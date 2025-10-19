Trump llama narco al Presidente de Colombia y lo amenaza. “Está engañado”, dice Petro

Redacción/SinEmbargo

19/10/2025 - 7:32 am

Trump acusa a Petro y cesa ayuda a Colombia.

Donald Trump publicó un mensaje en el que señaló a Gustavo Petro de fomentar la producción de drogas. El Presidente de Colombia afirmó que su homólogo de Estados Unidos "está engañado de sus logias y asesores". Poco después de este intercambio de declaraciones, el Secretario de Guerra estadounidense confirmó un ataque contra una "narcolancha" presuntamente vinculada al ELN colombiano.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Mientras el Gobierno colombiano exige explicaciones por la muerte de un pescador durante un ataque de las fuerzas armadas estadounidenses en aguas territoriales, el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, elevó este domingo la tensión diplomática al acusar a su homólogo Gustavo Petro de liderar el narcotráfico y anunciar el fin inmediato de los subsidios que Washington otorga a Colombia.

“El Presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder ilegal del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, por todo Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande del país, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo contra América. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia", publicó en Truth Social.

Donald Trump acusó a Gustavo Petro de ser un "líder del narcotráfico" y anunció el fin de la ayuda de Estados Unidos a Colombia.
La publicación del Presidente Donald Trump en Truth Social. Foto: Captura de pantalla

En el mismo mensaje, Trump advirtió que el objetivo de la producción de drogas en Colombia es inundar el mercado estadounidense, provocando “muerte, destrucción y caos”.

También calificó a Petro como “un líder impopular, con una lengua irrespetuosa hacia América”, y lanzó una amenaza directa: “Más le vale cerrar de inmediato estos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de forma amable”.

La declaración se dio horas después de que el Presidente colombiano denunciara al Gobierno de EU por haber cometido “un asesinato” en aguas nacionales, en referencia al ataque del jueves contra una embarcación que, según Washington, transportaba droga.

El pescador Alejandro Carranza, quien murió en el operativo, no tenía vínculos con el narcotráfico, según Petro, y su actividad diaria era pescar.

“Funcionarios del Gobierno de los EU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del Gobierno de los EU”, publicó Petro en su cuenta de X.

Este domingo, Petro respondió directamente a Trump y rechazó las acusaciones. Asimismo, defendió su papel como quien denunció los vínculos entre el narcotráfico y los políticos en Colombia hace unos años.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, escribió.

También reaccionó a una publicación de la periodista y candidata presidencial opositora, Vicky Dávila, quien replicó el mensaje del mandatario estadounidense y afirmó que Petro “ha permitido el avance del narcotráfico en Colombia” y “les ha dado beneficios permanentes de libertad e impunidad”.

A lo que Petro contestó: “Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante".

Colombia, principal productor de cocaína a nivel mundial, ha sido durante más de cuatro décadas un aliado estratégico en la política antinarcóticos de EU, recibiendo miles de millones de dólares en asistencia financiera, operativa e inteligencia.

En septiembre, la Administración Trump ya había acusado al Gobierno colombiano de haber “fracasado de manera demostrada” en el cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico, aunque en ese momento se comprometió a mantener abierta la cooperación bilateral.

