW Elizabeth Dickinson, analista sénior del International Crisis Group (ICG) para Colombia y la región andina. Y destaca que "se trata de una relación de más de tres décadas de colaboración entre las fuerzas de seguridad en el combate contra el crimen organizado, tanto policiales como militares, entre los servicios de inteligencia y a nivel judicial”.

Con ella coincide Viviana García Pinzón, experta en seguridad e investigadora del instituto Arnold Bergstraesser (ABI), asociado a la Universidad de Friburgo, resaltando que, siendo EU el socio comercial más importante de Colombia, "esa dependencia de Estados Unidos en términos económicos involucra también la seguridad, la ayuda humanitaria y el desarrollo", dijo a DW.

Además de "enviar una señal negativa sobre la relación bilateral, eso afectaría a programas esenciales de erradicación, desarrollo rural y fortalecimiento de la justicia. La pérdida de esos recursos podría ralentizar proyectos de desarrollo y agravar la incertidumbre económica y diplomática", consigna a DW el economista Luis Fernando Mejía, director ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Social FEDESARROLLO, de Bogotá.

En septiembre, el Gobierno de Trump retiró a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico. Luego de esa descertificación, ahora anuncia la retirada de ayuda financiera, e incluso la posibilidad de nuevos aranceles. Sin embargo, "no se trata tanto del dinero, porque ya con la suspensión de USAID hay una reducción del 70 por ciento del presupuesto proyectado para 2026, sino también de programas militares y de asistencias en otros campos que le interesan mucho más a Estados Unidos que a Colombia", sostuvo, por su parte, Camilo González Posso, presidente de Indepaz, en entrevista con DW.

Disputa entre Colombia y EU, terreno fértil para el crimen organizado

Donald Trump anunció que pondría fin a la ayuda financiera a Colombia, acusando al Presidente Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico”.
La publicación del Presidente Donald Trump en Truth Social. Foto: Captura de pantalla

"Colombia está teniendo relaciones muy tensas con Estados Unidos y con Israel, sus dos principales proveedores de armas y aliados en seguridad”, dijo a DW Víctor Mijares, politólogo de la Universidad de Los Andes, en Colombia. Eso afectaría el funcionamiento de equipamiento militar y, además, "en un momento donde Colombia está viviendo no sólo un conflicto interno, sino muchos al mismo tiempo, en un contexto de preconflicto entre Estados Unidos y Venezuela, que se va a sentir sobre todo en la frontera, pero también en el resto de Colombia. La situación es bastante delicada”, alertó. "Eso pone bajo mucha presión al empresariado, a la sociedad civil y a la economía colombiana”, señaló.

Anular el apoyo financiero "sería un autogol para Estados Unidos, porque le resultaría muy difícil, o acaso imposible, alcanzar sus objetivos en la región” en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, subrayó Elizabeth Dickinson, del ICG.

"De concretarse, el retiro de apoyo debilitaría la capacidad del Estado para mantener presencia en los territorios más afectados por el conflicto y el narcotráfico. Esto generaría vacíos de poder que podrían ser aprovechados por grupos criminales, afectando la seguridad y la implementación de los acuerdos de paz. En últimas, beneficiaría al crimen organizado al reducir la capacidad operativa del Estado para enfrentarlo”, señaló Luis Fernando Mejía, de FEDESARROLLO.

De ello advierte también Viviana García Pinzón: "Por donde se las mire, estas decisiones de Estados Unidos fortalecerían ese terreno fértil para el crimen organizado, para las economías ilegales y las economías de guerra. La reducción de esa ayuda contribuiría al deterioro de esta situación y exacerbaría las condiciones de violencia e inseguridad en el país”, subrayó.

Tensión diplomática es usada para la política

"Luego de cuatro años en los que no hubo ningún tipo de logro a destacar, en donde la paz total no llegó a ningún puerto, en donde la economía se mantuvo, pero no hubo grandes proyectos de inversión, en donde el sector energético está tan golpeado, hay un interés de Petro por convertir esta situación de tensión, y de estar prácticamente a un paso de una ruptura diplomática con los Estados Unidos, en contenido para su campaña electoral", dijo Víctor Mijares.

"Estados Unidos tiene un gran interés en contrarrestar la influencia creciente de China en la región, y por eso está haciendo estos planteos. Hay una intencionalidad en calentar el ambiente y que se cree el dilema de que, si se vota por Petro, se está en contra de Estados Unidos. Y eso es absolutamente falso”, contrastó González Posso. "Al usar el lenguaje que usan, tanto Rubio como Trump están ejerciendo una injerencia en las elecciones”, afirmó el experto de Indepaz, que insiste en que la única solución es por la vía diplomática, y alerta sobre que las acciones de Trump podrían ser "contraproductivas”, haciendo que Colombia se incline más hacia Europa, China, e incluso a los BRICS.

"Ambos líderes, con sus posiciones, tratan de tener influencia en el resultado electoral", coincidió Elizabeth Dickinson, del ICG. "Trump ha sido muy claro en su preferencia de que gane la derecha en Colombia", advirtió.

En cuanto al proceder de Petro ante los dichos de Trump, "Petro no ha sido estratégico en su manejo de las relaciones con Estados Unidos liderado por Trump, que rechaza muchas de las instituciones, y los mecanismos formales de conducir la política exterior." Interesante, en ese contexto, es observar el manejo de la relación por parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apunta: "Sheinbaum ha sido un poco más inteligente en su forma de navegar un contexto muy complejo, con un líder bastante difícil y desafiante como es Trump", sostuvo García Pinzón.

"La ciudadanía colombiana está muy polarizada", señaló Víctor Mijares. "La derecha es más cercana a la posición de Trump. Pero al tratarse de dos presidentes muy explosivos e irresponsables en su comunicación, a través de redes sociales, no creo que podamos pensar en una reacción homogénea, ni de los precandidatos, ni de la población colombiana", concluyó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Publicidad oficial y el control de la narrativa

"La democracia mexicana no se mide sólo en votos, sino en la capacidad de la prensa para...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

+ Sección

Galileo

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGE de Puebla confirmó la muerte de Francisco “Pancho” Pineda Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, a causa de un disparo en la cabeza.
1

La Fiscalía de Puebla revela que "Medio Metro" murió por un disparo en la cabeza

Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
2

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
3

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
4

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá por mal uso de imagen de Reagan.
5

Trump cancela negociación con Canadá por imprudencia de Doug Ford, odiador de México

6

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
7

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Trump promete acciones militares en tierra.
8

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
9

La fortuna de Adán Augusto es un pantano escabroso: aparecen y desaparecen bienes...

El complejo industrial automotriz Compas, conformado por Nissan y Mercedes Benz, cerrará definitivamente su planta en Aguascalientes para el 31 de mayo de 2026.
10

COMPAS anuncia el cierre definitivo de su planta automotriz en Aguascalientes en 2026

SSPC hace detención de presunto criminal.
11

Cuba extradita a Zhi Dong Zhang a México; Harfuch anuncia que ya fue enviado a EU

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
12

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

Donald Trump pronuncia un discurso durante el debate general del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU)
13

Trump te caga y la CNN dice que nieva

14

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Estación del tren en Querétaro
15

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

La Casa Blanca informó que el Presidente Donald Trump sostendrá una reunión el próximo 30 de octubre en Corea del Sur con su homólogo chino, Xi Jinping.
2

La Casa Blanca confirma reunión de Trump con Xi Jinping el próximo 30 de octubre

El FBI destapa red de apuestas ilegal en NY... y el resurgir de la mafia italiana
3

El FBI revela red ilegal de apuestas en NY, y el resurgir de la mítica mafia italiana

Ataque armado en Michoacán deja dos policías muertos
4

#PuntosyComas ¬ La percepción de inseguridad crece en la Ciudad de México

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.
5

Fabricantes y distribuidoras de medicinas incumplen sus entregas sin castigo

Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz
6

La ASF detecta irregularidades por 1,115 mdp en el Gobierno de Cuitláhuac en Veracruz

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
7

Salud abre centros de vacunación en CdMx: ¿Cuándo y a dónde asistir para protegerte?

Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá por mal uso de imagen de Reagan.
8

Trump cancela negociación con Canadá por imprudencia de Doug Ford, odiador de México

9

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
10

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

Sheinbaum vista Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones.
11

Sheinbaum visita Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones

SSPC hace detención de presunto criminal.
12

Cuba extradita a Zhi Dong Zhang a México; Harfuch anuncia que ya fue enviado a EU